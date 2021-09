Speyer/Hockenheim/A 61: Zwei Verkehrsunfälle auf A 61; Sachstandsmitteilung; Pressemitteilung Nr. 4

Speyer/Hockenheim/A 61 (ots) – Während die Unfallaufnahme des Verkehrsunfalls

auf der A 61 in Richtung Hockenheim mit sechs Autos und einem Sattelzug

mittlerweile beendet ist und alle Fahrzeuge abgeschleppt sind -die

Richtungsfahrbahn ist seit 11.15 Uhr wieder frei- , dauern die Aufräumarbeiten

auf der Gegenspur in Richtung Speyer immer noch an. Wann diese abgeschlossen

sein werden, steht noch nicht fest.

Zwei Leichtverletzte und 13.000 Sachschaden nach Verkehrsunfall

Auf einen stehenden PKW fuhr am Montag gegen 16:45 Uhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Mutterstadt auf. Der Mann war auf der Landwehrstraße unterwegs, als er den an der Einmündung zur Brunckstraße wartenden PKW einer 56-Jährigen aus Schifferstadt übersah. Durch die Kollision wurde der Skoda der 56-Jährigen um 180 Grad gedreht und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Der 30-Jährige kam von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Grünstreifen. Beide Unfallbeteiligten zogen sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 13.000 Euro.

Kellnerportemonnaie gestohlen und geflüchtet

Die Kellnerbörse einer Mitarbeitern entwendet hat am Montag um 20:40 Uhr ein Unbekannter in einer Gaststätte in der Korngasse. Der Dieb nutzte eine günstige Gelegenheit, nahm den Geldbeutel aus einer Schublade und floh zu Fuß in Richtung Postplatz. Der Mann, der sich um ein paar hundert Euro bereichert hatte, wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 20-35 Jahre alt, athletisch, ca. 180 cm groß, kurze blonde gelockte Haare, schmales Gesicht, bekleidet mit einer beigefarbenen Weste und einer dunklen Jacke.

Zeugen, die den Täter im Bereich der Innenstadt, insbesondere in der Korngasse wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Wahlplakat in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter setzten am Montagnacht gegen 23:15 Uhr in der Paul-Egell-Straße ein Wahlplakat in Brand, welches an einem Bauzaun angebracht war. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der am Zaun entstandene Schaden wird auf ca.100 Euro geschätzt. Von zwei vor Ort befindlichen Zeugen im Alter von 18 und 21 Jahren, die mit der Feuerwehr Kontakt hatten, konnten keine Personalien erhoben werden. Die beiden jungen Männer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich umgehend unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polzei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.