Schlägerei in Kneipe

Ludwigshafen (ots) – Über Notruf wurde am 12.09.2021 gegen 00:40 Uhr, eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in einer Kneipe in der Hindenburgstraße gemeldet. Die Bar wurde umgehend mit mehreren Streifenwagen angefahren. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass 4 Männer in die Kneipe gekommen seien und auf einen 33-Jährigen und einen 43-Jährigen eingeschlagen hätten. Beide wurden hierdurch leicht verletzt.

Danach seien die vier Männer geflüchtet.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass es sich bei einem der Täter um einen ebenfalls 33-Jährigen handeln soll. Dieser konnte kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Er bestritt die Tat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den 3 weiteren Männern, dauern an.

Feuerlöscher versprüht – Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 12.09.2021 gegen 17:00 Uhr, verschafften sich mehrere Jugendliche unerlaubten Zutritt in eine Tiefgarage in der Karlstraße und versprühten im dortigen Außenbereich den Inhalt zweier Feuerlöscher aus der Tiefgarage. Bei Eintreffen der Polizei waren bereits einige Jugendliche geflüchtet.

4 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren konnten kontrolliert werden.

Die geflüchteten Personen werden wie folgt beschrieben:

circa 15 bis 17 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schwarze Haare und schwarze Oberbekleidung.

Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Diebstahl in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum von Samstag 11.09.2021 gegen 14:00 Uhr bis Sonntag 12.09.2021 gegen 11:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter unbefugten Zutritt zu einer Parzelle in der Kleingartenanlage In den Neugärten und entwendete einige Gegenstände aus dem unverschlossenen Gartenhaus.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin: Verschließen Sie Türen und Fenster immer, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Lagern Sie keine Wertgegenstände in Kellerabteilen oder Gartenparzellen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Weitere Katalysatoren gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Wredestraße wurden zwischen dem 11.09.2021, 20 Uhr, und dem 12.09.2021, 13:30 Uhr, die Katalysatoren von drei Autos gestohlen.

Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in und rund um die Wredestraße machen konnten.

Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1

(Tel.: 0621-963 2122) in Verbindung zu setzen.