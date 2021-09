Dieb auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots) – Auf frischer Tat hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag

einen Autoaufbrecher ertappt. Eine Streife war gerade im Lothringer Dell

unterwegs, als die Beamten den amtsbekannten Mann sahen, wie er sich in einen

Mercedes lehnte. Als der Täter das Polizeifahrzeug erblickte, ergriff er sofort

die Flucht – er konnte jedoch gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle des 28-Jährigen wurde Diebesgut gefunden,

darunter Modeschmuck, Münzgeld, Sonnenbrille, Ladekabel, eine Damenhandtasche

mit Parfüm und einiges mehr. Eine Rückfrage beim Mercedes-Besitzer ergab, dass

einige der Sachen aus seinem Auto stammen. Die anderen wurden aus dem daneben

geparkten Wagen eines Familienangehörigen gestohlen.

Doch damit nicht genug: Bei der Durchsuchung des Täters wurde auch eine kleine

Menge Marihuana gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 28-Jährige

mit zur Dienststelle genommen, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ob

weitere Diebstähle aus Fahrzeugen auf sein Konto gehen, müssen die Ermittlungen

zeigen.

Betroffene, denen am Dienstagmorgen möglicherweise aufgefallen ist, dass etwas

aus ihrem Auto fehlt oder der Innenraum durchwühlt wurde, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung

zu setzen.

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag waren unbekannte Täter in der

Homburger Straße in einen Pkw eingedrungen. Der Besitzer des VW Scirocco meldete

am Montagmorgen, dass aus dem Fahrzeuginnenraum etwa 15 Euro Kleingeld, ein

Taschenmesser, eine Schnapsflasche, ein Rucksack mit Schulsachen sowie ein

Rucksack mit Kleidungsstücken gestohlen wurden. Die Tatzeit liegt zwischen 21.30

und 7 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen

sind, können sich jederzeit gern unter der oben angegebenen Telefonnummer bei

der Kripo melden.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Autobesitzer:

Schließen Sie Ihr Fahrzeug ab, sobald Sie es verlassen! Ein Auto, das

unverschlossen „herumsteht“, ist eine regelrechte Einladung an potenzielle

Diebe. Und lassen Sie bitte auch nichts im Wageninneren liegen, was das

Interesse der Langfinger wecken könnte. Egal, ob Münzgeld, Sonnenbrille,

Ladekabel oder ähnliches – nehmen Sie am besten alles über Nacht mit in Ihre

Wohnung. Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun! |cri

„Shoulder Surfer“ greift zu

Pirmasens (ots) – Ein sogenannter „Shoulder Surfer“ hat eine Seniorin in

Pirmasens bestohlen. Der Unbekannte spähte die Frau vermutlich schon aus, bevor

diese ihn im Vorraum der Bank bemerkte.

Die Seniorin hatte dort am Samstag an einem Automaten verschiedene Transaktionen

vorgenommen und dafür auch ihre Bankkarte benutzt sowie ihre Geheimzahl

eingegeben. Als sie mit ihrer Überweisung fertig war, sei auf einmal der

unbekannte Mann aufgetaucht, habe am Bildschirm des Geräts herumgefuchtelt und

die Frau abgelenkt. Dadurch merkte die Seniorin nicht, dass der Mann sich ihre

Bankkarte griff.

Als die Frau am Montagmorgen bei der Bank wegen der Karte nachfragte, stellte

sich heraus, dass jemand in der Zwischenzeit die Karte für diverse Um- und

Abbuchungen sowie Auszahlungen benutzt hatte. Der Schaden liegt im fünfstelligen

Bereich.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr

1,75 Meter groß, schlank und dem Äußeren nach ein südländischer, möglicherweise

arabischer Typ mit schwarzen Haaren. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der

Nummer 0631 / 369 – 2620 jederzeit an.

Unser Tipp: Wenn Ihnen bei Bankgeschäften jemand zu nahe kommt, brechen Sie am

besten Ihre Aktivitäten ab und fordern den Unbekannten auf, den nötigen Abstand

einzuhalten. Falls Ihre Karte bereits auf unbekannte Weise „verschwunden“ ist,

aber kein Bankmitarbeiter mehr im Dienst ist, können Sie direkt von vor Ort die

Polizei verständigen. Und falls Sie selbst kein Handy dabei haben, bitten Sie

andere Kunden oder Passanten, die Polizei anzurufen.

Und: Verständigen Sie auch so schnell wie möglich den Sperr-Notruf über die

Nummer 116 116, um Ihre Karte sperren zu lassen. Nur so können Sie verhindern,

dass jemand unbefugt Ihre Karte benutzt und von Ihrem Konto Geld abhebt. |cri

Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern

Kaiserslautern (ots) – In zwei Mehrfamilienhäusern hat es am Freitagabend

gebrannt. Kurz nach halb 11 wurden die beiden Brände in der Gabelsbergerstraße

und im Schlittweg gemeldet. Beide Gebäude mussten von der Feuerwehr evakuiert

werden; alle Bewohner blieben unverletzt.

Das Mehrfamilienhaus in der Gabelsbergerstraße ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Der Schaden liegt nach derzeitigen Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen.

Während des Einsatzes musste ein Bewohner mit Nachdruck davon abgehalten werden,

das brennende Anwesen zu betreten. Der Mann leistete Widerstand, dabei wurden

zwei Polizeibeamte verletzt, einer musste im Krankenhaus behandelt werden und

konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. |cri

Aggressiver Radfahrer

Fischbach (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei, auf der B 48, in

Höhe der Autobahnauffahrt, ein im Straßengraben liegender Mann gemeldet. Die

eingetroffene Polizeistreife stellte dann fest, dass es sich um einen

28-jährigen Radfahrer handelte, welcher unter Alkoholeinfluss stand. Angaben zum

Sachverhalt konnte der Mann, auf Grund seines alkoholisierten Zustandes, nicht

mehr machen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Da der

Radfahrer plötzlich über Beinschmerzen klagte, wurde er durch einen

Rettungswagen ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht. Hier wollte der

Mann, noch vor seiner Behandlung, das Krankenhaus verlassen, was eine

Krankenschwester zu verhindern versuchte. Das wiederum versuchte der Radfahrer

zu verhindern und schlug nach der Krankenschwester, ohne diese jedoch zu

treffen. Letztlich musste er durch die Streife gefesselt und in Gewahrsam

genommen werden. Während des Transportes zur Polizeidienststelle beleidigte der

Radfahrer die eingesetzten Polizeibeamten aufs Übelste. Auf den Mann kommen

jetzt mehrere Strafanzeigen zu. / FZ

Ruhestörung mit Folgen

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen fuhr die Polizeistreife zu einer

Ruhestörung in der Kaiserslauterer Innenstadt. Sowohl im Hausflur des

Wohnanwesens, als auch in der Wohnung des 34-jährigen Verantwortlichen, stellten

die Beamten starken Marihuanageruch fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung

wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Den Mann

erwartet jetzt eine Strafanzeige. / FZ

19-Jähriger nach missglücktem Überfall festgenommen

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt

die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis. Der 19-Jährige ist

dringend tatverdächtig, am Sonntagmittag eine Tankstelle im Stadtgebiet

überfallen zu haben. Allerdings machte er keine Beute – die Kassiererin schlug

ihn in die Flucht.

Die Tankstellen-Mitarbeiterin meldete den Überfall gegen 12.45 Uhr. Demnach

hatte der Unbekannte sie mit einem Messer bedroht. Als die Frau das Telefon in

die Hand nahm, um die Polizei zu verständigen, entriss der Täter es ihr.

Anschließend griff sie selbst nach einem Messer, worauf der Räuber davonrannte.

Der Tatverdächtige konnte wenig später bei der Fahndung in der Umgebung auf

einem anderen Tankstellengelände gesichtet werden. Die Beamten stellten ihn und

forderten ihn auf, das Messer fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen.

Der Mann konnte widerstandslos festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen

dauern an. |cri

Beute bereitgelegt, aber nicht mitgenommen

Kaiserslautern (ots) – Offenbar „gestört“ wurden Einbrecher am Wochenende in der

Klosterstraße. Die Unbekannten waren in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein

öffentliches Gebäude eingedrungen und hatten im Inneren mehrere Türen

aufgehebelt.

Am frühen Morgen fiel der Einbruch auf und es konnte festgestellt werden, dass

sich die Täter mehrere Notebooks zum Abtransport bereitgelegt hatten – sie

nahmen diese aber aus einem noch unbekannten Grund nicht mit. Sonstige Beute

wurde offensichtlich nicht gemacht.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen im Zeitraum zwischen

Freitagabend, 22.30 Uhr, und Samstagmorgen, 5.45 Uhr, verdächtige Personen in

und um die Klosterstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Mehrere Menschen mit Messer bedroht – Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Kaiserslautern (ots) – Ein 17-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag mehrere

Menschen mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den Mann fest. Er verbrachte

den Sonntag in einer Gewahrsamszelle.

