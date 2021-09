In die Badehose gefasst und onaniert

Darmstadt (ots) – Weil er sich am Sonntagnachmittag 12.9.2021 in der Zeit zwischen 14.45-16.15 Uhr gegenüber drei 9, 12 und 13-Jährigen an einem Badestrand in der Dieburger Straße auffällig in die Badehose gefasst und onaniert haben soll, wird sich ein 55-jähriger Mann aus Münster wegen des Verdachts der exhibitionistischen und sexuellen Handlungen vor Kindern, strafrechtlich verantworten müssen.

Nachdem Zeugen die Polizei informiert hatten, stellten die Beatmen den Mann noch vor Ort, nahmen seine Personalien auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Dieses hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) übernommen.

Für weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen sind die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Unbekannter bei versuchtem Einbruch in Apotheke überrascht

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (11.9.) die Aufmerksamkeit von Zeugen in der Frankfurter Straße geweckt als er sich auf verdächtige Art und Weise mit zwei Eisenstangen an der Eingangstür der Apotheke zu schaffen machte. Nachdem der Kriminelle bemerkte, dass sein Treiben nicht unbemerkt blieb, ergriff er die Flucht. Zurück blieb ein Schaden im Eingangsbereich des Geschäftes in Höhe von rund 1000 Euro.

Der Flüchtende wurde als etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer dunklen Hose und einer blauen Regenjacke bekleidet. Er hatte auffallend “wenig” Haare und führte eine Umhängetasche mit sich. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei hat wegen des versuchten Einbruchs ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise, die Aufschluss über die Identität des noch Unbekannten geben, werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Filmbeitrag in “Aktenzeichen XY” – ZDF-Sendung greift am Mittwoch den Raubüberfall auf eine Postfiliale in Groß-Umstadt auf

Groß-Umstadt (ots) – Der Raubüberfall, der sich bereits am 5. November 2020, auf eine Postfiliale in der Habitzheimer Straße zugetragen hat, wird am kommenden Mittwochabend (15.9.) ab 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung “Aktenzeichen XY” aufgegriffen werden.

In der Sendung wird ein Ermittler der Kriminalpolizei Darmstadt sein und über den Fall berichten. In diesem Zusammenhang wird nochmals das Phantombild des mutmaßlichen Räubers gezeigt. Der bislang Unbekannte überfiel mit einer Ski-Maske die Postfiliale und bedrohte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe. Hierbei ließ er sich den Tresor zeigen, entwendete Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Geldbetrags und flüchtete im Anschluss unerkannt.

Für den Fortgang der Ermittlungen hoffen die Beamtinnen und Beamten durch die Ausstrahlung im Fernsehen weitere wichtige Zeugenhinweise zu erhalten.

Staatsanwaltschaft und Polizei fragen: Wer erkennt den abgebildeten Mann auf dem Phantombild? Wer kann Angaben zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Täter vor oder nach der Tat beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei Darmstadt hat während und nach der Sendung unter der Telefonnummer 06151/969-42191 ein Hinweistelefon eingerichtet.

Zusatz für die Medien: Das Phantombild des mutmaßlichen Täters sowie die in diesem Zusammenhang bereits veröffentlichten Pressemeldung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4755045 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4781725

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (11.09.), 19 Uhr und Sonntag (12.09), 12 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes, der auf einem öffentlichen Parkplatz “Im Teichweg”, Ecke “Am Wembach” parkte, von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der verursachte Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite, wird derzeit auf mindestens 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben können (Rufnummer 06154/6330-0).

Vier Reifen von grauen Skoda Fabia zerstochen

Schaafheim (ots) – Vier Reifen eines in der Hofgasse geparkten grauen Skoda Fabia haben bislang noch unbekannte Täter offenbar mutwillig zerstochen. Die Dieburger Polizei (K41) hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06071/9656-0 sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder den Tätern entgegen.

Die Tatzeit wird zwischen Samstag (11.9.), 21.30 Uhr und Sonntagmorgen (12.9.), 7.30 Uhr eingegrenzt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 450 Euro.

Brand in einem Hotel – Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Münster (ots) – Am Montagnachmittag 13.09.2021 kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Brand in einem Hotel in der Leibnizstraße. Nach ersten Feststellungen ist das Feuer in einem der oberen Stockwerke des Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Inwieweit noch Personen in dem Gebäude sind, wird aktuell von der Feuerwehr überprüft. Diese ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Hinweise auf verletzte Personen liegen bislang nicht vor.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Bevölkerung wurde über HessenWARN sowie eine Rundfunkwarnmeldung darüber informiert.

Aufgrund der Löscharbeiten ist der Bereich um das Hotel für den Personen- und Fahrzeugverkehr weiträumig abgesperrt.

Nachdem die Löscharbeiten beendet und der Brandort begehbar ist, werden die Brandursachenermittler des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernehmen. Derzeit können zur Schadenshöhe noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Versuchter Einbruch in Bürogebäude von Hühnerfarm

Dieburg (ots) – Nach dem versuchten Einbruch noch unbekannter Täter in das Bürogebäude einer Hühnerfarm in der Darmstädter Straße hat die Polizei Dieburg die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Beamten des Kommissariats 41 grenzen ersten Ermittlungen zufolge die Tatzeit zwischen Freitagabend (10.9.) und Samstagmorgen (11.9.) ein.

Bei ihrem, glücklicherweise vergeblichen, kriminellen Vorhaben in die Räume des Gebäudes zu gelangen, beschädigten die Täter die Eingangstür sowie mehrere Jalousien. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 1000 Euro beziffert. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 ist die Erreichbarkeit der ermittelnden Beamten gegeben.

Einbruch in Massagepraxis

Münster (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (11.9.), 22.30 Uhr und Sonntag (12.9.), 16 Uhr haben ungebetene Gäste die Massage-Praxis einer Einkaufspassage in der Darmstädter Straße heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Räumen und entwendeten dort einen Holzcontainer mit Büromaterial und Bargeld. Der von den Kriminellen verursachte Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt und möglicherweise den Abtransport der Beute beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Groß-Gerau

41-Jähriger ruft Polizeistreifen und Diensthund auf den Plan

Kelsterbach (ots) – Ein 41-Jähriger hat am Sonntagabend (12.09.) eine Polizeistreife sowie einen Diensthund auf den Plan gerufen und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen 20 Uhr fiel der Kelsterbacher im Bereich einer Tankstelle in der Dr.-Max-Fremery-Straße auf, wie er oberkörperfrei Passanten mit Gegenständen bewarf. Vor Eintreffen der alarmierten Streifen hatte sich der Mann bereits entfernt, eine Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

Gegen 21.15 Uhr wurde er jedoch erneut gemeldet, nachdem er im Staudenring Mülltonnen umwarf und teilweise seinen Hausstand aus seiner Wohnung über den Balkon warf. Die herbeigeeilten Streifen beleidigte und bedrohte er. Nach Hinzuziehung eines Diensthundes wurde der 41 Jhare alte Mann schließlich überwältigt und festgenommen. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und trat in Richtung der Einsatzkräfte sowie des Hundes. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung und Widerstands.

Polizei sucht Unfallzeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 10.09.2021 gg. 16.08 Uhr, kam es an der Kreuzung Langstr./Mörfelder Str./Kelsterbacher Str. in Walldorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem blauen Pkw Mercedes und einem Radfahrer. Eine Berührung des Pkw mit dem Fahrrad fand nicht statt, der Radfahrer kam jedoch zu Fall und erlitt leichte Verletzungen.

Zum Unfallhergang machen beide Beteiligte unterschiedliche Angaben, deswegen werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Mit 1,44 Promille am Steuer

Rüsselsheim (ots) – Eine Blutentnahme und die Sicherstelltung des Führerscheins hatte eine Polizeikontrolle am Samstagnachmittag (11.09.) auf der Autobahn 67 bei Rüsselsheim zur Folge. Ein Zeuge meldete gegen 14 Uhr einen anderen Verkehrsteilnehmer, der ihm aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der Autobahn aufgefallen war. Streifen der Polizeistation Rüsselsheim konnten das gemeldete Auto schließlich auf einem Parkplatz auf der Autobahn 67 stoppen und den Fahrer kontrollieren.

Der 47-Jährige war erheblich alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 1,44 Promille. Seine Fahrt war damit zu Ende, zur Blutentnahme ging es für ihn auf die Wache. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige und stellten den Führerschein des Ertappten sicher.

Gestohlenes Rad, Rauschgift, Werkzeuge, Nunchaku und Springmesser sichergestellt

Biebesheim (ots) – Ein 23 Jahre alter Mann und eine 21-jährige Frau müssen sich nach einem Polizeieinsatz am Freitagnachmittag (10.09.) in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Wegen gemeldeten Streitigkeiten wurde eine Streife der Polizeistation Gernsheim gegen 16.15 Uhr zu dem Anwesen in der Straße “Im Stuprich” gerufen.

Bei der Sachverhaltsklärung fiel den Beamten ein hochwertiges Fahrrad mitten in der Wohnung auf. Ein Abgleich der Rahmennummer mit dem polizeilichen Datenbestand ergab, dass das Rad gestohlen gemeldet ist. Ebenfalls sichergestellt wurden zahlreiche hochwerige Werkzeuge und Maschinen, die im Zimmer lagen und für die das Pärchen keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnten. Zudem roch es in der Wohnung stark nach Cannabis. Der 23-Jährige händigte dem Streifenteam Kleinstmengen Haschisch aus.

Da der Geruch jedoch nicht weniger wurde, durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung und fanden eine Cannabispflanze sowie abgeerntete Pflanzenteile in einem Nebensraum. Auch ein Nunchaku und ein Springmesser kamen in amtliche Verwahrung. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Waffengesetz sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Gesuchter 41-Jähriger festgenommen und in Haft

Groß-Gerau (ots) – Ein 41 Jahre alter Mann sitzt nach einer Polizeikontrolle am späten Samstagabend (11.09.) in Haft. Gegen 23 Uhr wurde der Polizei Streitigkeiten im Bereich des Europarings gemeldet und der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, im Zuge des Polizeieinsatzes überprüft.

Beim Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die geforderte Strafe in Höhe von 1.350 Euro konnte der 41-Jährige nicht aufbringen, weshalb er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 27 Jahre alter Mann und eine 47-jährige Frau müssen sich nach Polizeikontrollen in der Doppelstadt am Wochenende wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Gegen 20.45 Uhr am Samstag (11.09.) fiel einer Verkehrsteilnehmerin das Auto des 27-Jährigen im Bereich der Farmstraße aufgrund unsicherer Fahrweise auf. Sie verständigte die Polizei. Eine Streife konnte das Fahrzeug und den Fahrer aus Dreieich am Bahnhof antreffen und kontrollieren. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Es folgte die vorläufige Festnahme und Blutentnahme auf der Wache. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein des Mannes und stellten die Fahrzeugschlüssel vorsorglich sicher.

Ebenfalls stark alkoholisiert war eine 47 Jahre alte Frau, die gegen 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen (12.09.) von der Polizei gestoppt wurde. Die Streifenwagenbesatzung bemerkten die Frau in der Kelsterbacher Straße, wie sie in Schlangenlinien auf dem Fahrrad unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab bei einer anschließenden Kontrolle ein Wert von 1,75 Promille, was ebenfalls eine Blutentnahme zur Folge hatte. Auch gegen sie wurde Strafanzeige erstattet.

Fahrverbot, Drogentest & ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen

Gernsheim (ots) – Eine Streife der Polizeistation Gernsheim hat am Freitagnachmittag (10.09.) einen 23 Jahre alten Mann in der Robert-Bunsen-Straße vorläufig kontrolliert und festgenommen. Gegen 14.10 Uhr fiel der Gernsheimer den Beamten im Gegenverkehr auf seinem Roller auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen den 23-Jährigen ein Fahrverbot bis Januar 2022 besteht. Zudem verlief ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC.

Der Gestoppte wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Das Versicherungskennzeichen des Rollers war ebenfalls abgelaufen und ein Eigentumsnachweis lag nicht vor, weshalb die Streife das Zweirad vorsorgliche sicherstellte. In den eingeleiteten Verfahren muss sich der Festgenommene jetzt strafrechtlich verantworten.

Kreis Bergstraße

60 “Sachen” zu schnell unterwegs – Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Heppenheim (ots) – Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Heppenheim führten am Sonntagabend (12.9.) Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Zeitraum zwischen 21.15 und 23.15 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter auf der Lorscher Straße (Bundesstraße 460) 31 Fahrzeuge und 35 Personen. Hierbei wurde die Geschwindigkeit mehrerer Verkehrsteilnehmer gemessen, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 Km/h überschritten hatten und nun mit entsprechenden Sanktionen rechnen müssen.

Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer, der die Strecke mit 120 Km/h passierte und damit doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Ihm droht jetzt ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 240 Euro und 2 Punkte in Flensburg.

Insgesamt waren in zwei Stunden von 31 gemessenen Fahrzeugen 24 zu schnell. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum konnten die Beamtinnen und Beamten erfreulicherweise im Rahmen der Kontrollstelle nicht feststellen.

Firma im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Lindenfels-Winterkatsen (ots) – Eine Firma in der Straße “Am Raupenstein” rückte am späten Sonntagabend (12.9.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten gegen 23.45 Uhr unter Einwirkung von Gewalt Zutritt ins Innere des Firmengebäudes. Dort hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

