Kaiserslautern – Nach Mitteilung der Firma Wall sind seit kurzem auch die pandemiebedingt geschlossenen Toilettenanlagen in der Richard-Wagner-Straße, Höhe Pirmasenser Straße und auf dem Pfaffplatz wieder geöffnet.

Damit stehen den Bürgerinnen und Bürgern wieder alle vier innerstädtischen Wall-Toiletten zur Verfügung. Die anderen beiden öffentlichen Toiletten befinden sich am Rathaus in der Maxstraße Ecke Burgstraße sowie am Stiftsplatz in der Bismarckstraße Ecke Karl-Marx-Straße.

Die Firma Wall hatte aufgrund der Pandemie im letzten Jahr eine Aussetzung der Pacht beantragt. Damit den Bürgerinnen und Bürgern in der Innenstadt überhaupt die Nutzung öffentlicher Toiletten ermöglicht bleibt, stimmte der Stadtrat Ende letzten Jahres einer städtischen Kostenbeteiligung zum Betrieb der Wall-Toiletten am Rathaus sowie am Stiftsplatz in Höhe von 17.000 Euro zu.