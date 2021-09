Neustadt: Serenadenkonzert mit Mitgliedern der Deutschen Staatsphilharmonie RLP am 24. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Titel „Gulda im Klosterpark“ spielen am Freitag, 24. September 2021, 18 Mitglieder der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein Serenaden-Programm im Park des Herz-Jesu-Klosters in Neustadt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr und der Eintritt ist frei.

Gemeinsam ist allen Musikern, dass sie in Neustadt an der Weinstraße leben. Das Konzert findet statt im Rahmen des Programms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, das den lokalen Kulturschaffenden Neustadts Auftritten vor ihrem Publikum ermöglicht. Die Veranstalterin des Konzerts ist die Kulturabteilung der Stadt.

Im ersten Teil des Konzerts unter der Leitung von Hans Breika ist eine Eröffnungsfanfare für Blechbläser zu hören, gefolgt von der Suite Nr. 1 von J. S. Bach (Cello: Florian Barack ) und der Holzbläserserenade in ES-Dur, KV 375 von W. A. Mozart. Im zweiten Teil spielen die Musiker mit Florian Barack, Cello Solist der deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das Konzert für Cello und Orchester von Friedrich Gulda.

Bei Regen findet das Konzert in der Hallenkirche im Park des Herz-Jesu-Klosters statt.

Vor Ort ist die Registrierung über die Luca-App oder die bereitgestellten Kontaktformulare notwendig. Ein gültiger Nachweis der Genesung, Nachweis des vollständigen Impfschutzes oder ein negativer Coronatest (max. 24 Std., kein Selbsttest) wird benötigt.

Das Konzert ist Teil des Eventprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz.

Das Veranstaltungsprogramm, das die Kulturschaffenden Neustadts mit Open Air Live-Auftritten fördert, wird koordiniert durch die Kulturabteilung der Stadt.