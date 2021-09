Neustadt: „SUNSET – AfterWork“ – Acoustic Vibration am 23. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – When the Sun sets – After Work zum Sommerende! Open-Air und Mitten in Neustadts Weinbergen lädt „Acoustic Vibration“ mit Blick auf die Haardt zu einer abwechslungsreichen Mischung aus stimmungsvollen und ausdrucksstarken Klängen aus Rock/Pop/Soul und RnB ein.

Klassiker aber auch aktuelle Chart-Hits in unverwechselbaren Arrangements sorgen für die perfekte Summer-Ending Party – direkt zum „SUNSET“!

Opening: 18 Uhr | Live-Band: 19:30 – 21:30 Uhr

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei – frühes Kommen lohnt sich trotzdem, denn die Anzahl an Sitzplätzen ist begrenzt.

Alle Informationen und Videoeindrücke zur Band online unter www.neustadt.eu oder auf der Facebookseite „Kultur in Neustadt“.

Vor Ort ist die Registrierung über die Luca-App oder die bereitgestellten Kontaktformulare notwendig. Ein gültiger Nachweis der Genesung, Nachweis des vollständigen Impfschutzes oder ein negativer Coronatest (max. 24 Std., kein Selbsttest) wird benötigt.

Das Konzert ist Teil des Eventprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz.

Das Veranstaltungsprogramm, das die Kulturschaffenden Neustadts mit Open Air Live-Auftritten fördert, wird koordiniert durch die Kulturabteilung der Stadt.

SUNSET – AfterWork

Acoustic Vibration

Do, 23.09.2021 | 18 Uhr

Weingut Schäfer Mußbach (Schießmauer 56, 67435 Neustadt a. d. W.)