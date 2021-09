A 65: Arbeiten erfordern am 14. September 2021 kurzzeitige Sperrung der Anschlussstellen Haßloch und Deidesheim

Haßloch / Deidesheim – Seit dem 18. August 2021 wird auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord auf einer Länge von rund 4,5 km die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe saniert. Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf den linken Bereich der Fahrbahn. Der linke Fahrstreifen ist dabei auf die Gegenfahrbahn umgelegt, der rechte verläuft auf dem bisherigen Standstreifen.

Aufgrund von Vermessungsarbeiten entlang des rechten Fahrstreifens (Standstreifen) muss dieser am 14.09.21 kurzzeitig gesperrt werden. In der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr – also weitgehend außerhalb der Hauptverkehrszeiten – stehen damit auch die Ab- und Auffahrten der beiden Anschlussstellen Haßloch und Deidesheim (Nord) nicht zur Verfügung. Der Verkehr nach Karlsruhe wird in dieser Zeit einspurig über den auf die Gegenfahrbahn umgelegten Fahrstreifen geleitet.

Hinsichtlich der Sperrung der Anschlussstelle Haßloch (Nord) werden folgende Umleitungen empfohlen: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die hier von der A 65 abfahren wollen, nutzen stattdessen die Abfahrt der Anschlussstelle Neustadt-Nord, fahren bis zum Kreisverkehr, wenden dort, fahren wieder auf die Autobahn auf (in Richtung Ludwigshafen) und nehmen dann die Abfahrt an der Anschlussstelle Haßloch (Süd). Für die Auffahrt auf die A 65 kann die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 6 in Richtung Neustadt-Nord genutzt werden.

Hinsichtlich der Sperrung der Anschlussstelle Deidesheim (Nord) gibt es folgende Umleitungsempfehlungen: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die hier von der A 65 abfahren wollen, nutzen stattdessen die Anschlussstelle Neustadt-Nord, wenden am Kreisverkehr, fahren wieder auf die Autobahn auf (in Richtung Ludwigshafen) und nehmen dann die Abfahrt an der Anschlussstelle Deidesheim (Süd). Wer auf die A 65 auffahren möchte, tut das zunächst in Richtung Ludwigshafen, nimmt an der Anschlussstelle Haßloch (Süd) die Ausfahrt und folgt der ausgeschilderten Bedarfsumleitung U 6 in Richtung Neustadt-Nord.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe wird voraussichtlich im Dezember 2021 abgeschlossen. Die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen wurde 2017/2018 saniert und ist daher nicht Teil des Projekts. Bauoberleitung und Bauüberwachung liegen bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.