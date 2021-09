Jugendbande würgt und beraubt 16-Jährigen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Drei 15-Jährige haben am Sonntagabend 12.09.2021 einen 16-Jährigen am Mainufer ausgeraubt. Eine Streife spürte das Trio auf und ließ letztlich die Handschellen klicken. Gegen etwa 20 Uhr hielt sich ein 16-Jähriger mit Begleitung im Bereich Untermainkai am Mainufer auf, als drei 15-Jährige auf ihn zukamen und sein Mobiltelefon einforderten.

Der 16-Jährige verweigerte die Herausgabe, was zufolge hatte, dass die drei 15-Jährigen gemeinsam auf ihn losgingen, ihn festhielten und unter anderem würgten. Unter der Gewalteinwirkung raubten sie ihm 2 Mobiltelefone und eine Bauchtasche mit weiteren persönlichen Gegenständen.

Dem 16-Jährigen gelang es danach, vor den 3 Angreifern zu Fuß zu flüchten. Er meldete den Vorfall zunächst bei der Bundespolizei. In der Folge bewies eine Streife des 4. Polizeireviers den richten Riecher und konnte alle 3 noch in der Nähe des Tatortes antreffen und festnehmen.

Während einer Kontrolle fanden die Beamten zudem einen Teil des Raubgutes bei den Jugendlichen auf und stellten dieses sicher. Die minderjährigen Räuber mussten die Beamten zunächst auf eine Polizeiwache begleiten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an einen Erziehungsberechtigten übergeben beziehungsweise nach Rücksprache mit dem Jugendamt wieder entlassen.

Die Polizei bitte Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Tatgeschehen, sich unter der Rufnummer 069 / 755-10400 zu melden.

Durch Messer verletzt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Am Sonntag 12.09.2021 gegen 05.25 Uhr, betrat ein

24-jähriger Frankfurter einen Imbiss in der Großen Friedberger Straße. Dort wollte er einen 20-jährigen wohnsitzlosen Mann zur Rede stellen, der kurz zuvor eine Flasche nach ihm geworfen hatte. Der 20-Jährige zog jedoch ein Messer und verletzte den 24-Jährigen damit im Bereich des Bauches.

Der 20-Jährige wurde daraufhin festgenommen, der 24-Jährige musste sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Senior beraubt – Zeugenaufruf

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(hol) – Bereits am Freitag 10.09.21 wurde ein 88-Jähriger im Treppenhaus seines Wohnhauses in Sachsenhausen überfallen. Die Täterin erbeutete eine hochwertige Armbanduhr. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr kehrte der Senior zu seinem Wohnhaus in der Schweizer Straße zurück, nachdem er zuvor in der nahegelegenen “Hans-Thoma-Apotheke” gewesen war. Als er im Treppenhaus in seinen Briefkasten schaute, klopfte jemand an der geschlossenen Haustür. Der 88-Jährige öffnete daraufhin und sofort stürmte eine sehr korpulente Frau ins Treppenhaus und auf ihn zu. Sie stieß ihn zu Boden und versuchte, dem Rentner die Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen, was ihr schließlich auch gelang.

Anschließend flüchtete sie vom Tatort. Zeugenaussagen zufolge zu Fuß in Richtung „Alte Brücke. Der Senior wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Personenbeschreibung:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, 160 cm groß und auffallend korpulent inkl. des dafür typischen Gangbilds. Bekleidet mit heller, weißgestreifter Hose.

Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter 069 / 755-5 14 99 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Versuchter Einbruch endet mit Festnahme

Frankfurt-Ostend (ots)-(ro) – In der vergangenen Nacht 13.09.2021 versuchten zwei Jugendliche, in einen Supermarkt im Ostend einzubrechen. Dies endete mit ihrer Festnahme. Gegen 04:00 Uhr suchten ein 15-Jähriger und sein 16-jähriger Begleiter einen Einkaufsmarkt in der Wittelsbacher Allee auf. Während der 15-Jährige mit Gewalt die Glasschiebetür am Vordereingang teilweise aufdrückte, stand sein Kompagnon Schmiere und beobachtete die Umgebung.

Eine Zivilstreife der Polizei stellte dies auf frischer Tat fest. Vor der Möglichkeit einer Festnahme lösten die beiden Jugendlichen allerdings die optische und akustische Alarmanlage des Supermarktes aus und flüchteten umgehend zu Fuß in Richtung Innenstadt. Dort wurden sie im Rahmen der Fahndung schließlich festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen an Sorgeberechtigte überstellt. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Diebesduo festgenommen

Frankfurt-Westend (ots)-(dr) – Polizisten des 13. Reviers haben am Sonntag 12.09.2021, zwei 30 und 36-jährige Männer festgenommen, die in einem ehemaligen Hotel im Westend auf Diebestour waren. Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten die Polizisten in der Westendstraße 2 Männer, die einen Hochdruckreiniger und einen Fernseher mit sich führten.

Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Männer, die dem Obdachlosenmilieu zugeordnet werden konnten, stellte sich heraus, dass die Geräte aus einem nahgelegenen, ehemaligen Hotelgebäude gestohlen wurden. Die Beamten stellten daraufhin das Arbeitsgerät und den Flachbildfernseher sicher. Bei den wohnsitzlosen Männer klickten kurzum die Handschellen.

Die Beamten transportierten sie zunächst auf ein Polizeirevier. Während der 30-Jährige nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, führte den 36-Jährigen ein gegen ihn vorliegender Haftbefehl in die Zelle einer Justizvollzugsanstalt.

Im Zuge von weiteren Ermittlungen und Durchsuchungsmaßnahmen in dem ehemaligen Hotelgebäude in der Savignystraße stellten Beamte in der Folge mehrere Sachbeschädigungen fest. Entsprechende Strafverfahren gegen unbekannt wurden eingeleitet. Personen konnten in dem leerstehenden Gebäude nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern.

