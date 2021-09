Exhibitionist erschreckt Frau im Kurpark

Bad Zwesten (ots) – 12.09.2021, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr – Ein unbekannter männlicher, halbnackter Exhibitionist zeigte sich Sonntagvormittag 12.09.2021 im Kurpark einer 59-jährigen Frau. Die Frau war allein im Kurpark unterwegs, als sie auf einer Parkbank im Rosengarten einen Mann bemerkte, welcher nur mit einem T-Shirt bekleidet war. Dieser Mann masturbierte dabei an seinem Glied. Die erschrockene Frau lief daraufhin schnellstmöglich von dort weg.

Von dem Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 30-50 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare und war zur Tatzeit nur mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Mann versucht Pedelec zu stehlen

Gudensberg (ots) – 11.09.2021, 20:05 Uhr – Ein “Wheeler”-Pedelec im Wert von 2.000 Euro versuchte ein dunkelhäutiger Mann am Samstagabend im Schwimmbadweg zu stehlen. Der Täter stahl das ungesicherte Pedelec vor einem Wohnhaus am Anfang des Schwimmbadwegs und flüchtete damit in Richtung Untergasse. Der Radeigentümer und weitere Personen verfolgten daraufhin den Mann. Dieser warf das Rad dann zu Seite und flüchtete unerkannt in Richtung Kasseler Straße/ Besser Straße.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 180 cm groß und hat eine dunkle Hautfarbe. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

VW-Bus in Brand gesetzt

Niedenstein-Metze (ots) – 11.09.2021, 02:45 Uhr – Ein VW-Bus unter einem Carport in der Gartenstraße wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in Brand gesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 20.000 Euro. Unbekannte Täter begaben sich auf das “offene” Hofgrundstück und dort zu einem unter einem Carport abgestellten VW-Bus-T 4.

Die Täter setzten den Bus mit unbekannten Mitteln in Brand, woraufhin neben dem Bus auch das Carport und die Mauer einer angrenzenden Garage beschädigt wurden. Der Brand wurde von den alarmierten Feuerwehren aus Niedenstein und den Ortsteilen gelöscht.

Die Kriminalpolizei aus Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise bitte an die Tel.: 05681-7740.

Versuchter Wohnhauseinbruch

Melsungen (ots) – 09.09.2021, 20:00 Uhr bis 11.09.2021, 12:00 Uhr – Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Wohnhauseinbruch in der Franz-Gleim-Straße.

Die Täter versuchten erfolglos die Eingangstür des Einfamilienhauses mit unbekanntem Werkzeug aufzubrechen. Die Tür wurde hierbei beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Diebstahl einer Tonne mit Kupferresten

Frielendorf-Todenhausen (ots) – 11.09.2021, 13:00 Uhr bis, 12.09.2021, 08:30 Uhr – Eine verschlossene Tonne mit Kupferabfällen stahlen unbekannte Täter von einem Grundstück in der Neuentaler Straße. In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen stahlen die Täter die verschlossene Metalltonne mit den Kupferrestenvon dem Grundstück.

Die aufgebrochene Tonne wurde am Ortsausgang aufgefunden. Die enthaltenen Kupferreste im Wert von 500 Euro stahlen die Täter. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Versuchter Einbruch in Gärtnereibetrieb

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 11.09.2021, 03:22 Uhr – Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursachten unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen bei dem Versuch in eine Gärtnerei in der Marburger Straße einzubrechen. Die Täter zerschlugen die einfache Verglasung einer Doppeltür, die zum Besprechungsraum der Gärtnerei führt ein.

Aus nicht bekannten Gründen flüchteten die Täter ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

