Die Flaute in der Produktion und die geschlossenen Kinos während der Pandemie waren ein hartes Los für Filmfans. Nach wochenlanger Zwangspause haben die Filmpaläste ihre Pforten aber nun wieder geöffnet. Auf welche Blockbuster können wir uns in den nächsten Monaten freuen?

Kreative Kino-Alternativen

Wie viele andere Branchen leiden die Kinos besonders unter den Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen und Lockdowns. Auch wenn sie ihre Türen öffnen können, verdienen sie durch die begrenzte Sitzvergabe nicht genug, um das Geld für Miete und Filmrechte wieder einzuholen. Kreative Köpfe, wie die Gründer von #zurückinskino, haben sich deshalb zusammengetan, um Lösungen für ihr Problem zu finden:

Kinobesitzer und -fans und teilen ihre Ideen und Erfahrungen mit anderen. Eine der beliebtesten Methoden ist das Revival des Freilicht-Kinos. Ob Auto-, Picknick- oder Kino mit Gartenstühlen und Projektoren, wer nicht auf das Kino-Erlebnis verzichten möchte, kann Wege finden. Dabei hilft es, sich im Vorhinein zu informieren, welcher Film den eigenen Geschmack wirklich trifft. Serien- und Filmkritiken auf Kinofans.com können nicht zuletzt als Entscheidungshilfe dienen, ob man sich lieber vor den Fernseher setzt oder sich auf den Kinogang einlässt.

Netflix, Amazon Prime und Co. waren während der Pandemie für viele Filmproduzenten und Zuschauer die Rettung in der Not. Damit das Gefilmte gezeigt werden konnte, wurde es entweder in dem Abo enthalten oder für einen Aufpreis als Heimpremiere zum Streamen ausgestrahlt. Kinobesitzern hilft das leider wenig. Ihnen gehen dadurch die Blockbuster verloren, mit denen sie üblicherweise ihre Besucher locken konnten. Viele Kinos versuchen deshalb, sich mit Popcorn- und Gutscheinverkäufen über Wasser zu halten.

Die Rückkehr der Kinosaison?

Seit Juli 2021 dürfen einige Kinos wieder ihre Pforten öffnen, dieses Mal, zumindest für Geimpfte, mit weniger Einschränkungen. Hier gibt es eine Auswahl der aktuellen Ausstrahlungen.

Pures Popcorn-Kino

Wer das Mainstream-Action-Kino vermisst hat, hat Glück. Der September hat gleich vier Blockbuster im Gepäck:

Black Widow

Um den Spin-Off-Film zu Marvel’s Avengers gab es vor Monaten Streit. Die Streaming-Plattform Disney+ hat ihn im Heimkino angeboten. Das stand so allerdings nicht im Vertrag der Hauptdarstellerin Scarlett Johansson, die deshalb prompt geklagt hat. Dabei geht es ihr nicht nur um das eigene Einkommen, das anhand des Kinoerfolgs gestaffelt ist, sondern um die Rechte von Schauspielern generell. Jetzt ist der Film doch noch im Kino gelandet und kann von allen Marvel-Fans auf großer Leinwand mit anständigem Sound angeschaut werden.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Auch Shang-Chi ist ein Marvel-Film, der 25. des Comic-Film-Universums. Angedeutet wurde die Storyline des asiatischen Helden bereits in der Iron Man Trilogie und in Ant-Man. Wer dem Marvel-Universum und seinen Cross-Referenzen folgt, kann sich also auf etwas freuen. Neben Black Panther ist Shang-Chi ein weiterer, lange notwendiger Schritt von Marvel, mehr Diversität zu zeigen. Daher sind auch der Regisseur und ein Großteil des Casts von asiatisch-stämmigen Menschen besetzt. In den Comics kämpft Shang-Chi zeitweise an der Seite der Avengers. Wer wissen will, ob sich auch die Filme dorthin entwickeln, sollte sich diesen nicht entgehen lassen.

Jungle Cruise

Jungle Cruise ist ein Abenteuerfilm, der locker aus den 90ern stammen könnte. Auch hier ist Disney federführend. Die Protagonisten durchleben eine übernatürliche Reise in einen echten Dschungel. Dabei erinnert der Film nicht nur visuell, sondern vor allem vom Humor an Klassiker wie Die Mumie und Indiana Jones. Getragen wird der Film von der Hollywood-Größe Emily Blunt und dem Multitalent Dwayne „The Rock“ Johnson.

The Killer’s Bodyguard 2

2017 kam der erste Teil von The Killer’s Bodyguard raus. Die Actionkomödie spielt mit den Genre-Klischees von Filmen wie The Bodyguard und lebt von der Schlagabtausch-Dynamik zwischen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Im zweiten Teil will der Bodyguard Michael Bryce den Job eigentlich ablegen, wird aber von der Frau des Auftragsmörders, den er im ersten Teil beschützt hat, zu einem letzten Job aufgefordert, ihren Mann aus den Fängen der Mafia zu retten.

Wer den ersten Teil mochte, wird auch hier wieder jede Menge Katzen-Hund-Dynamik, Humor und Action finden. Er ist nicht allzu tiefgründig, aber kein schlechtes Beispiel des Genres.

Fazit

Langsam, aber sicher kommt das Kino zurück. Selbst der lange verschobene Bond, Keine Zeit zu sterben, soll am 30. September endlich anlaufen. Wer seine Kinos behalten will, sollte jedoch nicht zu lange warten und direkt damit anfangen, sie zu unterstützen. Viele von ihnen werden es sonst nicht durch die Pandemie schaffen.