Einbrüche in Firmenräume

Speyer (ots) – Zu insgesamt 3 Einbrüchen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Speyerer Innenstadtbereich. Während es dem bisher unbekannten Täter gelang, sich Zutritt zu insgesamt zwei Restaurants in der Ludwigstraße und in der Wormser Straße zu verschaffen, scheiterte der Versuch in ein Büro in der Mühlturmstraße zu gelangen. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Innenstadtbereich, insbesondere an den genannten Straßen, beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizeil.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Einbruch in Fitnessstudio gescheitert

Speyer (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Fitnessstudio Im Neudeck einzudringen, was jedoch misslang. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die von 27.07.2021, 20:00 Uhr bis 28.07.2021, 06:50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Im Neudeck beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.