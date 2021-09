Karlsruhe-Beim Abbiegen mit Radfahrerin kollidiert

Karlsruhe (ots) – Mittelschwere Verletzungen zog sich eine 27 Jahre alte

Radfahrerin zu, als sie am Montagnachmittag von einem Pkw erfasst wurde und

dabei zu Boden stürzte.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 55 Jahre alter VW-Fahrer zunächst auf der

Rheinstraße in Richtung Innenstadt. Beim links abbiegen in die Hardtstraße

kollidierte er mit der 27-jährigen Radlerin, die auf dem Radschutzstreifen der

Hardtstraße in Richtung Lameystraße fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die

Frau zu Boden und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Alarmierte

Rettungskräfte brachten sie zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der

durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Weingarten – Drogenfund bei Kontrolle auf der Autobahn

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Bereits am Donnerstagabend entdeckten Beamte der Autobahnpolizei Karlsruhe bei

einer Routinekontrolle eine größere Menge Betäubungsmittel. Ein 28-jähriger

kosovarischer Staatsangehöriger wurde gegen 18:30 Uhr auf der Bundesautobahn 5

zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal mit seinem Fahrzeug

einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Mann

eine kleinere Menge Drogen sowie ein größerer Bargeldbetrag festgestellt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs unter Einsatz eines

Drogenspürhundes konnten die Beamten etwa zehn Kilogramm Marihuana

sicherstellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Mann dem Haftrichter beim

zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl wegen unerlaubten

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen erließ.

25-Jähriger greift Männer im Hauptbahnhof an

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Dienstag (14. September) ist es durch einen

25-jährigen Mann im Hauptbahnhof Karlsruhe zu einem körperlichen Angriff auf

zwei Personen gekommen. Der Mann wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Auf

der Dienststelle kam es anschließend zu Widerstandhandlungen durch den

25-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Beamte der Bundespolizei wurden gegen 00:05 Uhr über den Vorfall im

Eingangsbereich des Hauptbahnhofes informiert. Demnach schlug der Tatverdächtige

zwei 44- und 59-jährige Männer unvermittelt ins Gesicht und schubste einen der

Geschädigten. Die beiden Männer blieben bei dem Angriff unverletzt. Die Beamten

nahmen den 25-Jährigen daraufhin fest und brachten ihn für weitere Maßnahmen auf

die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille,

zusätzlich wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen 5:00 Uhr wurde der Mann

aus dem Gewahrsam entlassen und konnte seinen Weg fortsetzen. Ihn erwarten nun

Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

26-Jährige verletzt Reisenden und greift Beamte an

Karlsruhe (ots) – Montagvormittag (13. September) ist die Bundespolizei am

Bahnhof Karlsruhe-Durlach eingeschritten, nachdem eine 26-jährige Frau zuvor in

der S 51 einen 46-jährigen Mann verletzte. Im weiteren Verlauf kam es zu

Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten.

Nach ersten Erkenntnissen kam es im Zug zu Streitigkeiten zwischen der

26-jährigen Deutschen und dem Geschädigten und daraufhin zum Angriff der Frau.

Hierbei verletzte sie den Mann an den Unterarmen. Die Beamten stellten ihre

Personalien fest und nach Abschluss der Maßnahmen konnte sie ihren Weg

fortsetzen. Ein Zeuge machte die Beamten kurze Zeit später darauf aufmerksam,

dass die 26-Jährige an einer Bahnsteigkante liegt und ihre Beine in den

Gleisbereich hängen. In Anbetracht der möglichen lebensgefährlichen Situation

durch einen einfahrenden Zug, zogen die Beamten sie von der Bahnsteigkante weg.

Hierbei kam es zu massiven Widerstandshandlungen seitens der Frau, bei denen sie

unter anderem versuchte die Beamten zu beißen. Sie wurde daraufhin festgenommen

und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Nachdem eine weitere Fremd-

oder Eigengefährdung ausgeschlossen wurde und die Frau nicht alkoholisiert war,

konnte sie die Dienststelle wieder verlassen. Sie erwarten nun Anzeigen wegen

Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bretten – Junger Mann am Bahnhof Bretten angegriffen und bestohlen

Karlsruhe (ots) – Opfer eines23-Jährigen wurde ein 20-jähriger Mann am

Montagabend am Bahnhof in Bretten. Der Täter konnte von Polizeibeamten im Zuge

der Fahndung festgenommen werden. Entwendet wurden die Armbanduhr des Opfers

sowie ein Handy.

Der Geschädigte war gegen 22.40 Uhr auf dem Heimweg als er am Bahnhof Bretten

auf den 23-jährigen mutmaßlichen Täter traf. Die beiden kennen sich flüchtig.

Der Täter gab wohl vor, die Armbanduhr des Opfers anprobieren zu wollen, steckte

diese aber dann ein und wollte sie nicht mehr zurückgeben. Nach kurzem Hin und

Her wollte der 20-Jährige mit dem Handy die Polizei verständigen. Dies wurde

durch den 23-Jährigen verhindert, indem er seinem jüngeren und körperlich

unterlegenen Opfer einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der junge Mann ging

zu Boden, wo er offenbar noch mit Füßen getreten wurde. Neben seiner Armbanduhr

wurde dem Opfer nun auch das Handy entrissen.

Daraufhin flüchtete der Ältere samt seiner Beute zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Im Zuge der Fahndung wurde der 23-Jährige von Polizeibeamten noch in Tatortnähe

kontrolliert, da auf ihn die Täterbeschreibung zutraf und dem Opfer außerdem

sein Vorname bekannt war. Bei der Durchsuchung konnten sowohl die Armbanduhr als

auch das Handy des Opfers aufgefunden werden.

Der Mann ist bereits einschlägig polizeilich bekannt.

Bruchsal – Unbekannte Person stößt 65-Jährigen zu Boden – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal (ots) – Eine noch unbekannte Person hat am vergangenen Samstag gegen

17.40 Uhr beim Parkplatz des Postbankcenters einen 65-Jährigen von hinten zu

Boden gestoßen. Der Mann stolperte daraufhin, stieß mit dem Kopf gegen ein

Parkschild und wurde ohnmächtig. Erst als Zeugen zu Hilfe kamen, wurde das Opfer

wach und kam nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam zur weiteren

Behandlung in eine Klinik.

Den Angaben nach handelte es sich um eine männliche Person, die dem 65-Jährigen

nach Erledigung der Bankgeschäfte in der nahegelegenen Postbank dicht folgte und

ihn aus noch unklarem Motiv schubste.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 in Verbindung zu setzen