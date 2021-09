Fleisch, Öl, Butter und Fette auf der Fahrbahn

Wettenberg (ots) – Wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten nach einem Unfall musste Montagmorgen 13.09.2021 die Landstraße von der A485 und dem Kreisverkehr Richtung Krofdorf-Gleiberg zum Teil voll gesperrt werden. Gegen 06.13 Uhr prallten 2 sich begegnende Fahrzeuge seitlich gegeneinander. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 53-jährige Fahrer eines Sprinters von Biebertal kommend in Richtung Autobahn fuhr und einschlief.

Sein Mercedes geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich gegen das Führerhaus einer Lkw-Zugmaschine. Der Sprinterfahrer aus NRW und der 35-jährige Grünberger am Steuer der Zugmaschine blieben unverletzt.

Der Kühlaufbau des Sprinters riss seitlich auf, so dass Teile der Ladung herausfielen. Fleisch, Öl, Butter und Fette verteilte sich über eine Länge von knapp 150 Meter auf den Fahrstreifen. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr von der Autobahn über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Für den Gegenverkehr war ab dem Kreisverkehr gesperrt. Eine Spezialfirma rückte an, um die Fahrbahn zu reinigen. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Gießen: Zeugenaufruf nach schweren Raub

(ots) – Die Polizei sucht nach einem schweren Raub von Sonntagfrüh 12.09.2021 in der Ludwigstraße nach Zeugen. Gegen 00.55 Uhr rempelte ein Unbekannter einen 31-jährigen Mann aus Gießen an und griff in dessen Hosentasche, um offenbar die Geldbörse herauszuziehen. Der Gießener hielt daraufhin den Arm des Unbekannten fest und in der Folge kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf sprühte der Täter mit Pfefferspray und konnte daraufhin mit der Geldbörse des 31-Jährigen fliehen.

Beschreibung des Täters:

männlich, etwa 1,75 Meter groß, hat eine sportliche Figur und kurz rasierte Haare. Er trug eine rot-schwarze Trainingsjacke.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Brille und Uhr bei Auseinandersetzung in Rödgener Straße beschädigt

(ots) – Ein Angestellter geriet Freitagabend 10.09.2021 mit 2 Bewohnern der Asylunterkunft in der Rödgener Straße, zwei 23-Jährige aus Algerien und Pakistan in Streit. Als ein 18-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dem Angestellten zu Hilfe kam, griffen ihn die beiden Asylbewerber an. Daraufhin mischte sich ein 26-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter ein.

Im Gerangel wurde dann die Brille und die Uhr des 26-Jährigen beschädigt. Nachdem sich einer der Beteiligten nicht an sein erteiltes Hausverbot hielten, musste dieser in der Zelle einer Polizeiwache übernachten.

Gießen: Kulturbeutel aus PKW in Rödgener Straße gestohlen

In der Rödgener Straße stahlen Unbekannte aus einem geparkten Seat einen Kulturbeutel. Am Freitag zwischen 08.30 Uhr und 14.30 Uhr schlugen sie ein Fenster des schwarzen Ibiza ein und griffen nach dem schwarzen Beutel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Ladendetektivin verfolgt verdächtige Männer

(ots) – Einer Ladendetektivin fielen am Samstagvormittag 11.09.2021 drei verdächtige Männer in einem Baumarkt in der Pistorstraße auf. Als das Trio die Frau entdeckte, wurde es offenbar misstrauisch und verließ das Geschäft. Anschließend gingen die Männer, gefolgt von der Zeugin, in einen Lebensmittelladen in der Ferniestraße. In dem Geschäft trennten sie sich, so dass die Detektivin nur einem Mann folgte.

In der Kosmetikabteilung steckte er Zahnbürstenköpfe und Kosmetika im Wert von etwa 250 Euro ein. Als der Verdächtige an der Kasse lediglich eine Flasche Wasser zahlte, informierte die Frau die Polizei.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen kontrollierten die Polizisten das Trio, im Alter von 31, 21 und 44 Jahren. Die Zahnbürstenköpfe, Kosmetika und weiteres mutmaßliches Diebesgut konnten bei ihnen sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten das Trio wieder.

Gießen: Schuleingangstür beschädigt

Unbekannte hinterließen an der Eingangstür einer Schule in der Westanlage etwa 200 Euro Sachschaden. Zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 16.00 Uhr am Samstag beschädigten sie das Glas der Tür. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Auf beide Kennzeichen (GI-W 177) eines geparkten BMW hatten es Diebe in der Bänninger Straße abgesehen. Sie montierten zwischen 20.15 Uhr am Samstag und 08.25 Uhr am Sonntag die Kennzeichen des schwarzen Kombi, der auf dem Parkplatz vor einer Apotheke stand, ab.

Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Laubach: Rasenmäher weg

Einen Rasenmäher ließen Unbekannte in der Straße “Im Katzengraben” mitgehen. Diebe stahlen am Samstag zwischen 09.30 und 17.30 Uhr das blaue Gartengerät der Firma Makita aus einem Vorgarten.

Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Autofenster eingeschlagen

500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Daimler nach einer Sachbeschädigung in der Grünberger Straße. Unbekannte schlugen am Samstag zwischen 00.45 und 06.00 Uhr die Dreiecksscheibe des Chrysler ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Holzstuhl zugeschlagen

Am sogenannten “Dönerdreieck” im Asterweg gerieten Samstagfrüh gegen 04.40 Uhr zwei Männer in Streit. Im Verlauf einer handfesten Auseinandersetzung schlug ein Unbekannter einen am Boden liegenden 23-jährigen Mann aus Gießen mit einem Stuhl auf den Kopf und flüchtete.

Wer hat die Auseinandersetzung im Asterweg beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: 54-Jährige nach Unfall schwer verletzt

(ots) – Eine Schwerverletzte und zirka 9.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalles in der Frankfurter Straße. Eine 54-jährige Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Am Freitagabend 10.09.2021 gegen 19.20 Uhr, war die Autofahrerin auf der Frankfurter Straße von Grünberg nach Laubach unterwegs.

Auf der regennassen Fahrbahn kam die Frau in einer Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Sie überschlug sich und rutschte eine Böschung hinunter. Dort blieb ihr Fahrzeug auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau befreiten. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen kam sie in eine Klinik.

Ein Unternehmen schleppte das beschädigte Auto ab. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Vollsperrung des Streckenabschnittes.

Heuchelheim: Audi touchiert

Einen lauten Knall hörte ein Zeuge Donnerstagfrüh gegen 02.40 Uhr in der Ludwigstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Audi und flüchtete anschließend. Der Schaden an der Beifahrerseite des grauen A6 Avant wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Audi beschädigt

Trotz Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro fuhr ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Egerländer Straße einfach weiter. Der Verursacher touchierte zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Montag einen geparkten silberfarbenen Audi. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 064f1/7006-3755.

Lich: Auf Ölspur weggerutscht

Ein Kradfahrer ist am Sonntagabend auf einer Ölspur weggerutscht. Gegen 19.35 Uhr war der 16-Jährige aus Wettenberg mit seinem Motorrad auf der Landstraße 3047 von Frankenbach nach Fellinghausen unterwegs. In einer Rechtskurve glitt das Fahrzeug auf einer Ölspur weg und der Jugendliche stürzte zu Boden.

Bei dem Unfall verletzte sich der 16-Jährige leicht. Sein Fahrzeug ließ er von einem Unternehmen abschleppen. Wer kann Hinweise auf den Verursacher der Ölspur machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Parkplatzrempler am Bürgerhaus

Nach einem Parkplatzrempler am Bürgerhaus in der Gießener Straße sucht die Gießener Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte dort am Sonntag zwischen 15.15 und 17.15 Uhr bei einem Parkmanöver einen geparkten Skoda und flüchtige anschließend. Der Schaden an dem grauen Skoda wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen – Europaviertel: Zeugen nach Unfall gesucht / Beteiligte machten unterschiedliche Angaben zum Ablauf –

Nach einer Kollision heute Morgen (13.09.2021) auf der Europastraße sucht die Polizeistation Gießen Süd nach Zeugen. Gegen 10.30 Uhr war der 54-jährige Fahrer eines schwarzen 5er BMW von der B457 aus in die Europastraße abgebogen und bremste seinen Wagen ab, um am rechten Fahrbahnrand eine Person in seinen BMW einsteigen zu lassen. Der Fahrer des ihm folgenden weißen Lkw schaffte es nicht mehr dem Vorausfahrenden auszuweichen und prallte gegen das Heck des BMW. Der in Wetzlar lebende BMW-Fahrer klagte an der Unfallstelle über Rückenschmerzen. Sein 27-jähriger Unfallgegner aus Siegen blieb unverletzt. Beide Männer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat die Kollision zwischen dem schwarzen 5er BMW und dem weißen Laster heute Morgen in der Europastraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Rabenau-Kesselbach: Von moderaten Geschwindigkeiten, mangelhaften Krädern und einem flotten Roller

(ots) – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistation Grünberg, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen, nahmen am Freitagmorgen (10.09.2021) Schnellfahrer in Kesselbach ins Visier.

Im Zeitraum von 09.45 Uhr bis 12.15 Uhr bauten sie ihre Messtechnik in der Gießener Straße auf und stoppten die Schnellfahrer, um sie sogleich mit ihren Geschwindigkeitsverstößen zu konfrontieren. Die gute Nachricht: Keiner der Autofahrer war so schnell, dass Punkte oder ein Fahrverbot drohen. Diejenigen 16 Fahrzeugführer, die schneller als die erlaubten 50 km/h fuhren, wurden mit maximal 70 Sachen gemessen. Hierfür sind Verwarnungsgelder im Bereich zwischen 15 und 35 Euro vorgesehen.

