Osthessen: Die Polizei-News

Einbruch in Bürogebäude – Elektroroller gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Wildeck – Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagmittag (12.09.) und Montagmorgen (13.09.) durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem Bürogebäude in der Rohbergstraße in Obersuhl. Die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten unter anderem mit Bargeld, Bildschirmen und Werkzeugkoffer. Die genaue Höhe des Stehlgutes sowie des Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bebra – Unbekannte brachen in einem noch unbekannten Zeitraum in Büroräumlichkeiten in der Robert-Bunsen-Straße ein. Durch ein Fenster verschafften sie sich Zutritt und durchsuchten sämtliche Räume. Mit unbekanntem Werkzeug wurden mehrere Schränke aufgehebelt und Diebesgut in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Einbruch wurde Montagmorgen (13.09.) festgestellt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Elektroroller gestohlen

Philippsthal – Einen schwarzen Elektroroller des Herstellers „Futura“ im Wert von rund 450 Euro stahlen unbekannte Täter am Sonntagabend (12.09.), gegen 19 Uhr, vom Grundstück eines Geschädigten in der Straße „Hattorfer Platz“. Der Roller wurde ohne Kennzeichen abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Einfamilienhaus eingebrochen – Tipps der Polizei zum Einbruchsschutz

Vogelsbergkreis (ots)

In Einfamilienhaus eingebrochen – Tipps der Polizei zum Einbruchsschutz

Schotten – In ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus im Schottener Taubenweg drangen Unbekannte in der Nacht zu Montag (13.09.) ein. Dabei gelangten die Täter über eine Balkontür ins Innere des Hauses und durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls auch im Jahr 2021 auf eine intensive Präventionsarbeit. Neben verstärkten Kontrollen können sich Bürgerinnen und Bürgern durch Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung kostenlos beraten lassen. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und dadurch von der weiteren Tatausführung abgelassen wird.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Brand von 500 – 600 Heuballen unter Kontrolle

Wildeck (ots)

Der am 13.09. um 18:50 Uhr gemeldete Brand (siehe Erstmeldung) ist soweit unter Kontrolle. Ca 80 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren haben, teils unter Ausnutzung der voll gesperrten Autobahn, zwischen 500 und 600 Heuballen abgelöscht. Die Aufhebung der Vollsperrung steht nun unmittelbar bevor. Ermittlungen zur Brandursache werden bei Tageslicht durch die Kriminalpolizei geführt. Der Schaden wird mit 12.000 EUR beziffert.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Setzelbach

Rasdorf (ots)

Am Montag (13.09.) ereignete sich gegen 16:43 Uhr ein Verkehrsunfall in Setzelbach mit einem Audi A5 Sportback. Hierbei handelte es sich um einen Alleinunfall. Der 21-jährige Pkw-Fahrer befuhr die K162 aus Rasdorf kommend in Richtung Setzelbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr dieser dann in einer Rechtskurve geradeaus, durchbrach dabei zwei Weidezäune einer Wiese und kam anschließend nach ca. 150 Meter am Ende eines steilen Hangs an einem Holzstand zum Stillstand. Hierbei wurden der Pkw-Fahrer und die 45-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An dem neuwertigen Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 15.000EUR. Zu allem Überfluss entfernte sich der 21-jährige Fahrer des Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Somit wurde gegen diesen ein Strafverfahren eingeleitet.

Motorradtour „Biker auf Augenhöhe“ – 20 Jahre Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Osthessen – Motorradfahren auf den schönsten, jedoch auch anspruchsvollsten Strecken in der Mitte Deutschlands – ein Traum für jede Kradfahrerin und jeden Kradfahrer. Im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen ist das in Vogelsberg und Rhön möglich.

Auch wenn die Zahl der Unfälle, an denen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer beteiligt sind, weiterhin sinkt, geben die schweren Unfallfolgen nach wie vor Anlass zur Sorge. Hier möchte die osthessische Polizei ansetzen und die Sicherheit auf den beliebten Motorradstrecken maßgeblich durch eine Gefahrensensibilisierung erhöhen.

Das Polizeipräsidium beschreitet dazu neue Wege. Nicht Kontrollmaßnahmen, die sich über die gesamte Motorradsaison erstrecken, stehen hierbei im Mittelpunkt. Im Rahmen des 20-jährigen Behördenjubiläums soll nun eine präventive Veranstaltung im Form einer gemeinsamen Motorradtour zwischen Hobbybikern und der Polizei stattfinden.

Geplant ist die Veranstaltung für den 25. September und soll durch den schönen Vogelsberg führen. Das Mittelgebirge verfügt mit seinen kurvigen Straßenverläufen über bekannte und über die Grenzen des Polizeipräsidiums hinaus berüchtigte Motorradstrecken. Start- und Zielpunkt ist bei der Polizeidirektion Vogelsberg, Lindenstraße 50 in 36341 Lauterbach. Los geht es um 10 Uhr. Die reine Fahrtzeit wird circa drei Stunden betragen, zu der die ein oder andere Pause dazukommt.

