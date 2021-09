Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Meckenheim: Vier Fahrräder entwendet

Meckenheim (ots) – Zu einer Veranstaltung auf dem Birkenhof am vergangenen Samstagabend (11. September 2021) reisten viele Besucher mit Fahrrad an. Zwischen 19 und 0 Uhr entwendeten Unbekannte vier angeschlossene Räder. Der Gesamtschaden wurde auf 4.000,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: 150 Liter Diesel abgepumpt…

Haßloch (ots) – …haben am vergangenen Wochenende (10.-12. September) Unbekannte in der Fritz-Karl-Henkel-Straße. Aus einem dort abgestellte Mercedes Actros entwendeten sie den Kraftstoff und entkamen unerkannt. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Deidesheim: Polizei sucht Porschefahrer

Deidesheim (ots) – Auf dem Marktplatz in Richtung Schlossstraße war die Fahrerin eines Dacia Duster am Montagnachmittag (13. September, 16 Uhr) unterwegs, als sie von einem Porschefahrer geschnitten wurde und es zum Unfall kam. Der schwarze Porsche Cayenne mit DÜW-Kennzeichen und fuhr in zu engem Bogen von der Bahnhofstraße auf den Marktplatz. Die Dacia-Fahrerin wich dem SUV aus und stieß gegen einen Blumenkübel. Die Polizei schätze Schaden auf 1.500,- EUR. Fahrer des Porsche soll ein Mann gewesen sein. Er flüchtete von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Neuleiningen: Opel-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Neuleiningen (ots) – Unter dem Einfluss von Drogen war am 13.09.2021, um 20.05 Uhr, eine 24-Jährige mit ihrem Opel unterwegs. Der Wagen wurde von Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A6 Gemarkung Neuleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte die Fahrerin deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, die Frau stand unter dem Einfluss von THC. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten 0,8g Marihuana. Der 32-jährige Beifahrer der Frau räumte ein, dass es sich dabei um seine Drogen handelt. Der 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen Sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln muss sich der 32-Jährige strafrechtlich verantworten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):