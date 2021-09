Zerkratzte Autos in der Hoheneckenstraße

In der Hoheneckenstraße wurden im Zeitraum von Sonntag (12.09.2021), 21:30 Uhr, bis Montag (13.09.2021), 14:00 Uhr, zwei Autos durch unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Warum die Autos auf der Beifahrerseite und auf der Motorhaube zerkratzt wurden, ist bislang unklar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Handtasche aus Auto gestohlen

Am Montag (13.09.2021) teilte eine aufmerksame Bürgerin gegen 15:20 Uhr der Polizei mit, dass soeben eine Handtasche aus einem unverschlossenem Auto in der Wredestraße gestohlen wurde. Die Zeugin beobachtete sowohl die Tat, als auch teilweise die Flucht. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die Tasche konnte in unmittelbarer Nähe des Tatortes in einer Mülltonne aufgefunden werden und konnte an die Eigentümerin ausgehändigt werden. Es wurde lediglich der Geldbeutel entwendet. Der Täter war laut Zeugenaussage jung und hatte kurze schwarze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt mit Mustern, eine kurze schwarze Jeans und schwarze Schuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Bargeld oder Zahlungskarten) abgesehen.

-Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer

Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf).

-Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach,

Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug

entfernen.

-Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit

der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass

Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verkehrsunfall in der Berliner Straße

Am Montagmittag (13.09.2021) kam es gegen 13:30 Uhr im Kreuzungsbereich Bürgermeister-Hoffmann-Straße / Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jähriger Fahrradfahrer und einem 78-jährigen Autofahrer. Der Fahrradfahrer fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Auto des 78-Jährigen. Der 59-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Fensterscheiben an Schule beschädigt

Im Zeitraum von Freitag (10.09.2021), 17:00 Uhr, bis Montag (13.09.2021), 10:15 Uhr, wurden durch unbekannte Täter vier Glasscheiben an der Mozartgrundschule in der Hilgundstraße eingeworfen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall in der Rheinallee – Zeugen gesucht

Gestern Morgen (13.09.2021), gegen 09:30 Uhr, fuhr eine 71-jährige Autofahrerin auf der Rheinallee in Richtung Yorckstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Rheinallee in Richtung Lagerhausstraße. Als die 71-Jährige an der grünen Ampel nach links in die Pfalzgrafenstraße abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden 17-Jährigen zusammen. Hierbei stürzte er, verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde ebenfalls verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf circa 12 000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Versuchter Diebstahl eines Katalysators

Am 13.09.2021, gegen 22:00 Uhr, meldete ein Anwohner, dass ein unbekannter Mann unter einem in der Goethestraße parkenden Auto (Mitsubishi) liegen würde und daran herumschrauben würde. Zudem würde ein anderer unbekannter Mann offensichtlich Schmiere stehen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie einen bereits halb abmontierten Katalysator an dem besagten Auto fest. Der Zeuge erklärte, dass sich beide unbekannte Männer vor kurzer Zeit entfernt hätten. Eine Nachschau in der unmittelbaren Umgebung blieb erfolglos.

Der unbekannte Täter war etwa 30 Jahre alt und circa 1,60-1,70 m groß. Er hatte eine dicke Statur, eine Glatze und trug ein schwarzes T-Shirt. Der vermutliche Mittäter war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 m groß und hatte mittellange braune Haare. Er trug eine Jeans und ein rotes T-Shirt.

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Zwischen dem 10.09.2021, gegen 18:30 Uhr und dem 12.09.2021, gegen 19:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Auto, das in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße geparkt war, einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag.

Gummiboden von Fußball-/Basketballplatz herausgerissen

In der Zeit zwischen dem 10.09.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 13.09.2021, gegen 08:00 Uhr, rissen unbekannte Täter Teile des Gummibodens auf dem Fußball-/Basketballplatz der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in der Hermann-Hesse-Straße heraus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Autoscheibe eingeschlagen

In der Zeit zwischen dem 12.09.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 13.09.2021, gegen 07:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe auf der Fahrerseite eines BMW ein, der in der Fabrikstraße geparkt war. Ob und was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Musikbox aus Auto gestohlen

In der Zeit zwischen dem 12.09.2021, gegen 13:00 Uhr und dem 13.09.2021, gegen 08:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe auf der Beifahrerseite eines Transporters ein, der auf dem Lagerplatzweg geparkt war. Sie stahlen eine Musikbox aus dem Fahrzeug. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Anruf von falscher Polizeibeamtin

Am 13.09.2021, gegen 17:30 Uhr, wurde eine 87-Jährige aus Ludwigshafen von einer unbekannten Frau angerufen. Diese gab sich als Polizeibeamtin aus und erklärte, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe. Als die 87-Jährige nachfragte, von welchem Polizeirevier sie anrufe, legte die Anruferin auf. Ein paar Minuten später, rief die Unbekannte wieder an und teilte mit, dass die Enkelin der Seniorin einen Unfall gehabt habe. Daraufhin erklärte die Seniorin, dass ihre Enkelin gar keinen Führerschein habe und legte vorbildlich auf.

Bei solchen Schockanrufen handelt es sich um eine Abwandlung des sogenannten Enkeltricks. Die Polizei rät bei solchen Anrufen: Seien Sie misstrauisch, gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben sie niemals Geld an ihnen nicht bekannte Personen.

Wenden Sie sich unverzüglich an Ihre nächste Polizeidienststelle oder wählen Sie die Notrufnummer 110.