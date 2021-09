Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim, Freinsheim: Unfallfluchten – Zeugen gesucht!

Bad Dürkheim / Freinsheim (ots) – Zwei Verkehrsunfallfluchten wurden der Polizeiinspektion Bad Dürkheim im Lauf des 12.09.21 angezeigt. In beiden Fällen entstanden nicht unerhebliche Sachschäden.

Demnach hatte die Geschädigte der ersten Unfallflucht ihren PKW Skoda Fabia im Zeitraum vom 11.09.21 ca. 13:30 Uhr bis 12.09.21 ca. 10:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Kaiserslauterer Straße 73 abgestellt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug musste sie einen Schaden am vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite feststellen – ein unbekannter Fahrzeugführer hat diesen vermutlich beim Vorbeifahren touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum vom 11.09.21 ca. 18:00 Uhr bis 12.09.21 ca. 11:00 Uhr in der Haintorstraße in Freinsheim. Hier hatte der Geschädigte seinen PKW Toyota Corolla Verso auf dem Parkplatz Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat diesen dann vermutlich beim Ein- oder Ausparken am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite gestreift und so ein Schaden in Höhe von ca. 800 EUR verursacht.

Zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim sachdienliche Hinweise unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Mit Drogen und Einhandmesser…

Haßloch (ots) – …waren am Sonntagvormittag (12. September, 11:30 h) vier Jugendliche auf dem Radweg der L529 in Richtung Holiday Park unterwegs. Einer 40-Jährigen fiel die Gruppe auf, weil ein Joint geraucht und mit einem Messer herumgefuchtelt wurde. Beamte der Polizei Haßloch kontrollierten die Gruppe und fanden Marihuanablüten sowie ein verbotenes Einhandmesser bei einem 16-Jährigen. Ein 14-Jähriger hatte einen Nothammer dabei, welchen er aus einem Linienbus entwendete. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungs- und das Waffengesetz sowie wegen Diebstahls.

Grünstadt: Zahlreiche Ruhestörungen

Leiningerland – Nacht zum 12.09.2021 (ots) – Ein schreiender Mann in Tiefenthal, überlaute Musik in Dirmstein und Kirchheim, Party in Gerolsheim, laute Stimmen in Bockenheim, Gartenparty in Sausenheim… Nicht alle Ruhestörungen konnten in der Nacht zum Sonntag abgearbeitet werden. Die jeweiligen Ordnungsämter werden informiert.

Grünstadt: Betrunkener mischt sich in polizeiliche Maßnahme „Schwarzfahrer“ ein

Grünstadt, Bahnhof – 11.09.2021, 19:50 Uhr (ots) – Beamte der PI Grünstadt wurden am Bahnhof Grünstadt tätig, weil ein 68-Jähriger aus Neuleiningen mit dem Zug ohne Fahrschein unterwegs war und sich weigerte, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Während der Personalienfeststellung mischte sich ein unbeteiligter 51-Jähriger aus Obrigheim ein. Er beleidigte die Beamten aufs Übelste und nahm eine Angriffshaltung ein. Der 51-Jährige wurde kurzerhand zu Boden gebracht und gefesselt. Er war stark alkoholisiert und äußerte, dass er sich erhängen wolle. Daraufhin wurde er in der Psychiatrie eingeliefert.

Kirchheim: Wohnungseinbruch zur Nachtzeit

Kirchheim, Weinstraße Nord – Nacht zum 13.09.2021 (ots) – In der Nacht zum 13.09.2021 stieg ein Einbrecher unbemerkt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weinstraße Nord ein, während die 68-jährige Geschädigte schlief. Der Einbrecher hatte es auf Bargeld (ca. 600EUR), sowie Schmuck abgesehen. Die Geschädigte hatte die Terrassentür scheinbar zum Lüften offen, was der Täter rigoros ausnutzte. Die Vorgehensweise ähnelt Taten u.a. in Großkarlbach vor knapp 4 Wochen (wir berichteten).

Herxheim am Berg: Verkehrskontrollen

Herxheim am Berg (ots) – Am 12.09.2021 im Zeitraum von ca. 16:15 bis 17:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine stationäre Verkehrskontrolle in Herxheim am Berg durch. Im Rahmen der eingerichteten Kontrollstelle konnten bei 15 kontrollierten PKWs keine Verstöße festgestellt werden. Alle Fahrzeugführer verhielten sich vorbildlich, alle Fahrzeuge befanden sich in ordnungsgemäßem Zustand.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):