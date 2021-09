Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Edenkoben – Motorradfahrer und Sozia verletzt

Vermutlich wegen einer kleinen Ölspur geriet gestern Nachmittag ein 56 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner 58-jährigen Mitfahrerin am Kreisel der K6 ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Hierbei verletzten sich beide am linken Bein und mussten in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden.

Annweiler – Zeugin nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nachdem am Montag, den 13.09.21 gegen 12:55 Uhr, ein älterer Fahrzeugführer ein auf dem Wasgauparkplatz abgestelltes Fahrzeug beschädigt hatte und unverrichteter Dinge weggelaufen war, verständigte eine beobachtende Zeugin die später am Unfallort eintreffende, geschädigte Fahrzeughalterin, wodurch letztendlich eine Schadensregulierung betrieben werden konnte. Die Polizei Annweiler bittet nunmehr die helfende Zeugin, sich bei der Polizeiwache zu melden.

Bornheim – Ladendiebin erwischt

Bei einem Ladendiebstahl wurde eine 57 – Jährige am Montagabend in einem Markt in Bornheim ertappt. Die Diebin hatte Gegenstände im Wert von zirka 400 EUR eingesteckt ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Bei der Anzeigenaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass die Frau bereits zweimal in den Vormonaten Waren entwendet hatte. Bei einer Nachschau in der Wohnung konnte kein Diebesgut aufgefunden werden. Ein Verfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Landau – Vandalismus an Grundschule – Zeugen gesucht

Über das Wochenende wurden mehrere Fensterscheiben an der Grundschule im Horstring beschädigt. Die Polizei wurde am Montagmorgen über den Vorfall informiert. Am Freitagabend gegen 17 Uhr war noch alles Inordnung. Da es sich um mehrfach verglaste Sicherheitsscheiben handelte, muss entsprechendes Werkzeug zur Beschädigung eingesetzt worden sein. Der Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf zirka 50.000 EUR beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.