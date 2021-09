Neustadt: „Kunigunde – Starke Frauen schreiben Geschichte(n)“ am 24. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Dieser Tage wird in Neustadt an der Weinstraße ein Jubiläum begangen, das sich auf die anrührende Legende der Retterin der Stadt, nämlich (Barbara) Kunigunde Kirchner bezieht.

Den kursierenden Erzählungen zufolge habe man es allein Kunigunde Kirchner und ihrer Stärke sowie ihrem Mut zu verdanken, dass in den Pfälzischen Erbfolgekriegen Neustadt – im Gegensatz zu vielen anderen Städten in der Pfalz – verschont geblieben ist. Was ist dran an diesem Mythos, dem Mythos einer jungen und starken Frau, die eine ganze Stadt rettet?

Hier scheinen vielleicht patriarchale Strukturen am Werke zu sein (v.a. wenn man bedenkt, welcher Zeit die Geschichte von der Retterin Neustadts entsprungen ist). Gleichwohl wird ihre Legende aufrecht erhalten und ihre Attribute gleichen altbekannten Stilisierungen: die holde schöne Jungfrau, die sich opfert, um eine Stadt zu retten und damit ihre Stärke bezeugt. Aber was heißt das überhaupt, eine „starke Frau“ zu sein? Wer sind dann im Gegensatz dazu schwache Frauen? Wer bestimmt das, wer als stark und wer als schwach bezeichnet wird? Und wann werden solch „starke Frauen“ historisch bedeutsam?

Mit diesen Fragen haben sich die Autorinnen und Autoren von TeXtur (namentlich: Wolfgang Allinger, Katharina Dück, Anne Eicken, Usch Kiausch, Dieter Kreiner, Mayra Scheffel, Kathrin Sommer und Michael Saenger) in den vergangenen Wochen und Monaten literarisch auseinandergesetzt und werden ihre zu diesem Anlass geschriebenen Texte am Freitag, den 24. September um 18:30 Uhr in der Remise des Herrenhofs präsentieren.

Umrahmt wird die Lesung von der wunderbaren Jazzsängerin Nicole Metzger und dem Pariser Pianisten Jean-Yves Jung sowie durch eine Ausstellung von thematisch passenden Werken von Wolfgang Glass und Gabrielle Köbler.

24. September 2021, 18:30 Uhr, Remise Herrenhof

Kunigunde – Starke Frauen schreiben Geschichte(n)

TeXtur-Lesung mit Musik von Nicole Metzger und Jean-Yves Jung

sowie Ausstellung von Wolfgang Glass und Gabrielle Köbler

Der Eintritt ist frei: um Anmeldung unter info@textur-nw.de wird gebeten. Einlass zur Veranstaltung ist 18 Uhr. Parkmöglichkeit auf dem Herrenhofparkplatz: An der Eselshaut 18, 67435 Neustadt an der Weinstraße.

Bitte bringen Sie einen Impf- oder Genesungsausweis mit. Darüber hinaus kann nur eine begrenzte Anzahl von getesteten Personen ab 12 Jahren an der Veranstaltung teilnehmen. Denken Sie bitte auch daran, eine Maske mitzubringen und beachten Sie pandemiebedingte Aktualisierungen unter www.herrenhof-mußbach.de.

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen von NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR, dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz und der Stadt Neustadt an der Weinstraße.