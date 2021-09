Protestaktion in Alzeyer Innenstadt

Alzey (ots)

Zu einer kurzfristigen Störung des Betriebes eines Infostandes der Partei Alternative für Deutschland kam es am vergangenen Samstagvormittag in der Alzeyer Fußgängerzone. Gegen halb zwölf meldete der Standbetreiber an die Polizeiinspektion Alzey, dass im Moment des Anrufes mehrere Personen seinen Stand bedrängen würden und dadurch den Zu- und Abgang von Bürgern störten. Zudem würden Plakate hochgehalten, welche die Sicht auf den Stand verhinderten. Zeitgleich melden sich umliegende Gewerbetreibende telefonisch bei der Polizei, welche mitteilen, dass Teile ihrer Kundschaft die Geschäfte nicht verlassen möchten, da man auf der Straße eine tätliche Eskalation des Streits zwischen Verantwortlichen des Infostandes und den Störern befürchte. Eine unmittelbar entsandte Streife stellte vor Ort schließlich zwei junge Frauen, beide im Alter von Anfang 20, fest, welche für die Störaktion verantwortlich gewesen sind. Im schlichtenden Gespräch konnten die eingesetzten Beamten*innen die Situation vor Ort beruhigen, so dass sich die beiden Personen auf Anordnung der Polizeistreife in angemessenen Abstand zu dem Infostand der AfD aufstellten und von dort in sachlicher Weise ihre Meinung äußerten, ohne dass der Betrieb an den Infoständen oder der Fußgängerverkehr weiter gestört wurde. Bei dem Vorkommnis wurde niemand verletzt; es kam zu keinen Beschädigungen.

Worms – Trickdiebstahl: Falsche Handwerker erbeuten hohe Bargeldsumme

Worms (ots) – Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt, wie

gestern Nachmittag ein Wormser Ehepaar leidlich erfahren musste. 20.000 Euro

Bargeld und eine Halskette erbeuteten die Täter, die sich durch eine Täuschung

Zutritt zur Wohnung verschafften. Kurz vor 15:00 Uhr habe ein angeblicher

Handwerker an der Wohnung des Ehepaars in Worms-Neuhausen geklingelt. Unter dem

Vorwand, das Leitungswasser in dem Mehrparteienhaus sei schmutzig und er müsse

es prüfen, wurde ihm der Zutritt zur Wohnung gewährt. Im Bad sollte die

72-Jährige und ihr 70-jähriger Ehemann die Klospülung, den Wasserhahn und die

Dusche laufen lassen, damit er die Wasserqualität kontrollieren könne. Nach 5-7

Minuten verließ der Täter die Wohnung wieder. Diese Zeit nutzte offenbar ein

Komplize, um ungestört in der Wohnung nach Wertgegenständen zu suchen. Im

Schlafzimmer fand das Ehepaar kurze Zeit später die aufgebrochene Geldkassette

vor, das darin aufbewahrte Bargeld und eine Modeschmuckkette waren weg. Der

Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 160-170 cm, normale Statur, kurze

schwarze Haare, schwarzer 3-Tage-Bart, sprach deutsch mit leichtem Akzent (ggf.

polnisch). Er war mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose,

kurzen Socken und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Bewohnerin schlägt Einbrecher das Fenster gegen den Kopf

Worms (ots) – Am frühen Samstagmorgen hatte eine Anwohnerin in Worms-Herrnsheim

einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die 58-jährige Bewohnerin eines

Reihenhauses in der Herrnsheimer Hauptstraße wurde kurz vor 3:00 Uhr durch

seltsame Geräusche im Haus aus dem Schlaf geweckt. Als sie daraufhin nachschauen

wollte und im Erdgeschoss das Gästebad betrat, stand das Fenster zur Straße

offen und ein fremder Mann war gerade im Begriff einzusteigen. Er lehnte bereits

mit dem Oberkörper im Raum. Daraufhin schlug die Frau dem Einbrecher das

geöffnete Badfenster gegen den Kopf, worauf dieser sofort die Flucht ergriff und

mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt davonfuhr. Das Brecheisen, mit dem er

das Fenster aufhebelte, ließ er dabei zurück. Täterbeschreibung: Ca. 1,70-1,75

cm groß, etwa 30-40 Jahre, dunklerer Hauttyp. Trug dunkle Kleidung und dunkle

Schirmmütze. Er führte eine auffällige orangefarbene Einkaufstragetasche mit

sich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Mettenheim – Alkoholisierter Radfahrer droht mit Messer

Worms (ots) – Gestern Abend bedrohte ein betrunkener Radfahrer in Mettenheim

Passanten mit einem Messer und verbrachte in der Folge die Nacht in

Polizeigewahrsam. Um kurz nach 20:30 Uhr fanden zwei Jugendliche den

68-Jährigen, der neben seinem Fahrrad im Straßengraben an der L439 in Richtung

Osthofen lag. Ein weiterer Radfahrer kam hinzu und sie erkundigten sich bei dem

Mann nach seinem Befinden und fragten, ob er Hilfe benötige. Daraufhin sei er

aufgestanden, habe ein Messer gezückt und diese damit bedroht. Die

hinzugerufenen Polizeibeamten stellten das mitgeführte Küchenmesser sicher. Da

der Alkoholtest knapp über 2,5 Promille anzeigte und die Zeugen berichteten, der

Mann sei zuvor mit dem Rad gefahren, wurde eine Blutprobe angeordnet. Aufgrund

seiner Alkoholisierung war der 68-Jährige nicht mehr wegefähig und verbrachte

die Nacht zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. Gegen den Mann aus der VG

Wonnegau wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Bedrohung ermittelt.