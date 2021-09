Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer

Calden (ots) – Am Montag 13.09.2021 kam es gg. 18:00 Uhr auf der L 3214 zwischen den Ortsteilen Calden und Ehrsten zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger aus Vellmar mit seinem Motorrad die L 3214 aus Richtung Calden kommend in Richtung Ehrsten.

Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Krad-Fahrer nach einem Überholvorgang vermutlich die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab, stürzte beim Durchfahren einer Wasserablassstelle und kam auf einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallstelle ist derzeit noch gesperrt. Ein Gutachter befindet sich derzeit zur Ermittlung der Unfallursache an der Unfallstelle. Die Feuerwehr befindet sich ebenfalls vor Ort.

Welle betrügerischer Anruf – Schockierende mit Nachricht über schweren Unfall

Stadt und Landkreis Kassel (ots) – Aktuell kommt es in Stadt und Landkreis Kassel zu einer Welle betrügerischer Telefonanrufe. Die Täter geben sich in den meisten Fällen als Polizeibeamte aus und schockieren die Angerufenen, überwiegend Seniorinnen und Senioren, mit einer schlimmen Nachricht: Ein naher Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht, weshalb nun sogar eine Haftstrafe drohe. Um dies zu vermeiden, müsse sofort eine hohe Kaution gezahlt werden.

Glücklicherweise hatten die Angerufenen in den bislang bekannten Fällen am heutigen Dienstag aus Kassel, Vellmar, Ahnatal und Calden Verdacht geschöpft und waren nicht auf die Betrüger hereingefallen.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Formen der betrügerischen Schockanrufe und gibt folgende Tipps:

Die Polizei ruft nach Unfällen nicht bei Angehörigen an und fordert hohe Geldsummen. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht.

Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.

Einbruch in zwei Apotheken – Zeugen gesucht

Vellmar (ots) – Offenbar auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen zwei Einbrüche in Apotheken in Vellmar, die sich in der vergangenen Nacht ereigneten. In beiden Fällen öffneten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstüren und drangen so in die Geschäftsräume ein. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs in die Apotheke in der Kasseler Straße, Ecke Obervellmarsche Straße, lässt sich anhand der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera recht genau eingrenzen.

Demnach handelt es sich um 3 maskierte und etwa 20-jährige Männer, die in der Zeit zwischen 01:52-02:12 Uhr agierten. In der Apotheke durchsuchten sie sämtlichen Räume nach Wertsachen. Mit ihrer Beute, einer geringen Menge Wechselgeld und einem Laptop, ergriffen die Täter anschließend die Flucht.

Wann genau im Laufe der Nacht sich der Einbruch in die Apotheke in der Holländischen Straße, Ecke Bahnhofstraße, ereignete, ist bislang ungeklärt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die unbekannten Einbrecher dort keine Beute, da sie nur leere Kassen vorfanden. Durch die aufgebrochene Eingangstür flüchteten die Täter letztlich nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht hat oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Schwerer Auffahrunfall auf der BAB 44 in Fahrtrichtung Kassel

Schauenburg (ots) – Am Montag 13.09.2021 kam es gg. 20:35 Uhr auf der BAB 44, zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Kassel-Bad Wilhelmshöhe, in Fahrtrichtung Kassel, zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw und einem Kastenwagen. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der Kastenwagen auf dem rechten Fahrstreifen der BAB in das Heck eines vorausfahrenden Lkw aus Moldawien.

Der 60-jährige Fahrer des Kastenwagens aus Köln wurde im Kfz. eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden. Er wurde schwer verletzt in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert.

Der 32-jährige moldawische Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die BAB 44 war in Fahrtrichtung Kassel für den Zeitraum der Bergung voll gesperrt.

Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Vollsperrung ist mittlerweile aufgehoben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

