Neustadt: PD Dr. med. Christoph Justinger übernimmt im Marienhaus Klinikum Hetzelstift die Leitung der Allgemein- und Visceralchirurgie

Neustadt a.d. Weinstraße / Waldbreitbach – In wenigen Wochen wird einiges neu sein im Leben von PD Dr. Christoph Justinger (43). Denn am 1. Oktober 2021 tritt er im Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt/Weinstrasse als Chefarzt die Nachfolge von Dr. Wilhelm Bauer an. Bauer bleibt bis Ende September und geht dann nach gut 19 Jahren am Hetzelstift in den wohlverdienten Ruhestand.

Christoph Justinger wird dann in einem für ihn neuen Haus und mit einem ebenfalls für ihn neuen Team die Gesamtverantwortung für die Allgemein- und Visceralchirurgie tragen. Bis zum 30. September ist er noch als geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie am Städtischen Klinikum Karlsruhe tätig.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung,“ so Justinger. „Natürlich mit dem gebotenen Respekt für die großartige Arbeit, die Dr. Bauer über so lange Zeit im Hetzelstift geleistet hat und der ein tolles und hochmotiviertes Team um sich herum aufgebaut hat.“

Dr. Justinger hat an der Universität des Saarlandes sowie der Universität Valparaíso in Chile Medizin studiert. 2006 hat er, ebenfalls an der Universität des Saarlandes, promoviert und 2014 an der Universität Freiburg habilitiert. Seine berufliche Laufbahn begann Christoph Justinger am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. 2012 wechselte er als Oberarzt für Allgemein- und Visceralchirurgie an das Städtische Klinikum in Karlsruhe, wo er zuletzt die Stelle des Geschäftsführenden Oberarztes innehatte.

Zusätzlich zu seinen Schwerpunktbereichen minimalinvasive, onkologische Chirurgie sowie Magen- und Speiseröhrenchirurgie, baute Dr. Justinger als Leiter der Arbeitsgruppe die robotische Chirurgie des Oberbauchs am Klinikum Karlsruhe auf. Als zertifizierter Leberchirurg war er verantwortlicher Koordinator des Leberzentrums in Karlsruhe, einem interdisziplinären Tumorzentrum.

Neben seiner klinischen Tätigkeit hat Christoph Justinger zudem die Lehrbefugnis im Fach Visceralchirurgie an der Universität Freiburg erlangt.

Vera Pajtler, Kaufmännische Direktorin des Hetzelstift in Neustadt: „Wir freuen uns, dass Dr. Justinger die Nachfolge von Dr. Bauer als Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie antritt. Herrn Dr. Bauer sind wir für 19 Jahre voller Engagement und Leidenschaft im Sinne der Gesundheit seiner Patientinnen und Patienten zu großem Dank verpflichtet. Mit Herrn Dr. Justinger konnten wir einen exzellenten Mediziner gewinnen, der sich zudem dem Nachwuchs sehr verpflichtet fühlt und aktuell an der Universität Freiburg lehrt.“