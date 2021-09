Neustadt: Wochenmarkt entfällt am 16. September 2021 wegen Wahlkampfveranstaltung

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Marktplatz entfällt am Donnerstag, 16. September 2021, der Wochenmarkt in Neustadt an der Weinstraße.

Trotz intensiver Bemühungen der Stadtverwaltung konnte keine adäquate Ersatzfläche gefunden werden. Der Juliusplatz wird ebenfalls für die Veranstaltung benötigt. Weitere Flächen wie Kartoffelmarkt oder Hetzelplatz sind zu klein oder aus anderen Gründen ungeeignet.

Das Rathaus ist an diesem Tag für den Publikumsverkehr zeitweise geschlossen. Der Zugang zum Wahlbüro über den Juliusplatz bleibt jedoch uneingeschränkt.

Vor der auf dem Marktplatz aufgebauten Bühne wird ein zugangsbeschränkter Bereich ausgewiesen. Ansonsten ist der Marktplatz frei zugänglich.

Als Hauptredner wird zwischen 12 und 14 Uhr Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz erwartet.