Die Polizei wirft dem Jugendlichen vor, am Schillerplatz einen Passanten mit

einem Messer bedroht zu haben. Dieser war kurz nach 3 Uhr auf dem Heimweg, als

er von mehreren Personen aus einer Gruppe heraus angesprochen wurde. Dann trat

ein Mann aus der Gruppe an den 31-Jährigen heran. Er bedrohte ihn mit einem

Messer und versetzte seinem Opfer einen Schlag ins Gesicht. Der Passant wurde

leicht verletzt, während der Angreifer mit seinen Begleitern flüchtete. Eine

Fahndung nach den Personen war zunächst erfolglos. Kurz nach 5 Uhr trat der

mutmaßliche Schläger erneut auf, diesmal zog er vor einer Gaststätte in der

Marktstraße sein Messer. Er bedrohte damit mehrere Türsteher. Offensichtlich

missfiel es dem Mann, dass sie ihn aus dem Lokal verwiesen hatte, weil der

Betrieb schließen wollte. Als sich die Türsteher gegen den Drohenden zur Wehr

setzen wollten, gab dieser Fersengeld. Auch seine Begleiter rannten davon. Der

Verdächtige konnte von Einsatzkräften der Polizei in der Fußgängerzone eingeholt

werden. Es handelt sich dabei um einen 17-Jährigen aus dem Donnersbergkreis.

Auch die Identität seiner Begleiter konnte geklärt werden. Die Beamten nahmen

den Jugendlichen fest. Das Messer wurde sichergestellt. Der Verdächtige war

alkoholisiert: 1,51 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Ihm

wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine

Blutalkoholkonzentration geben. Eine Richterin ordnete schließlich die

Ingewahrsamnahme des 17-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Eine

Angehörige wurde darüber informiert. Erst am Abend wurde der Mann wieder auf

freien Fuß gesetzt. Er blickt nun Strafverfahren wegen des Verdachts der

Bedrohung und Körperverletzung entgegen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. |erf

Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Sechs Fahrzeuge sind am Sonntag beschädigt worden. Ein

Unbekannter versprühte vermutlich einen Pulverlöscher auf die Pkws. Alle

Fahrzeuge standen in der Konrad-Adenauer-Straße auf einem Parkplatz in Höhe der

Hausnummern 47 bis 55. Auf mehrere Fahrzeuge wurden Schriftzüge in das Pulver

geschrieben. Ob ein Schaden an den Fahrzeugen entstanden ist, ist noch unklar.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Auto mit Farbe beschmiert

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag ein Auto in

einer Tiefgarage am Davenportplatz mit roter Farbe beschmiert. Das Auto stand in

einer Einzelgararge in dem Tiefgaragenkomplex des Mehrparteienhauses. Der Halter

des Nissan Quashqai bemerkte am Sonntag gegen 11 Uhr die Schmierereien. Der

Kofferraumdeckel, sowie das Nissan-Emblem waren besprüht. Zusätzlich war die

rechte Beifahrertür zerkratzt. Zusätzlich waren ein in der Garage abgestellter

Kühlschrank und ein Kinderwagen mit der roten Farbe beschmiert. Der Schaden wird

auf circa 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und

fragt: Wem sind im Zeitraum zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 11 Uhr Personen

aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369-2250 entgegen. |elz

Frau angegriffen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Donnerstagmittag im

Bereich der Textilreinigung in der Rosenstraße aufgehalten haben. Gegen 11:34

Uhr soll es hier zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein Mann soll eine

74-jährige Frau angegriffen haben. Sie erlitt einen Unterarmbruch und musste in

ein Klinikum gebracht werden. Der Angreifer konnte durch Zeugen identifiziert

und durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Laut seinen Angaben sei die

Frau, ohne sein Zutun, gestürzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

und bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion zu melden. |elz

Exkremente im fremden Auto hinterlassen

Kaiserslautern (ots) – Mit Kot und Urin ist am Sonntag in der Lutrinastraße der

Innenraum eines Autos beschädigt worden. Irgendwann zwischen 1:30 Uhr und 10 Uhr

öffneten Unbekannte den Wagen, der im Innenhof eines Wohnanwesens in einer

Garage parkte. Die Garage stand offen. Auf dem Fahrersitz verrieben die Täter

Kot und urinierten in den Pkw. Sie machten sich an einigen Gegenständen im Auto

zu schaffen, ohne jedoch etwas zu stehlen. Die Polizei sicherte Spuren. Die

Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wem sind im

genannten Zeitraum Personen in der Lutrinastraße aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Sonntagmorgen im Hilgardring einen

betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Während einer Verkehrskontrolle

fiel den Beamten der Atemalkoholgeruch des 34-Jährigen auf. Ein Test bestätigte

den Verdacht – das Ergebnis: 1,22 Promille. Der Mann musste die Ordnungshüter zu

einer Polizeidienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Führerschein und

Autoschlüssel wurden sichergestellt. Der 34-Jährige blickt einem Strafverfahren

entgegen. Er kann mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. |erf

Eigene Familie bedroht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat heute (13. September 2021) in der

Fruchthallstraße einen Mann festgenommen, der zuvor seine Familie und weitere

Angehörige mit einem Messer bedroht haben soll. Bei der Festnahme des

Verdächtigen drohten die Beamten den Einsatz eines sogenannten Elektroschockers

an.

Der 51-Jährige suchte am Vormittag Angehörige im Stadtgebiet auf. Über die

Gegensprechanlage ihres Wohnhauses bedrohte er sie und gab an, ein Messer bei

sich zu haben. Nachdem die Bedrohten nicht öffneten, machte er sich auf den

Heimweg. Dort bedrohte er seine Ehefrau und ihr gemeinsames Kind (16). Die Frau

konnte den Mann zunächst beruhigen. Eine alarmierte Polizeistreife traf den

51-Jährigen schließlich in der Fruchthallstraße an. Sofort verhielt er sich

aggressiv gegenüber den Beamten, weshalb die Polizisten den Einsatz eines

Distanzelektroimpulsgeräts androhten. Als sie den Verdächtigen fesseln wollten,

wehrte sich der 51-Jährige. Schließlich wurde er von den Beamten überwältigt,

ohne dass es zum Einsatz des Elektroschockers kam. Ein Messer hatte er nicht

mehr einstecken, dieses hatte ihm seine Ehefrau wegnehmen können. Der 51-Jährige

wurde festgenommen, zunächst in einer Psychiatrie vorgestellt und beim

Amtsgericht Kaiserslautern angehört. Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme

zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Der Mann blickt nun einem

Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte entgegen. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am

Sonntagabend hatte eine Autofahrerin ihren weißen Opel Adam um 22 Uhr in der

Barbarossastraße in Queidersbach abgestellt. Als sie am Montag gegen 8 Uhr zu

ihrem Wagen zurückkam, stelle sie einen Schaden an ihrem linken Außenspiegel

fest. Nach ersten Ermittlungen kommt als Verursacher der Fahrer eines Volvos

infrage. Er hat möglicherweise beim Vorbeifahren das Auto der 24-Jährigen

beschädigt und dabei Teile seines Spiegels verloren. Ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei sucht

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder

Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Setzten Sie

sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung.

|elz

Versuchter Diebstahl von E-Bikes

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag

versucht zwei E-Bikes zu stehlen. Die Fahrräder waren auf einem Wohnmobil, das

in der Spicherer Straße Höhe Hausnummer 89 parkte, befestigt. Zwischen Sonntag

16 Uhr und Montag 7 Uhr müssen die unbekannten Täter die Plane, die über die

Fahrräder gespannt war, entfernt haben und Schloss des Fahrradträgers gelöst

haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe bei ihrer Tat gestört wurden,

da die beiden E-Bikes trotz Überwindung der Sicherungen nicht mitgenommen

wurden. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Nächtlicher Wanderer

Kreis Kaiserslautern (ots) – Aufmerksame Zeugen haben der Polizei in der Nacht

zu Dienstag eine „Gefahrenstelle“ auf der L 503 zwischen Johanniskreuz und dem

Aschbacherhof gemeldet – und damit möglicherweise Schlimmeres verhindert. Gegen

3:40 Uhr Uhr ging der Hinweis ein, dass auf der Landstraße eine dunkel

gekleidete Person auf der Fahrbahn laufe. Eine Streife rückte aus und fand den

nächtlichen Wanderer auf seinem Fußmarsch – neben der Fahrbahn. Der Mann hatte

er eine Warnweste und eine Stirnlampe an, sowie ein Rücklicht auf dem Rucksack

und war damit gut sichtbar. Der 33-Jährige erklärte den Beamten, dass er 100

Kilometer in 24 Stunden laufen würde und darum auch nachts unterwegs sei. Da er

sehr erschöpft und einsichtig war, dass eine Wanderung nachts auf solchen

Straßen nicht die beste Idee ist, wurde er von den Beamten mit ins Stadtgebiet

genommen. |elz

Lauter Knall schreckt Anwohner auf

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am späten Montagabend kollidierte in

der Oberen Lauterstraße ein Fahrzeug mit einem Bordstein. Der Bürgersteig wurde

bei dem Unfall beschädigt. Ein Anwohner hatte zwischen 21 Uhr und 21:30 Uhr

einen lauten Knall wahrgenommen, der möglicherweise in Zusammenhang mit dem

Unfall stehen könnte. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte sich der

Unfallverursacher bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Unfallort

sicherten die Beamten Spuren und Fahrzeugteile. Die Polizei ermittelt wegen

Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem sind am

Montagabend Fahrzeuge in Otterbach beziehungsweise zwischen Otterbach und

Kaiserslautern aufgefallen? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf