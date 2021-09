12-Jähriger von Duo geschlagen,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Montag, 13.09.2021, 18:40 Uhr

(he)Gestern Abend wurde in der Bahnhofstraße in Wiesbaden ein 12-Jähriger von

zwei unbekannten Tätern angegangen und durch Schläge und Tritte verletzt. Gegen

18:40 Uhr wurde der Junge auf dem Gehweg von den zwei Angreifern angesprochen,

ob er Geld bei sich habe. Als das spätere Opfer dies verneinte und weitergehen

wollte, hielten ihn die Unbekannten fest und versetzten ihm Schläge und Tritte.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Dernsches Gelände. Beschreibung

Täter eins: Circa 15 Jahre, circa 1,80 Meter, schlanke Statur, weißes T-Shirt,

schwarze Umhängetasche, schwarze Hose, schwarze Haare nach hinten gegelt,

leichter Oberlippen- und Kinnbart. Täter zwei: Circa 15 Jahre, circa 1,75 Meter

groß, dick, schwarzes T-Shirt, kurze schwarze Haare. Beide Täter hatten nach

Angaben des Opfers ein „südländisches Erscheinungsbild“ und mit einem Akzent

gesprochen. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Einbruch in Beautysalon,

Wiesbaden, Albrechtstraße, Samstag, 11.09.2021, 17:30 Uhr – Montag, 13.09.2021,

08:45 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde der Polizei aus der Albrechtstraße ein Einbruch

gemeldet, bei dem unbekannte Täter in einen Beautysalon eingedrungen waren und

einen Gesamtschaden von circa 500 Euro verursacht hatten. Zwischen Samstagabend

und Montagmorgen stiegen der oder die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes

Oberlicht des im Erdgeschoss eins Mehrfamilienhauses gelegenen Salons. Aus dem

Innenraum wurden dann circa 250 Euro Bargeld sowie ein Sparschwein mit etwas

Trinkgeld entwendet. An der Eingangstür entstand Sachschaden. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Person mit Messer festgenommen,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Dienstag, 14.09.2021, 04:40 Uhr

(he)Heute Morgen konnte die Wiesbadener Polizei nach einer Fahndung einen Mann

festnehmen, welcher den ersten Erkenntnissen zufolge kurz zuvor in mindestens

zwei Fällen Passanten ein Messer gezeigt und damit für entsprechende

Schrecksituationen gesorgt hatte. Gegen 04:40 Uhr wurden aus dem Bereich des

Hauptbahnhofes und der Reisinger Anlage entsprechende Vorfälle gemeldet.

Unmittelbar wurden mehrere Funkwagen in den Bereich entsandt und intensiv nach

der Person gefahndet. In der Adolfsallee konnte der Verdächtige, welcher kurz

versuchte sich zwischen geparkten PKW zu verstecken, festgenommen werden. Im

Laufe der ersten Befragungen der Mitteiler stellte sich heraus, dass keine

Personen aktiv bedroht oder angegriffen wurden; entsprechend wurde niemand

verletzt. Mutmaßlich liegt der Grund für das Vorzeigen des Messer in der

Alkoholisierung des 22-Jährigen. Er wurde auf ein Polizeirevier gebracht und

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung in das

Polizeigewahrsam eingeliefert.

Wasserkästen und Gartengeräte aus PKW entwendet, Wiesbaden-Erbenheim, Am

Hochfeld, Sonntag, 12.09.2021, 19:00 Uhr – Montag, 13.09.2021, 10:30 Uhr

(he)In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter aus einem

in Erbenheim Am Hochfeld abgestellten PKW verschiedene Gegenstände und

verursachten dadurch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Suzuki

„Splash“ wurde am Sonntag gegen 19:00 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt.

Gestern, gegen 10:30 Uhr stand eine Fahrzeugtür dann offen und aus dem Innern

fehlten mehrere Gartengeräte, 12 Kästen Wasser sowie ein mobiles

Navigationsgerät. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0511) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Brand in ehemaliger Turnhalle, Idstein,

Schützenhausstraße, Montag, 13.09.2021, 16:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in der Schützenhausstraße in Idstein zu einem

Brand einer ehemaligen Turnhalle, bei der die Polizei derzeit von fahrlässiger

Brandstiftung ausgeht. Gegen 16:15 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation

Idstein im Rahmen einer Streifenfahrt eine starke Rauchentwicklung aus der

leerstehenden Sporthalle auf. Als kurz darauf die zur Unterstützung

herbeigerufene Feuerwehr eintraf, stand die Halle bereits im Vollbrand und

konnte im weiteren Verlauf durch die eingesetzten Feuerwehrleute gelöscht

werden. Im Rahmen des Brandes wurden weitere angrenzende Gebäude beschädigt.

Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt, wenngleich einige Anwohner für

die Arbeiten der Rettungskräfte kurzzeitig ihre angrenzenden Wohnhäuser

verlassen mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000

Euro. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge könnte eine Personengruppe,

bestehend aus vier Jungen im Alter von 11 bis 15 Jahren, den Brand verursacht

haben.

Zeuginnen und Zeugen des Brandes und seiner Entstehung werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden in

Verbindung zu setzen.

Mann entblößt sich in Fahrzeug sitzend vor Kindern, Taunusstein-Bleidenstadt,

Theodor-Heuss-Straße Montag, 14.09.2021, 13:15 Uhr

(fh)Gestern Mittag entblößte sich ein unbekannter Mann in der

Theodor-Heuss-Straße in Taunusstein-Bleidenstadt in schamverletzender Art und

Weise vor drei Mädchen, die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 13:15

Uhr befanden sich die drei Kinder in Taunusstein-Bleidenstadt auf dem

Nachhauseweg von ihrer Schule und liefen dabei die Theodor-Heuss-Straße aus

Richtung Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung Rudolf-Dietz-Straße entlang.

Hierbei nahm ein Mädchen aus der Gruppe am Rand des Bürgersteiges einen

geparkten, schwarzen Pkw war, bei dem es sich um eine Limousine gehandelt haben

könnte. Im Fahrzeuginneren habe ein Mann mit heruntergelassener Hose gesessen,

welcher an seinem Glied manipuliert habe. Alle drei Mädchen reagierten daraufhin

vorbildlich indem sie wegrannten und sich im Anschluss ihren Eltern

anvertrauten. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte das Fahrzeug und die

Person nicht mehr im besagten Bereich festgestellt werden.

Der unbekannte Mann sei etwa 20-45 Jahre alt gewesen und habe „karamellfarbene

Haut“ sowie schwarze, glatte und nach hinten frisierte Haare gehabt. Weiterhin

habe der Mann eine schwarze Jogginghose mit mindestens einem weißen Streifen

getragen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Diebe auf Gelände von Autohaus zugange, Geisenheim, Chauvignystraße, Samstag,

11.09.2021, 13:00 Uhr bis Montag, 13.09.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende begaben sich Diebe in der Chauvignystraße in

Geisenheim auf das Gelände eines Autohandels, beschädigten dort mehrere

Fahrzeuge und entwendeten in einem Fall das verbaute Navigationssystem eines

abgestellten Audi im Wert von circa 1.000 Euro. Bei der Tat entstand ein

Gesamtschaden von mindestens 2.000 Euro. Im Anschluss entkamen die Täter und

flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Zeugensuche nach Unfallflucht auf Landesstraße, Idstein-Wörsdorf,

Landesstraße 3277, Donnerstag, 09.09.2021, 16:45 Uhr

(fh)Bereits am Donnerstag, dem 09.09.2021, kam es auf der L 3277 zwischen

Idstein-Wörsdorf und Hünstetten-Wallrabenstein zu einer Verkehrsunfallflucht,

bei der die Polizei auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen ist. Gegen 16:45 Uhr

befuhr laut eigenen Angaben ein 18-Jähriger mit seinem grauen Mazda CX-5 die

Landesstraße aus Richtung Wallrabenstein kommend in Richtung Wörsdorf. Im

Bereich einer Linkskurve sei ihm plötzlich ein Pkw auf seiner Fahrspur

entgegengekommen, welcher augenscheinlich ein weiteres Fahrzeug überholt habe.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der junge Fahrer mit seinem Fahrzeug

nach rechts ausgewichen und habe dabei einen Leitpfosten touchiert. Die beiden

entgegenkommenden Fahrzeuge hätten ihre Fahrt jeweils fortgesetzt. Bei dem

unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen SUV gehandelt

haben. Am Mazda selbst entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.