Großkarlbach: Wohnungseinbruch (Versuch)

Großkarlbach, Rieslingstraße – Nacht zum 14.09.2021 (ots) – Unbekannte drangen in der Nacht zum 14.09.2021 in einen Bungalow in Großkarlbach ein (Feldrandlage). Sie hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten in das Anwesen. Im Keller befanden sich allerdings lediglich „übliche“ Lagerräume und die Waschküche. Der Zugang zum Wohnbereich war mit einer Zwischentür verschlossen, was ein Betreten verhinderte. Die Geschädigte und Nachbarn hörten gegen 23:00 Uhr ein dumpfes Geräusch, schenkten der Sache aber keine Bedeutung. Das aufgebrochene Fenster wurde erst am Morgen entdeckt. Entwendet wurde scheinbar nichts.

Kirchheim: Wohnungseinbruch – kurze Abwesenheit der Wohnungseigentümer ausgenutzt

Kirchheim / Weinstraße, Mühlstraße – 12.09.2021, 19:30 – 20:00 Uhr (ots) – In den Abendstunden des 12.09.2021 nutzten unbekannte Einbrecher die nur kurze Abwesenheit der Wohnungseigentümer von ca. 30 Minuten in der Mühlstraße zum Diebstahl aus. Die Geschädigten ließen mutmaßlich die Terrassentür zum Lüften offen, was die Täter rigoros ausnutzten. Eine schwarze Handtasche fanden die Geschädigten am Folgetag in ihrem Garten. Aus zwei Geldbeuteln wurden insgesamt ca. 100 Euro Bargeld entwendet. Die Tat wurde am 14.09.2021 angezeigt.

Hettenleidelheim: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Hettenleidelheim, B 47 / Tiefenthaler Straße – 14.09.2021, 12:15 Uhr (ots) – Glück im Unglück hatte ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Eisenberg. Dieser stürzte bei einem Bremsmanöver auf der B 47 und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Verschuldet wurde der Unfall von einem LKW-Fahrer, der (von der Autobahn kommend) nach links Richtung Hettenleidelheim abbiegen wollte. Er hatte den Motorradfahrer im Gegenverkehr offenbar übersehen. Es kam glücklicherweise nicht zum Zusammenstoß, der für den Motorradfahrer schwerwiegender ausgegangen wäre. Die Unfallstelle musste kurzfristig u.a. für die Landung des Rettungshubschraubers, der vorsorglich verständigt wurde, gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Hettenleidelheim: Betrunkener Motorradfahrer stürzt auf Wirtschaftsweg

Hettenleidelheim, Altleininger Straße – 14.09.2021, 18:30 Uhr (ots) – Ein 61-Jähriger aus Wattenheim fuhr mit seiner 125er Maschine auf einem Wirtschaftsweg (Verlängerung Altleininger Straße), als er ohne Fremdeinwirkung vom Weg abkam und in einem Maisfeld stürzte. Die Beamten stellten Alkoholeinwirkung beim Fahrer fest – ein Test ergab einen Wert von ca. 3 Promille. Dem 61-Jährigen, der unverletzt blieb, wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Deidesheim: Geld aus Auto gestohlen

Deidesheim (ots) – Die Polizei Haßloch sucht Zeugen nach einen Diebstahl von knapp 1.400,- Euro aus einem Auto am Mittwoch (15. September) in Deidesheim. In einem Umschlag deponierte ein 45-Jähriger Bauarbeiter das Bargeld auf dem Beifahrersitz eines VW Transporters, der in der Weinstraße abgestellt war. Zwischen 9 und 13 Uhr ist das Geld aus dem unverschlossenen Auto verschwunden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