Bei drei Motorrädern schauten die Experten des Verkehrsdienstes etwas genauer auf die Technik. An einem der Bikes war ein nicht vorschriftsmäßiger Rückspiegel angebracht. An dem zweiten Motorrad bemängelten die Ordnungshüter ebenfalls den Rückspiegel sowie eine nicht eingetragene Kennzeichenhalterung, die seitlich am Motorrad angebracht war. Der Fahrer des dritten Krades führte die Unterlagen zum nachträglichen Einbau der Auspuffanlage sowie des Lenkers nicht mit. Zudem fehlten vorgeschriebene Reflektoren und das Kennzeichen war mit einem deutlich größeren Winkel als 30 Grad angebracht, was dazu führte, dass es für andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr lesbar war. Die drei Biker wurden aufgefordert die Mängel zu beseitigen und müssen ihre Maschinen anschließend bei der Polizei vorführen.

Auf dem Rückweg zur Dienststelle fiel den Polizisten ein Rollerfahrer ins Auge, der offensichtlich deutlich schneller als die zugelassen 50 km/h unterwegs war. Auf einem Rollenprüfstand brachte es das Gefährt auf eine Spitzengeschwindigkeit von 93 km/h. Weil er keinen entsprechenden Führerschein vorweisen konnte, kommt auf den 39-jährigen Londorfer eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Laubach/B 455: Motorradstreifen der Polizei unterwegs

Mit zwei zivilen Motorrädern waren am Sonntag (12.09.2021) Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen im Bereich der Bundesstraße 455 bei Laubach auf Streife. Insgesamt 27 Motorräder unterzogen die Polizisten einer technischen Kontrolle.

An 7 Bikes stellten sie kleinere Mängel, wie fehlende Rückleuchten beziehungsweise Reflektoren oder zu flach angebrachte Kennzeichen fest, zudem führten einige Fahrer die erforderlichen Dokumente zu Fahrzeugteilen nicht mit. Die Betroffenen sind nun aufgefordert die Mängel zu beseitigen und anschließend ihre Motorräder bei der Polizei vorzuführen.

Die Mängel an 2 Motorrädern stuften die Ordnungshüter als so gravierend ein, dass die Betriebserlaubnisse der Bikes erloschen. In dem einen Fall beanstandeten die Polizisten einen stark abgefahrenen Vorderreifen, fehlende Rückspiegel sowie einen Lenker, der nicht zugelassen war. Im zweiten Fall waren an dem Motorrad Bremshebel montiert, die nicht zugelassen sind. Die beiden Fahrer durften nur noch bis nach Hause fahren, müssen die Mängel ebenfalls beseitigen und ihre Kräder im Anschluss bei der Polizei vorführen.

Unfallfluchten

(ots) – Nach Unfallfluchten in Treis a.d. Lumda, Buseck-Beuern sowie im Stadtgebiet Gießen bitten die Unfallfluchtermittler der zuständigen Polizeistationen um Hinweise zu den Unfallfahrern oder deren Fahrzeugen:

Staufenberg – Treis a.d. Lumda:

Auf dem Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße bzw. Weiherstraße beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer eine Stromanschlusssäule zur Breitbandversorgung. Festgestellt wurde der Schaden am 09.09.2021 (Donnerstag), gegen 11.00 Uhr. In welchem Zeitraum der Gesuchte gegen die Säule prallte und so einen Schaden von rund 500 Euro verursachte, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Buseck-Beuern:

Einen Schaden von rund 1.000 Euro ließ ein Autofahrer am Tennisplatz im Kieselgurweg zurück. Im Zeitraum Samstagabend (11.09.2021) bis Sonntagmorgen (12.09.2021), gegen 10.00 Uhr parkt auf einer Wiese oberhalb des Weges ein schwarzer MX5. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Autofahrer beim Rangieren auf der Wiese ins Rutschen geriet und gegen den Mazda prallte. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen:

Nach einem Parkplatzrempler in der Bahnhofstraße fahnden die Ermittler nach einem weißen Mittelklassewagen. Am Sonntag (12.09.2021), zwischen 09.35 Uhr und 10.45 Uhr parkte der Fahrer des gesuchten Fahrzeugs in Höhe der Hausnummer 95 aus und touchierte dabei einen roten Mazda 2. Den Schaden an der vorderen Stoßstange des Mazdas schätzt die Polizei auf ca. 700 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen:

In der Henriette-Fürth-Straße erwischte es den Besitzer einer blauen A-Klasse. Diese parkte am Freitag (10.09.2021), zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 24. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der flüchtige Unfallfahrer das Heck des Benz und ließ an der hinteren Stoßstange einen Schaden von etwa 700 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen:

Auf einen Schaden von rund 2.500 Euro bleibt der Besitzer eines schwarzen Golf Sportsvan sitzen, sollte der Unfallfahrer nicht ermittelt werden, der diesen in der Straße “Nahrungsberg” 69 beschädigte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unbekannte den Golf zwischen Samstag (11.09.2021), gegen 16.30 Uhr und Sonntag (12.09.2021), gegen 16.00 Uhr beim Vorbeifahrern streifte. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen