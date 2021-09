Frankfurt-Flughafen (ots) – Weil sie ihrem Ehemann rund 315.000 Euro entwendet hatte, wurde gegen eine 51-jährige Marokkanerin die U-Haft angeordnet. Die Frau hatte ihrem Gatten im Januar 2020 in Mühlacker zunächst Schlafmittel verabreicht. Anschließend nahm sie eine Aktentasche aus dessen Auto an sich, in der sich Bargeld aus einem Immobilienverkauf befand. Mit dem Geld setzte sich die 51-Jährige nach Marokko ab.

Seit März 2020 suchten die Justizbehörden mit Haftbefehl nach der 51-jährigen Ehefrau. Fahnder der Bundespolizei nahmen die Frau schließlich am Sonntag 12.09.2021 am Flughafen Frankfurt bei ihrer Ankunft aus Marokko direkt am Flugzeug fest.

Die Bundespolizei führte die 51-Jährige am 13.09.2021 einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die 51-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen