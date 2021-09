Frankenthal – Verkehrsunfallflucht II

Der Geschädigte parkte seinen Pkw BMW am 13.09.2021, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.20 Uhr, in der Ackerstraße, Höhe Hausnummer 7. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im hinteren rechten Bereich beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Frankenthal – Verkehrsunfallflucht I

Der Geschädigte parkte seinen Pkw Toyota Aygo am 13.09.2021, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Wormser Straße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung am Justizgebäude – Wer kann Hinweise geben?

Im Zeitraum Montag (13.09.2021), 19:00 Uhr, bis Dienstag (14.09.2021), 05:45 Uhr, wurden die Schlösser an den Außentüren und am Einfahrtstor zum Justizzentrum beschädigt. Weiter wurde an der Haupteingangstür zum Landgericht ein elektronischer Türöffner abgerissen. Die Schadenshöhe dürfte voraussichtlich mehrere zehntausend Euro betragen, da die komplette Schließanlage ausgetauscht werden muss.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Wer hat im Zeitraum Montagabend bis Dienstagmorgen rund um das Justizzentrum in der Bahnhofstraße, im Neumayerring, der Welschgasse oder der Emil-Rosenberg-Straße etwas beobachtet?

Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die in Verbindung zur Tat stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.

Frankenthal – Einbruch in Keller eines Kosmetikstudios

In der Zeit von 12.09.2021, 22.00 Uhr, bis 13.09.2021, 06.00 Uhr, überkletterten bislang unbekannte Täter im Foltzring die hintere Mauer zu einem dort ansässigen Kosmetikstudio und gelangten über eine unverschlossene Tür in den dortigen Keller. Dieser wurde durch die Täter durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das Kosmetikstudio selbst wurde nicht betreten.

