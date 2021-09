Nächtliche Schlägerei – 3 Verletzte

Kassel-Oberzwehren (ots) – Eine Schlägerei vor einer Disko in der Korbacher Straße endete in der Nacht zu Sonntag 12.09.2021 mit 2 Schwer- und einem Leichtverletzten. Die Polizei wurde gegen 5:20 Uhr von Zeugen in die Korbacher Straße gerufen. Dort trafen sie auf einen 27-Jährigen aus Kassel, mit einer blutende Verletzung im Gesicht sowie auf einen 38-Jährigen aus Hofgeismar, mit Knochenbrüchen im Gesicht. Ein weiterer 29-Jähriger aus Habichtswald war schwer am Kopf verletzt. Der 38-Jährige und der 29-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wie sich glücklicherweise später herausstellte, waren die Verletzungen allesamt nicht lebensgefährlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zunächst in der Disko zu einem Streit der beiden Gruppen gekommen, die letztlich vor der Disko in einer Schlägerei endete. Der 29-Jährige hatte dabei offenbar die Flucht angetreten, war aber von mehreren Tätern verfolgt und auf einem Firmengelände zusammengeschlagen worden.

Als ein Zeuge darauf aufmerksam wurde, sollen die 4-5 Männer in Richtung Friedrich-Bonhoeffer-Straße geflüchtet sein. Die Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern derzeit an.

Trickdiebe täuschen Wasserrohrbruch vor – Hinweise erbeten

Kassel-Wehlheiden (ots) – Am Samstagmittag 11.09.2021 gegen 12 Uhr wurde eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung im Kasseler Stadtteil Wehlheiden Opfer eines Trickdiebstahls durch bislang unbekannte Täter. Unter dem Vorwand im Haus habe es einen Rohrbruch gegeben und er müsse das Wasser abstellen, drängte sich der Mann in die Wohnung der überrumpelten Seniorin.

Anschließend dirigierte er die Frau in das Badezimmer, wo sie das Wasser laufen lassen sollte. Diesen Moment nutzte offenbar sein unbekannter Komplize, um durch die angelehnte Tür in die Wohnung zu schleichen und Schmuck aus einem Schlafzimmerschrank zu stehlen. Als das Opfer kurze Zeit später das Fehlen der hochwertigen Schmuckstücke bemerkte, waren die Trickdiebe bereits verschwunden. Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Mond-Straße/Ecke Esmarchstraße.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 1,80-1,85 Meter groß, kurz geschnittene Haare. Er trug eine weiße FFP2 Maske und einen grauen Pullover.

Zeugen, die am Samstagmittag Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gemacht haben und den ermittelnden Beamten der EG SÄM Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Um sich vor Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nurbei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Autodiebe nutzen Keyless-Go-Technik – Polizei sucht Zeugen

Niestetal/Kassel-Bettenhausen (ots) – Autodiebe haben in der Nacht zu Montag 13.09.2021 in ihr Unwesen getrieben und sich die Keyless-Go-Technik der Fahrzeuge zunutze gemacht. In der Rügener Straße in Kassel stahlen die professionell agierenden Täter einen weißen BMW X6 mit dem Kennzeichen KS-ZA 101 im Wert von ca. 45.000 Euro. Von dem Wagen fehlt trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang jede Spur.

Offenbar die gleichen Täter scheiterten zuvor beim Diebstahl eines 7er BMW in Niestetal, da der Besitzer den Fahrzeugschlüssel in einer speziellen Box aufbewahrte. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen BMW geben können.

Autodiebe scheitern in Niestetal

Der BMW-Besitzer aus der Kalkbergstraße in Niestetal hatte gegen 2 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, nachdem er durch Geräusche geweckt und auf den Diebstahlsversuch aufmerksam geworden war. Anhand der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera hatten zwei unbekannte Täter in der Zeit zwischen 1:13 Uhr und 1:49 Uhr agiert. Sie näherten sich dem vor der Garage abgestellten grauen 7er BMW an und versuchten offenbar mit mitgebrachten technischen Hilfsmitteln das Funksignal des Fahrzeugschlüssels abzufangen. Dies misslang allerdings, da der Besitzer sich bei der Polizei über Diebstahlschutz informiert hatte und daher den Funkschlüssel für den Wagen im Wert von 44.000 Euro in einer speziellen Metallbox im Haus aufbewahrte. Die Autodiebe wurden bei ihrer Flucht vom Tatort mit einem dunklen Opel Zafira gesehen, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Diebstahl von weißem BMW X6 von Stellplatz

Den Diebstahl seines sechs Jahre alten BMW X6, der auf einem Stellplatz seines Grundstücks in der Rügener Straße geparkt war, bemerkte der Autobesitzer am heutigen Morgen gegen 6:30 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Tat gegen 2:10 Uhr. Im Tatortbereich wurden in der Nacht zwei verdächtige Männer gesehen, die mit dem Autodiebstahl im Zusammenhang stehen könnten.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten und auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zwei Holzstapel in Brand gesetzt – Kripo bittet um Hinweise

Immenhausen-Holzhausen (ots)) – Am vergangenen Wochenende wurden im Reinhardswald nördlich von Immenhausen-Holzhausen, 2 Holzstapel angezündet. Die Polizei war Sonntagnachmittag 12.09.2021 gegen 16:40 Uhr von der Feuerwehr über den Brand eines Holzstapels informiert worden. Die eine Brandstelle befindet sich zwischen Holzhausen und Veckerhagen, am Wegesrand in der Nähe der “Zeche Gahrenberg”. Dort wurden rund 100 Festmeter Holz in Brand gesetzt und weitestgehend zerstört. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Eine zweite Brandstelle befand sich in der Nähe zur Ortschaft Holzhausen, ebenfalls im Reinhardwald. Diese war bei Eintreffen der Polizeistreife bereits von der Feuerwehr gelöscht worden. Dort wurden etwa 20 Holzstämme durch das Feuer zerstört. Der Schaden fällt mit ca. 200 Euro geringer aus. Auch in diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die genauen Tatzeiten sind derzeit noch unklar.

Die Kasseler Kripo geht von einem Zusammenhang beider Brände aus und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung auf den oder die Täter. Die weiteren Ermittlungen zu beiden Bränden werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Zeugen, die am gestrigen Sonntag im Reinhardswald verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den angezündeten Holzstapeln gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

