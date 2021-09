Jugendlicher Exhibitionist im Gewerbegebiet Brautäcker

Fritzlar (ots) – 13.09.2021, 12:30 Uhr bis 13:10 Uhr – Montagmittag 13.09.2021 erschreckte ein jugendlicher Exhibitionist im Bereich des Gewerbegebiets Brautäcker eine 30-jährige Spaziergängerin. Die 30-Jährige ging auf dem Radweg im Bereich Wehrenpfad spazieren. Auf dem Rückweg ihres Spaziergangs bemerkte sie einen Jugendlichen neben einer Bank stehend. Er hatte die Hose heruntergelassen und masturbierte an seinem Glied.

Trotz Aufforderung durch die 30-Jährige hörte er nicht damit auf. Die Frau ging daraufhin schnell in Richtung Gewerbegebiet.

Täterbeschreibung:

Er ist ca. 15 oder 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, korpulent und hat kurze mittelbraune Haare. Zur Tatzeit trug er eine kurze schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 oder an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Zeuge stört Täter bei Einbruchsversuch in Reisebüro

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 14.09.2021, 03:36 Uhr – In ein Reisebüro in der Wagnergasse versuchten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht einzubrechen. Die Täter wurden durch einen Zeugen in der Tatausführung gestört. Der Zeuge hatte in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ein lautes Klirren gehört. Als er aus dem Fenster sah, stellte er mehrere Personen auf der Straße fest.

Eine der Personen stand in einer Seitenstraße, in welcher später auch ein beschädigtes Fenster festgestellt wurde. Der Zeuge machte sich bemerkbar und sprach eine der Personen an. Vermutlich durch diese Ansprache wurden die Täter gestört und flüchteten unerkannt. Das offensichtlich zuvor bei Versuch des Aufbruchs beschädigte Fenster gehört zu einem Reisebüro. Der Schaden an dem Fenster beträgt 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

