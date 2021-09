Korbach: Die Polizei-News

Sachbeschädigungen vor Kirche

Korbach (ots) – In der Nacht von Montag 13.09. auf Dienstag 14.09.2021 randalierten Unbekannte vor der Schwalefelder Kirche. Sie schlugen die Scheiben einer Hütte ein, beschädigten ein Hinweisschild und knickten eine Standlampe um. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Durch die Sachbeschädigungen wurde eine Zeugin gegen 01.45 Uhr wach. Sie konnte noch Stimmen von vermutlich zwei jungen Männern und einer jungen Frau wahrnehmen. Aufgrund der Gespräche geht die Zeugin davon aus, dass sich einer der Täter verletzt haben könnte.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

Zaun von Schafweide durchtrennt – Polizei sucht Zeugen

Frankenberg-Willersdorf (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 11.09.2021 durchtrennte ein Unbekannter den Zaun einer Schafweide am Ortsrand von Willersdorf in Richtung Oberholzhausen.

Der Schafhalter erhielt am Samstagmorgen einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass seine Schafe auf der Kreisstraße zwischen Willersdorf und Haina-Oberholzhausen stehen würden. Er konnte seine zehn Schafe anschließend einfangen, glücklicherweise war kein Tier verletzt. Später musste er feststellen, dass der Zaun der Schafweide an einer Stelle durchtrennt worden war und die Schafe so entweichen konnten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0.

