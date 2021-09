Frankfurt am Main ist die größte Stadt Hessens und zählte schon im Mittelalter zu den meistbesuchten Städten Europas.

Als Handels- und Finanzzentrum ist Frankfurt auch heute noch sehr begehrt. Die Stadt genießt aber auch als Messe- und Universitätsstadt einen sehr guten Ruf. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt sowohl innerhalb Deutschlands als auch Europa ist. Ganz abgesehen von den vielen Sehenswürdigkeiten, die die Stadt bietet.

Was hat Frankfurt am Main zu bieten?

Beinahe jeder, der das erste Mal nach Frankfurt kommt, unternimmt einen Spaziergang am Main entlang oder eine Bootsfahrt auf dem Main. Die Alte Oper, die Altstadt, der Römerberg, das Dom-Römer-Areal und der Kaiserdom sind ebenfalls kulturell sehr interessant. Frankfurt besitzt seit 1372 sogar einen eigenen Stadtwald. Frankfurt ist eine der wenigen deutschen Großstädte, die noch über zahlreiche Parks und Landschaftsschutzgebiete verfügt.

Kulturell hat die Stadt am Main natürlich auch einiges zu bieten. Neben der Oper, sollten Sie unbedingt das Frankfurter Museumsufer, das Historische Museum, das Senckenberg Naturmuseum, Goethes Geburtshaus, den Zoo und den Palmengarten besuchen. Vor dem Dom befindet sich der Archäologische Garten mit Ausgrabungen aus der Zeit der Römer und Karolinger. Die Frankfurter Buchmesse zieht jährlich viele Tausende Besucher an. Die Kleinmarkthalle lädt zum Verkosten der angebotenen Schmankerln der Stadt und ihrer Umgebung ein. Dieser Markt findet an jedem Werktag statt. Der Eiserne Steg über den Main gilt als eines der Wahrzeichen von Frankfurt am Main. Die Gerbermühle gilt als beliebtes Ausflugsziel. Dort hat sich Goethe mit Marianne von Willemer getroffen. Im Westen des Stadtteils Schwanheim befindet sich die Schwanheimer Düne, die als Binnendüne Europas gilt.

Lässt sich alles in einem Tag unterbringen?

Die Kulinarik darf natürlich auch nicht zu kurz kommen

Die Frankfurter Würstchen aus Schweinefleisch sind eine Frankfurter Delikatesse, die es seit dem Mittelalter gibt. Weitere Wurstspezialitäten sind die Zeppelinwurst, die Frankfurter Gelbwurst und die Frankfurter Rindswurst. Die Frankfurter Grüne Soße wird traditionell aus Pimpinelle, Sauerampfer, Schnittlauch, Petersilie, Kresse, Boretsch und Kerbel hergestellt. Diese wird mit Salzkartoffeln und hartgekochten Eiern gegessen. Als Beilage wird sie gerne zu lokalen Fisch- und Fleischgerichten gereicht. Zum traditionellen Apfelwein werden Schweinerippchen mit Kraut und Handkäs gereicht. Zu den beliebtesten Süßigkeiten der Region zählen die Frankfurter Brenten, die Bethmännchen, der Haddekuche sowie der Frankfurter Kranz.

Die Vielseitigkeit des Main

An einem Tag lassen sich die Altstadt mit Ausgrabungsstätten aus der Römerzeit, einem Besuch der Markthalle sowie eine tolle Bootsfahrt bis Basel verbinden. Natürlich kann auch auf dem Boot gegessen werden. Sowohl am Main-Ufer als auch auf dem Boot werden fangfrische Fische aus dem Main kredenzt. Der beliebte Riesling aus der Region ist ein toller Begleiter. Basel ist gar nicht so weit entfernt und die Flussfahrt ist tolles Erlebnis. Natürlich werden am Flughafen auch Stadtrundflüge angeboten. Diese führen naturgemäß immer auch über den Main. Von oben sieht die Welt meistens anders aus.

Fazit

Frankfurt am Main zählt zu den größten Handelsstädten Deutschlands. Dennoch hat die Stadt am Main auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrem Charme und der herrlichen Landschaft eingebüßt. Ein Besuch, und wenn es nur für einen Tag ist, hinterlässt garantiert einen bleibenden Eindruck. Ein Tag kann sehr lang, aber auch sehr kurz sein. Wichtig, ist dass Sie das Beste aus dem machen, was Ihnen Frankfurt am Main zu bieten hat.