Ludwigshafen: Stadtnotizen 13.09.2021

Mehr als ein Ort der Trauer Tag des Friedhofes am 19. September auf dem Hauptfriedhof

Wie interessant und vielfältig der Hauptfriedhof ist, zeigt die Stadt Ludwigshafen am Tag des Friedhofes, Sonntag, 19. September. Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften und Mitarbeiter des Bereiches Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) präsentieren Formen moderner und traditioneller Trauerkultur, informieren über Bestattungsarten und über zukünftige Gestaltungsarten von Grabanlagen.

Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt eröffnet die Veranstaltung um 11 Uhr und erläutert: „Friedhöfe sind mehr als ein Ort der Trauer. Hier begegnet man sich, tauscht sich aus, spendet Trost, findet Ruhe, gewinnt neuen Mut, schöpft Hoffnung. Die Stadt Ludwigshafen, Bereich Grünflächen und Friedhöfe des WBL, möchte mit dem Tag des Friedhofs sowohl den älteren Generationen, ebenso deren Kindern und Enkelkindern den Friedhof als schöne Begräbnis- und Erinnerungsstätte und als eine grüne Insel inmitten der Stadt präsentieren.“

Im Anschluss an die Eröffnung werden stündlich Führungen angeboten, in denen neben der Historie auch die sozialen, klimatischen und ökologischen Funktionen von Friedhöfen thematisiert werden. Mutige verschaffen sich von einem Hubsteiger aus einen Überblick über Grabstätten, Parklandschaft und Wiesenflächen.

Vor der Trauerhalle zeigen Friedhofsgärtnereien, Bestattungsdienste sowie Steinmetze ihr Können. Schüler der städtischen Musikschule umrahmen das Programm. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Friedhofskultur in Deutschland ist so bedeutend, dass sie im vorigen Jahr ins Verzeichnis „Immaterielles Kulturerbe“ der Unesco aufgenommen wurde. Davon zeugt eine Tafel am Eingang des Hauptfriedhofes.

Den „Tag des Friedhofs“, dessen Motto in diesem Jahr „Natürlich erinnern“ lautet, hatte der Bund deutscher Friedhofsgärtner (BdF) im Jahr 2001 ins Leben gerufen.

Die Stadt bittet, die Corona-Regeln einzuhalten.

Vortrag bei der VHS: Die Rettungs- und Notfallmedizin bei Schwerverletzten

Ein kostenloser Vortrag an der Volkshochschule im Bürgerhof am Donnerstag, 23. September 2021, um 18.30 Uhr mit Dr. med. Andreas Gather, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Koordinator des Zentrums für Alterstraumatologie an der BG Klinik Ludwigshafen, zeigt anschaulich die Rettungs- und Notfallmedizin bei Schwerverletzten von der Unfallstelle bis zur Reha. Der Referent geht auf die verschiedenen Aspekte in der gesamten Behandlungskette von Schwerverletzten ein. Der Vortrag zeigt ebenfalls, worauf sich Mediziner in der Behandlung fokussieren, wieso Fehler passieren und welche Voraussetzungen gegeben sein sollten, um diese zu vermeiden. Eine Anmeldung unter Telefon 0621 504-2238 ist erforderlich. Es gelten die aktuellen Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz zur Corona-Pandemie. Der Vortrag findet je nach Situation online statt. Angemeldete Personen werden über Änderungen informiert.

Rufnummer für Abfallvollzugsdienst freigeschaltet

Der Abfallvollzugsdienst ist seit Montag, 13. September 2021, unter der zentralen Telefonnummer 0621 504-3090 erreichbar. Über diese Rufnummer können die Bürger illegale Müllablagerungen den sogenannten Müllsheriffs melden, damit diese sich den Fällen annehmen. Diese Telefonnummer besteht zusätzlich zum Angebot des Mängelmelders, auf dessen Online-Plattform (https://ludwigshafen.maengelmelder.de) ebenfalls auf wilde Müllbeseitigungen aufmerksam gemacht werden kann. Die Mitarbeiter des Abfallvollzugsdienstes sind in Zivil unterwegs und haben die Kompetenzen eines Kommunalen Vollzugsbeamten.

Vietnamesische Atem- und Meditationsübung im hack-museumsgARTen

Die vietnamesische Atem- und Meditationsübung Thien-Dia (Himmel und Erde) bietet Ton-Vinh Trinh-Do am Donnerstag, 16. September 2021, 17.30 Uhr, im hack-museumsgARTen auf dem Hans-Klüber-Platz an. Eine Anmeldung zu dieser kleinen Auszeit aus dem stressigen Alltag ist erforderlich per E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de. Die Durchführung der Veranstaltung ist von den aktuellen Pandemie-Bestimmungen abhängig. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen.

Kunst im hack-museumsgARTen: „Sehen ist schön, be-greifen ist spannender“

Zu einer Führung auch für Menschen mit Sehbehinderten lädt Mong Lan Phan am Sonntag, 19. September 2021, 16 Uhr, in den hack-museumsgARTen auf dem Hans-Klüber-Platz ein. Unter dem Motto „Sehen ist schön, begreifen ist spannender“ entdecken die Teilnehmenden mit anderen Sinnen Installationen und Skulpturen namhafter Künstler sowie von Hobby-Gärtnern gemachte Kunst im hack-museumsgARTen. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de. Die Durchführung der Veranstaltung ist von den aktuellen Pandemie-Bestimmungen abhängig. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen.