Unfall auf der B255 – 4 Schwerverletzte

Gladenbach-Weidenhausen: Bei einem Unfall auf der B255 zwischen Oberweidbach und Weidenhausen verletzten sich 4 Personen schwer und eine Person leicht. Gegen 07.50 Uhr geriet ein in Richtung Weidenhausen fahrender 30-Jähriger aus dem Landkreis Gießen mit seinem Renault in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Skoda. Der Renault kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen, der Fahrer verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Skoda prallte vom Zusammenstoß abgelenkt in die rechte Leitplanke. Der 21-jährige Fahrer aus Darmstadt kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Von den 3 weiteren Insassen (2 Frauen, 1 Mann) im Alter von 21-22 Jahren verletzten sich 2 schwer und einer leicht. Sie stammen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und aus Darmstadt.

Beide PKW mussten abgeschleppt werden, aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war eine Straßenreinigung erforderlich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg nahm ein Gutachter vor Ort seine Arbeit auf.

Zeugen berichteten, dass der Gießener im Vorfeld des Unfalls bereits durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete eine Blutentnahme bei ihm an. Die B255 war bis 12.45 Uhr voll gesperrt. Mit der Polizei waren zudem die Feuerwehren Gladenbach und Weidenhausen, sowie 7 Rettungswagen und mehrere Notärzte vor Ort.

Fahrradcodierung in Stadtallendorf am 15.09. – noch freie Termine!

Stadtallendorf: Beamte der Polizeistation Stadtallendorf führen am Mittwoch (15.09.) zwischen 09 Uhr und 16 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation Fahrradcodierungen durch. Eine Anmeldung für noch verfügbare Termine ist unter der Tel. 06428/ 93050 notwendig. Zudem sind folgende Hinweise zu beachten: Für die Codierung ist die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines anderen gültigen Ausweisdokumentes, sowie ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad notwendig. Außerdem sollten – soweit möglich – die am oberen Sattelrohr befestigten Flaschenbehälter, Luftpumpen, Schlösser oder ähnliche Gegenstände abmontiert sein. Speziell für Elektrofahrräder wird darum gebeten, den Schlüssel zum Herausnehmen des Akkus mitzunehmen. Carbon- und Leasingräder können nicht codiert werden.

Warnbaken entwendet

Neustadt: Mehrere Personen entwendeten am Samstag (11.05.) gegen 21 Uhr zwei Warnbaken in der Straße An der Weißmühle. Eine Zeugin beobachtete zufällig die fünf bis sechs Personen, die zunächst eine breite Bake umwarfen und sich anschließend an zwei schmalen Baken inklusive Leuchten zu schaffen machten. Die Zeugin machte durch Hupen auf sich aufmerksam, worauf die Personen mitsamt der Baken in Richtung Waldkindergarten flüchteten. Einer der Diebe soll dabei einen weißen Kapuzenpullover getragen haben, nähere Beschreibungen sind nicht vorhanden. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 140 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht auf Sonntag Personen mit Warnbaken aufgefallen?

Vier zerkratzte Autos

Marburg: Vier geparkte Autos zerkratzten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.09.). Die Lackkratzer an den Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller entstanden zwischen 20 Uhr und 10 Uhr, die Schadenshöhe beträgt jeweils etwa 1.000 Euro. Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Werkzeug entwendet

Rauschenberg: In der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.09.) entwendeten Unbekannte diverses Werkzeug aus einem Firmengebäude in der Bahnhofstraße. Eine eingeschlagene Scheibe, diverse Hebelspuren und andere Spuren zeugen von dem Vorgehen der Täter.

Sie nahmen zwischen 21-06 Uhr Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Der genaue Wert des Diebesguts und auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht abschließend fest. Die Kripo in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise.

Einbruch in Imbiss

Marburg: Der Imbiss im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Elisabethstraße war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09./10.09.) das Ziel von unbekannten Dieben. Sie stiegen zwischen 22.30 Uhr und 09.30 Uhr in den Imbiss ein, durchsuchten ihn und nahmen etwa 100 Euro Bargeld an sich.

Zurück ließen sie einen Schaden von 250 Euro.

Die Kripo in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bitte um Hinweise.

Vier zerkratzte Autos

Marburg (ots) – Vier geparkte Autos zerkratzten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11./12.09.) in der Leipziger Straße.

Die Lackkratzer an den Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller entstanden zwischen 20 Uhr und 10 Uhr, die Schadenshöhe beträgt jeweils etwa 1.000 Euro.

Die Marburger Polizei, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen