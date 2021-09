Kreis Bad Dürkheim: Landkreis Bad Dürkheim organisiert Herbstschule ab Klasse 5

Bad Dürkheim – In den Herbstferien – zwischen dem 11.10.2021 und dem 22.10.2021 – wird vom Land Rheinland-Pfalz die „Herbstschule 2021“ angeboten. Genau wie bei der Sommerschule richtet sich das Angebot an die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 9, welche wegen der Coronapandemie Förderung in den Fächern Deutsch und Mathematik benötigen. Die Kurse sind kostenlos.

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim organisiert die Herbstschule für ihre weiterführenden Schulen (Klassenstufe 5 bis 9). Die Schüler und Schülerinnen können sich für eine Woche in den Herbstferien für die Herbstschule anmelden. Der Unterricht wird an drei Stunden am Vormittag an einer wohnortnahen Schule stattfinden. Angeleitet werden die Lerngruppen von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärter/innen, Lehrkräften und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schüler/innen, die dafür vorher geschult werden.

Standorte für die diesjährige Herbstschule sind Bad Dürkheim, Grünstadt und Haßloch.

Es ist möglich, sich bis zum 20.09.2021 anzumelden. Das Anmeldeformular ist über die eigene Schule oder über die Homepage der Kreisverwaltung www.kreis-bad-duerkheim.de zu bekommen.

Weitere Informationen zur Sommerschule und eine Liste aller Angebote in Rheinland-Pfalz finden sich unter: ferien.bildung-rp.de