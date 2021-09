Bundespolizei vollstreckt 4 Haftbefehle

Frankfurt/Flughafen (ots) – Am Montag 13.09.2021 vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen gleich 4 Haftbefehle. Ein 33-jähriger Rumäne sitzt nach seiner Auslieferung aus Bukarest nun hinter Gittern. Wegen bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls in mehreren Fällen wurde er 2015 in Aachen zu 1 Jahr und 2 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Nachdem er 6 Monate Untersuchungshaft verbüßt hatte, kam er auf freien Fuß und tauchte anschließend unter.

Wegen weiterer Straftaten wurde eine Aussetzung zur Bewährung widerrufen. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls konnte er schließlich in Rumänien festgenommen und nach Deutschland überstellt werden. Bundespolizisten lieferten den Mann zur Verbüßung seiner Restfreiheitsstrafe in die nächste Justizvollzugsanstalt ein.

Etwas glimpflicher kam ein 37-jähriger Ire davon. Bei seiner Einreise aus London/Großbritannien stellte die Bundespolizei einen Vollstreckungshaftbefehl wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte fest. Der Mann war untergetaucht, nachdem er 2019 zu 90 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt worden war. Nachdem er die noch ausstehende Geldstrafe von 2.220 Euro beglichen hatte, durfte er schließlich seine Reise fortsetzen.

Ein 48-jähriger Brite, der 2019 wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung zu insgesamt 70 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt worden war, wendete bei seiner Ankunft aus Dubai/Vereinigte Arabische Emirate durch Zahlung von 645 Euro eine 43-tägige Ersatzfreiheitsstrafe ab.

Eine 27-jährige Bulgarin verdankt ihre Freiheit einem guten Freund. Dieser übernahm nach ihrer Ankunft aus Izmir/Türkei eine Geldstrafe in Höhe von 273,50 Euro und ersparte ihr somit 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, zu der sie 2019 wegen Diebstahls verurteilt worden war.

Marihuana-Geruch führt Polizei zu einer Plantage

Frankfurt (ots)-(ro) – Am Montagabend 13.09.2021 nahm eine Streife des 8. Polizeireviers eine Anzeige in Sachsenhausen auf. Dabei stieg ihnen ein verdächtiger Geruch in die Nase.

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme nach einer Auseinandersetzung befand sich die Streife gegen 22:30 Uhr in der Stegstraße. Aus der Wohnung des eigentlich Geschädigten vernahmen sie dabei einen sehr deutlichen Geruch nach Marihuana. Nach der Einholung einer Durchsuchungsanordnung betraten die Streifen die Wohnung. Dabei holten sie sich auch vierbeinige Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes ein.

In der Wohnung wurden im Anschluss über 200 Gramm Marihuana sowie eine Indoor-Plantage mit 5 Cannabis-Pflanzen und 20 weiteren Setzlingen festgestellt und mitsamt Anbauutensilien und Bargeld sichergestellt. Bei weiteren Sicherstellungen steht die endgültige Bestimmung aktuell noch aus, ob es sich um verbotene Substanzen handelt.

Aufgrund der vorangegangenen Auseinandersetzung wurde der 32-Jährige in ein örtliches Krankenhaus verbracht und dort ambulant behandelt. Aus polizeilicher Sicht wurde er entlassen. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Raubüberfall mit abgeschlagener Glasflasche – Polizei sucht den Geschädigten

Frankfurt-Bornheim (ots)-(ro) In der Nacht von Samstag auf Sonntag 12.09.2021 gegen 01.20 Uhr, forderte ein 19-Jähriger mit einer abgebrochenen Glasflasche die Herausgabe von Bargeld von einem bislang unbekannten Opfer im Günthersburgpark. Der Geschädigte wird nun gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei zu melden. Der 19-jährige Täter hatte den unbekannten Geschädigten auf einer Parkbank angesprochen und Bargeld gefordert.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zerschlug der 19-Jährige eine Glasflasche und bedrohte den Mann. Der unbekannte Geschädigte konnte flüchten und wurde nach hiesigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Der Täter wurde unterdessen, mithilfe von Zeugenhinweisen, festgenommen. Auf dem Polizeirevier versuchte der junge Mann erfolglos, falsche Personalien anzugeben und berichtete zudem vom vorherigen Konsum von Marihuana.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Durchführung einer Blutentnahme wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Die Frankfurt Polizei sucht nun nach dem Geschädigten und bittet diesen, sich unter der Telefonnummer 069/755-53111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Taschendieb schlägt zu

