Sinsheim: Mehrere Schockanrufe verunsichern Sinsheimer Bürger – Vorsicht vor Trickbetrügern; Zeugen/Geschädigte bitte melden

Sinsheim (ots) – Für Aufregung sorgten im Laufe des Dienstages mehrere

sogenannte „Schockanrufe“, von denen ausschließlich ältere Frauen im Alter von

67-83 Jahren betroffen waren.

Zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr wurden acht Anrufe dem Polizeirevier Sinsheim

gemeldet. Der oder die unbekannten Anrufer sprachen in akzentfreiem Deutsch und

teilten mit, Arzt oder Ärztin des Sinsheimer Krankenhauses zu sein, in dem ein

naher Angehöriger -Kind oder Enkel- läge, der schwer an Covid-19 erkrankt sei.

Um die Kranken zu retten, müsste ein Schweizer Medikament besorgt werden, das

sehr teuer ist. Die Unbekannten verlangten bis zu 30.000.- Euro oder

Schmuckstücke als Pfand.

Alle Frauen erkannten ausnahmslos den Betrugsversuch, legten auf und

informierten die Polizei.

Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass im Laufe des Dienstages weitere

vornehmlich ältere Personen in Sinsheim von denselben Betrügern angerufen wurden

oder noch werden.

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass heute oder in den nächsten Tagen

vergleichbare Anrufe auch in der näheren und weiteren Umgebung Sinsheims

getätigt werden. Folgende Tipps sollten deshalb beherzigt werden:

Sollten Sie von solch einem Anruf betroffen sein, legen Sie

einfach auf und rufen die Polizei!

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde/Klinik an, von

der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie dabei die

Telefonnummer der Behörde/Klinik selbst heraus oder lassen Sie

sich diese durch die Telefonauskunft geben.

warten.

warten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

Zeugen, bzw. Geschädigte wenden sich bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0.

Personenkontrolle führt zur Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Mauer – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Zeuge bemerkte am frühen Montagabend eine

Gruppe Jugendlicher, welche vor dem Rathaus Marihuana konsumierten. Beamte des

Polizeireviers Neckargemünd konnten die drei Männer im Alter von 16 bis 18

Jahren anhand der übermittelten Personenbeschreibung in der Heidelberger Straße

einer Personenkontrolle unterziehen. Hierbei erhärtete sich der Verdacht des

Besitzes von Betäubungsmitteln. Zusätzlich wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung

bei einem weiteren 18-Jährigen 180 Gramm Haschisch sowie typische

Dealer-Utensilien, wie fünf sog. Crusher und eine Feinwaage, aufgefunden. Die

Ermittlungen gegen die vier Verdächtigen wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz des Polizeireviers Neckargemünd dauern an.

Speyer/Hockenheim/A 61: Zwei Verkehrsunfälle auf A 61; vorläufige Bilanz

Speyer/Hockenheim/A 61 (ots) – Unfall 1:

Am Dienstagvormittag, kurz nach 8 Uhr, kollidierten auf der A 61, zwischen dem

Autobahnkreuz Speyer und dem Dreieck Hockenheim insgesamt sieben Fahrzeuge,

darunter auch ein Sattelzug. Vier Personen wurden leicht verletzt mit

Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. Insgesamt wurden sechs

Fahrzeuge auch der Sattelzug abgeschleppt. Der Gesamtschaden dürfte bei weit

über 150.000.- Euro liegen. Nach den bisherigen Erkenntnissen des

Autobahnpolizeireviers Walldorf übersah ein Autofahrer auf dem linken

Fahrstreifen einen Rückstau, wich nach rechts aus und kollidierte mit dem

Sattelzug. Dessen Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein

Schwerfahrzeug, geriet auf die linke Spur und fuhr auf fünf weitere Fahrzeuge

auf. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten, die

mehr als drei Stunden andauerten, wurde die Autobahn in Richtung Hockenheim

mehrmals, teilweise auch kurzfristig voll gesperrt. Ansonsten wurde der Verkehr

über eine Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Fahrbahn in Richtung

Hockenheim war gegen 11.15 Uhr wieder frei befahrbar. Der Rückstau betrug in der

Spitze ca. vier Kilometer. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim war an der

Unfallaufnahme beteiligt. Zur Bergung der Fahrzeuge war die Feuerwehr Speyer mit

rund 20 Kräften im Einsatz.

Unfall 2:

Kurz vor 11 Uhr fuhr ein 51-jähriger Sattelzugfahrer -Auflieger leer- auf der A

61 in Richtung Speyer aus bislang unbekannter Ursache auf einem vorausfahrenden

60-jährigen Sattelzugfahrer -Auflieger mit Fahrzeugteilen beladen- auf. Beide

Schwerfahrzeuge wurden dabei total beschädigt. Beide Fahrer wurden leicht

verletzt in einer Klinik ambulant behandelt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf

über 200.000.- Euro belaufen. Derzeit (Stand: 14.30 Uhr) werden beide Fahrzeuge

noch abgeschleppt und im Anschluss daran soll die Fahrbahn noch von einer

Fachfirma gereinigt werden. Wie lange dies andauern wird, lässt sich noch nicht

abschätzen. Ein Fahrstreifen ist frei. Es dürfte jedoch im Feierabendverkehr zu

erheblichen Behinderungen auf der A 61 in Richtung Speyer/Koblenz kommen, die

auch auf die A 6 zurückreichen könnten.

Tödlicher Unfall auf Hockenheimring

Hockenheim – Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Bei einer privaten

Motorsportveranstaltung auf dem Hockenheimring kam es am Montagnachmittag, gegen

17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern, der für einen der

Beteiligten tödlich endete. In Höhe der Parabolikakurve fuhr ein 63-Jähriger

Motorradfahrer aus unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden 32-Jährigen

Biker auf. Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Motorräder und

stürzten. Der 32-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, der 63-Jährige dagegen

erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen

noch am Unfallort verstarb.

An den beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sie

wurden sichergestellt.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei

Mannheim.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicher in Sinsheim“

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Rund 256 kontrollierte Fahrzeuge und 402

kontrollierte Personen, 57 Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten, zehn

Mängelberichte und rund zehn Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz, sind die Bilanz der Schwerpunktkontrollen vom

30.08.2021 bis zum 10.09.2021 im Rahmen der Konzeption „Sicher in Sinsheim“.

Um die Sicherheit im Straßenverkehr und im öffentlichen Raum weiter zu erhöhen,

wurden in den vergangenen zwei Wochen verstärkt Schwerpunktkontrollen im

öffentlichen Verkehrsraum und an neuralgischen Punkten im innerstädtischen

Bereich durchgeführt. Neben uniformierten Kräften, waren aber auch

zivilgekleidete Beamtinnen und Beamte und Polizeireiterinnen und -reiter in

Sinsheim eingesetzt.

An insgesamt acht Tagen kontrollierten rund 110 zusätzliche Beamtinnen und

Beamte des Polizeireviers Sinsheim und des Polizeipräsidiums Einsatz unter

ganzheitlichen Gesichtspunkten an unterschiedlichen Örtlichkeiten, unter anderem

am Bahnhof, der Allee, an der Alla-Hopp-Anlage sowie am Schwimmbad-Parkplatz und

der Parkplatz an der Burg Steinsberg.

Neben Gurt-und Handyverstößen sowie dem Nicht-Mitführen des Führerscheins,

beanstandeten die Einsatzkräfte vor allem Verstöße wegen fehlender

Hauptuntersuchung und abgefahrener Reifen. In fünf Fällen gelangten

Fahrzeugführer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und in zwei weiteren Fällen

wegen Urkundenfälschung zur Anzeige. Gegen eine weitere Person wird zudem wegen

Widerstands und Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten ermittelt. Eine

weitere Person muss sich außerdem auf eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz einstellen.

„Die Kontrollen sprachen sich zügig herum und verfehlten damit ihre Wirkung

nicht“, so der Revierleiter des Polizeireviers Sinsheim, Adrian Harz. „Bereits

bei der Verkehrskontrolle am Montag, den 06.09.2021, stellten wir schon deutlich

weniger Verstöße fest. Gleichzeitig zeigten sich die Verkehrsteilnehmer bis auf

ganz wenige Ausnahmen verständnisvoll, einsichtig und dankbar für die

Kontrollaktion. Die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind uns

natürlich besonders wichtig. Das zeigt uns, dass wir mit unseren Maßnahmen

richtigliegen“, so der Revierleiter weiter.

Aber nicht nur die Verkehrsteilnehmer nehmen die Kontrollen positiv wahr. Durch

die Aktion erhöhte sich auch das Hinweisaufkommen von Seiten der Sinsheimer

Bevölkerung. „Wir nehmen die Anliegen unserer Bürger und Bürgerinnen sehr ernst

und justieren unsere Maßnahmen stetig nach. Hier sind wir regelmäßig im engen

Austausch mit der Stadt Sinsheim und den Kräften des Kommunalen

Ordnungsdienstes. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass sich Jeder in Sinsheim

sicher fühlt und das dauerhaft“, ergänzt der Leiter des Polizeireviers Sinsheim,

Adrian Harz.

Die Konzeption „Sicher in Sinsheim“ wird auch zukünftig mit den bisherigen

Partnerinnen und Partnern fortgesetzt. Gemeinsame Kontrollen und

Schwerpunkteinsätze sind bereits in Planung.

Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Gartenzaun

Eberbach – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Sonntag, 12.09.2021, 18:00

Uhr, bis Montag, 13.09.2021, 09:20 Uhr, wurde an einem Anwesen Im Hirschacker

durch ein Fahrzeug, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren, der Gartenzaun

beschädigt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert

Euro. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen zum Verursacher

aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 06271

9210-0 melden.

Gegenstände aus geparktem BMW entwendet – Zeugen gesucht

Plankstadt – Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Sonntag, 22:50 Uhr, entwendeten drei

bisher unbekannte jugendliche Täter aus einem in der Stefanienstraße Höhe

Hausnr. 6 geparkten BMW mehrere Gegenstände. Dieser war aufgrund eines Defekts

nicht verschlossen. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Täter auch an

anderen Fahrzeugen ihr Glück versucht. Einer der Jugendlichen soll mit einem

Fahrrad unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier in Schwetzingen bittet Zeugen,

welche zur Identifizierung der Täter beitragen können, sich unter der

Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.