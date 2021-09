Rollerfahrer nach Unfall flüchtig

Albisheim (ots)

Am Montag befährt ein Rollerfahrer gegen 22.30 Uhr die Hauptstraße in Albisheim und versucht dabei einen vor ihm Fahrenden PKW zu überholen. Dabei stößt er mit PKW zusammen und stürzt. Der Fahrer steht wieder auf, beleidigt den PKW-Fahrer noch und fährt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern wieder weg. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Hinweise an die Polizei Kirchheimbolanden.

PKW-Fahrer landet in Weinbergen

Windesheim

Am Freitag, 10.09.21, gegen 15.40 Uhr befährt ein 33-jähriger PKW-Fahrer die K47 aus Richtung Wallhausen kommend in Richtung Windesheim. Am Ende einer Linkskurve verliert der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, gerät zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und kommt anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Im dort angrenzenden Weinberg überschlägt er sich mehrfach und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Am Fahrzeug und am Weinberg entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000,-EUR.

Umfangreiche Suchmaßnahmen wegen ausgesetzter Kangal-Hirtenhunde

Kirchheimbolanden

Am Samstag, den 11.09.2021 wurden am Nachmittag mehrere Verkehrsteilnehmer auf zwei Kangal-Hirtenhunde aufmerksam, welche an der L386, Gemarkung Kirchheimbolanden, unterwegs waren. Ein möglicher Hundehalter war nicht vor Ort. Die Tiere waren in einem schlechten Zustand. Sie verschwanden im weiteren Verlauf immer wieder in den angrenzenden Waldgebieten und wurden bis zum späten Abend bei mehreren Gelegenheiten an verschiedenen Stellen an der L386 sowie der L404 gesichtet. Während eine Hündin nach intensiver Suche gemeinsam mit der Tierrettung eingefangen und in ein Tierheim gebracht werden konnte, gelang dies bei einem Rüden bislang noch nicht. Dieser wurde auch am Folgetag mehrfach in dem Gebiet auf der Fahrbahn gesehen, flüchtete bei Annäherung aber stets in den Wald. Die Stellen, an denen der Hund auftauchte, erstrecken sich auf der L386 etwa von der Einmündung zur K34 bis zum Friedwald und auf der L404 bis zur Höhe des dortigen Steinbruchs.

Da der Hund auch immer wieder auf die Fahrbahn lief, werden Verkehrsteilnehmer gebeten, beim Befahren der genannten Strecke besonders achtsam zu sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass die Tiere ausgesetzt wurden, zumal am vermuteten Ort der Aussetzung offenbar bewusst etliche Geflügelkadaver als Nahrungsquelle für die Hunde abgelegt wurden. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu dem möglichen Hundehalter oder dem Aufenthaltsort des Rüden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Sachbeschädigung an Sichtschutzzaun

Martinstein

Im Zeitraum vom 10.09.21, 20.00h bis zum 11.09.21, 08:00h wird ein Sichtschutz am Anwesen Hauptstraße 45 in Martinstein durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter 06752-1560

Verkehrsunfall im Kurvenbereich

Bad Sobernheim

Am 12.09.2021 gegen 23:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW Fahrer die L232 von Bad Sobernheim in Richtung Meddersheim. Unmittelbar nach der Brücke über die Nahe geriet er infolge unangepasster Geschwindigkeit im Bereich der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Der PKW wurde hierbei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Albisheim (Pfrimm)

Ein 38-jähriger PKW-Fahrer befuhr am 13.09.2021 gegen 22:30 Uhr die Hauptstraße in Albisheim (Pfrimm). Als dieser an der Einmündung Hauptstraße/Kirchgasse nach links abbiegen wollte, überholte ihn ein bislang unbekannter Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Roller. Der Rollerfahrer stürzte hiernach an der Unfallörtlichkeit, stand jedoch unmittelbar nachdem Sturz wieder auf und verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ermittlung des Rollerfahrers. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die zuständige Polizeiinspektion zu wenden.

PKW zerkratzt

Hennweiler

In der Nacht von Samstag 11.09. auf Sonntag 12.09. wurde in der Straße „Im Ambrach“ in der Ortslage Hennweiler ein dort parkender dunkler Kleinwagen beschädigt. Der oder die Täter hatten hier mit einem metallischen Gegenstand die Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560.

Diebstahl des Ortsschildes; Zeugen gesucht!

Hochstetten-Dhaun

In dem Zeitraum vom 30.08.2021 bis 10.09.09.2021 wurde das Ortsschild im Ortsteil Hochstädten am Ortsausgang der K 9 in Richtung Martinstein von Unbekanntem Täter entwendet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752 – 1560 zu melden.