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(hol) – Montagabend wurde ein 65-Jähriger Opfer eines Taschendiebs. Der Ganove hatte den Mann am Parkplatz für Fernbusse zuvor mehrfach umarmt.

Gegen 18:00 Uhr kam der Unbekannte in der Pforzheimer Straße auf sein späteres Opfer zu. Er tanzte vor dem Mann, fasste ihn mehrfach an und umarmte ihn schließlich. Erst als der 65-Jährige den Unbekannten mehrfach vehement aufforderte, ihn in Ruhe zu lassen, kam er dieser Aufforderung nach. Einige Minuten später stellte der Mann fest, dass sein Smartphone gestohlen worden war.

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Montagabend 13.09.2021 erfasste eine Straßenbahn einen 75-jährigen Fahrradfahrer in der Innenstadt. Dabei wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Radfahrer eine rote Ampel missachtet.

Gegen 17:30 Uhr überquerte der 75-Jährige die Straßenbahnschienen in der Weißfrauenstraße, um weiter in die Seckbächer Gasse zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überfuhr er dabei die für ihn rot zeigende Ampel. In der Folge erfasste ihn die herannahende Straßenbahn. Der Radfahrer zog sich dabei lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Der 46-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Der Verkehr musste im Bereich der Unfallstelle bis 20:30 Uhr umgeleitet werden.

Garagenbrand

Frankfurt-Hausen (ots)-(fue) – Am Montag 13.09.2021 gegen 14.40 Uhr, kam es in der Straße Am Ziehgraben zum Brand einer Garage. Zum genannten Zeitpunkt wurden an einem dort abgestellten Pkw Reparaturarbeiten durchgeführt. Ob dies Hintergrund des Brandes ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die betroffene Garage ist mit 2 weiteren Garagen verbunden. Dort gelagerte Gegenstände und die Tore wurden durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Da auch der Pkw stark beschädigt wurde, dürfte sich der Gesamtsachschaden auf mehrere zehntausend Euro beziffern. Personen wurden nicht verletzt.

Mobiltelefon und Geldbörse verschwunden

Frankfurt-Unterliederbach (ots)-(fue) – Ein 58-jähriger Frankfurter war am Montag 13. September 2021 gegen 22.45 Uhr, zu Fuß unterwegs in der Legienstraße. In Höhe der Hausnummer 6 wurde er durch einen Radfahrer erfasst und beide Beteiligten stürzten zu Boden. Der 58-Jährige verletzte sich bei dem Sturz an der Hand und im Gesicht. Als er sich wiederaufgerichtet hatte, musste er den Verlust seines Samsung Mobiltelefones und seiner Geldbörse feststellen.

Der Radfahrer hatte sich zwischendurch bereits in Richtung des Main-Taunus-Zentrums entfernt. In der Geldbörse soll sich u.a. ein Bargeldbetrag in Höhe von ca. 650 EUR, verschiedene Bankkarten und der Personalausweis befunden haben.

Der Radler wird beschrieben als 20-30 Jahre alt und 170-175 cm groß. Er trug ein schwarzes, weites T-Shirt mit weißer Aufschrift bzw. Applikationen (Pfeile/Striche), eine kurze, schwarze Hose und eine schwarze Baseballkappe. Bei dem Rad soll es sich um ein Mountainbike mit weißem Rahmen sowie schwarz/orangefarbenen Elementen gehandelt haben.