Insgesamt zehn Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer können an dieser Tour teilnehmen und die schwierigen Strecken gemeinsam mit zwei Motorradpolizisten bestreiten. In den Pausen werden die einzelnen Streckenabschnitte sowohl vor- als auch nachbereitet. Außerdem werden die Beamten auf die örtlichen Gefahrenstellen und regionalen Besonderheiten hinweisen. Dabei bietet sich sicherlich auch die Möglichkeit sich in geselliger Runde auf Augenhöhe auszutauschen, sozusagen von Biker zu Biker.

Info für die Teilnahme an der Tour:

Zur Teilnahme an der Tour wird ein eigenes, ordnungsgemäß

zugelassenes Motorrad sowie eine entsprechend zugelassene

Schutzausrüstung und Schutzhelm benötigt. Natürlich müssen die

Fahrerinnen und Fahrer auch in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

sein.

zugelassenes Motorrad sowie eine entsprechend zugelassene Schutzausrüstung und Schutzhelm benötigt. Natürlich müssen die Fahrerinnen und Fahrer auch in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Die Teilnahme an der Tour geschieht auf eigene Gefahr, daher

muss vor Fahrtantritt ein Haftungsausschluss unterschrieben werden.

muss vor Fahrtantritt ein Haftungsausschluss unterschrieben werden. Auf die Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln

wird hingewiesen.

wird hingewiesen. Die Anmeldung kann per Mail an das Postfach:

praevention.ppoh@polizei.hessen.de

erfolgen. Doch Achtung: die Plätze sind begrenzt! Die Vergabe erfolgt nach Eingang der Anmeldungen per E-Mail.

Für alle, die an der Tour nicht teilnehmen können, gibt es noch ein paar Tipps und Ratschläge, um möglichst weiterhin unfallfrei durch die Motorradsaison zu kommen:

Machen Sie sich sichtbar! Sei es durch helle, reflektieren Kleidung und den Einsatz einer zusätzlichen Warnweste. Durch ihre schmale Silhouette werden Motorradfahrende nicht selten schlichtweg übersehen. Dies zeigt sich auch bei Unfällen gerade in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Daher sollten Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer stets vorausschauend fahren und mit den Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer rechnen.

Um schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden, ist es wichtig, eine vollständige Schutzausrüstung zu tragen. Auch das Verbessern der eigenen Fahrpraxis mit Hilfe von Fahr- und Sicherheitstrainings sowie die mentale und körperliche Vorbereitung gerade auf längere Touren, ist ratsam.

Wie immer im Straßenverkehr gilt, unterschätzen Sie nicht die Gefahren, sondern tasten Sie sich lieber an die örtlichen Gegebenheiten heran.

Da nach wie vor die „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ eine der Hauptunfallursachen ist, appellieren wir schlussendlich an die Eigenverantwortung aller Biker. Passen Sie bitte Ihre Geschwindigkeit Ihrem Können aber auch der Strecke entsprechend an!

Fußgänger verletzt

Heringen – Am Freitag (10.09.), gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Skoda aus Wildeck die Hauptstraße aus Richtung Lengers kommend in Richtung Leimbach. Ein 74-jähriger Fußgänger aus Hauneck überquerte die Straße. Der Fahrer nahm den Fußgänger nicht wahr und streifte diesen mit der Stoßstange am Bein. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Freitag (10.09.), gegen 14:30 Uhr, parkte ein 30-jähriger Fahrer eines Kleinbusses Ford Transit aus Bad Hersfeld entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Gehweg in der Solztalstraße in Kathus. Beim Rangieren, um den Gehweg in Richtung Ortsmitte zu verlassen, kollidierte er mit einem Straßenpoller und beschädigte diesen. Er verließ unerlaubt die Unfallstelle und meldete sich erst mehrere Stunden später. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Unfallflucht

Schenklengsfeld – Am Freitag (10.09.), zwischen 10 Uhr und 17:40 Uhr, parkte eine 19-jährige Fahrerin eines VW Fox aus Hohenroda ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Tageseinrichtung für Betreutes Wohnen in der Straße „Am Borngarten“. Als sie später zurückkam, stellte sie Beschädigungen am Stoßfänger fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Samstag (11.09.), gegen 22:50 Uhr, parkte eine 20-jährige Fahrerin eines Audi A3 aus Diemelstadt auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den rechten vorderen Radkasten und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld – Am Samstag (11.09.), gegen 15:30 Uhr, befuhren ein 24-jähriger Fahrer eines Passat aus Nidda, eine 34-jährige Fahrerin eines Opel Vectra aus Bad Hersfeld und eine 25-jährige Fahrerin eines Peugeot aus Stuttgart die B62 in südliche Richtung. Etwa 300 Meter vor dem Eichhofkreisel musste der Fahrer des Passats verkehrsbedingt abbremsen, die beiden Nachfolgenden konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Philippsthal – Am Sonntag (12.09.), gegen 8:10 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Fahrer eines Opel Mokka aus Philippsthal von einem Kundenparkplatz in der Straße „Am Zollhaus“ auf die Fahrbahn in den fließenden Verkehr in Richtung Hersfelder Straße. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Liebenstein befuhr die Straße „Am Zollhaus“ aus Richtung Hersfelder Straße. Der Fahrer des Opel bemerkte den heranfahrenden Lkw nicht und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Rotenburg – Am Sonntag (12.09.), gegen 20.15 Uhr, befuhr ein Mountainbike-Fahrer aus Bebra den Kreisverkehr (Kasseler Straße). Ein 53-jähriger Honda-Fahrer aus Spangenberg wollte in den Kreisverkehr einbiegen, übersah jedoch den im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern. Der 51-Jährige kam zu Fall und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 700 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Vogelsbergkreis

Schotten – Ein 61-jähriger aus Eschenrod befuhr am Samstag (11.09.), gegen 10.10 Uhr, mit seinem grauen VW Tiguan den Weidmühlenweg. Dort kam ihm ein 67-Jähriger mit einem braunen Dacia Logan entgegen und die Außenspiegel der Fahrzeuge kollidierten miteinander. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 550 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt

Homberg – Am Freitag (10.09.), gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Kirtorf mit seinem Skoda die Hauptstraße in Kirtorf aus Richtung Homberg/Ohm. In Höhe der Hausnummer 12 stieß der Fahrer mit seiner vorderen rechten Fahrzeugfront gegen einen geparkten Seat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres geparktes Fahrzeug, einen Opel Astra, geschoben. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 15.000 Euro.

Polizeiorchester musiziert an Senioreneinrichtungen Tolle Bilanz rund um Gießen; nun geht’s nach Fulda

Hessen/Gießen/Fulda: Das Landespolizeiorchester Hessen (LPO) setzt seine Hessentour an Senioren- und Pflegeeinrichtungen fort. Nachdem die Region rund um Gießen bespielt worden ist, folgen nun Auftritte in der osthessischen Region. Unter dem Motto: „Musik macht Mut“ sucht das LPO in den kommenden Wochen Einrichtungen in und um Fulda auf, um deren Bewohnerinnen und Bewohner eine kurzweilige Unterhaltung zu bieten und auf musikalische Art weiter zum Durchhalten in der weiterhin anhaltenden Pandemiezeit zu ermutigen.

Region um Gießen voller Erfolg

Das Landespolizeiorchester Hessen setzte in den letzten drei Wochen seine musikalische Hessentour im Großraum Gießen fort. Insgesamt 14 Auftritte in Gießen, Pohlheim, Wettenberg, Lollar, Wetzlar und Dillenburg sorgten für viel Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigten der jeweiligen Senioren- und Pflegeeinrichtungen. „Wir konnten bisher insgesamt rund 2.500 Menschen in den Seniorenheimen mit unseren unterschiedlichen Ensembles, wie beispielsweise Saxophon-, Horn- oder Klarinettenquartett sowie Volkstümliche Besetzung, erreichen und es bereitet uns eine Riesenfreude, wenn wir dabei in die Gesichter vieler glücklicher Menschen schauen“, so der Dirigent und Leiter des Polizeiorchesters Laszlo Szabo, der bereits seit vier Jahren erfolgreich die Geschicke des LPO leitet.

Konzertreihe setzt sich nun in Fulda fort

Nachdem das Rhein-Main-Gebiet und zuletzt die Region rund um Gießen bespielt worden sind, können sich nun die Bewohnerinnen und Bewohner einiger Senioreneinrichtungen in und um Fulda an den musikalischen Beiträgen der Musikerinnen und Musiker in Polizeiuniformen erfreuen. Orchesterleiter Laszlo Szabo: „Wir freuen uns sehr auf die osthessische Region, da unser Bereitschaftspolizeipräsidium eine besondere Verbindung mit dem Polizeipräsidium Osthessen hat. War der Fuldaer Polizeipräsident Günther Voß doch früher auch mal Chef der Bereitschaftspolizei und damit Vorgesetzter des LPO.“

Beachten Sie bitte auch unsere zur Hessentour bereits veröffentlichten Pressemitteilungen: 05.07.2021: „Polizei musiziert hessenweit an Senioreneinrichtungen; Landespolizeiorchester will wieder begeistern“ 16.07.2021: „Hessentour des Polizeiorchesters mit positiver Zwischenbilanz; Nach kurzer Pause wird in Mittelhessen weitergespielt“ 17.08.2021: „Polizeiorchesters setzt Hessentour fort und musiziert an Senioreneinrichtungen in Mittelhessen“

Weitere Informationen zum Landespolizeiorchester Hessen gibt es unter: www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/c3f/broker.jsp?uCon=461503c2-e543-2011-7288-b5edad490cfa&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59&uMen=c3f70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046