Karlsruhe- Beim Abbiegen mit Pkw kollidiert

Karlsruhe (ots) – Drei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 15.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich in der Nacht zum Sonntag in

der Karlsruher-Innenstadt ereignete.

Kurz vor 01:00 Uhr fuhr der 36 Jahre alte Unfallverursacher auf der

Hans-Thoma-Straße stadtauswärts. Im Einmündungsbereich zur Akademiestraße wollte

er mit seinem Fahrzeug nach links abbiegen und kollidierte dabei frontal mit dem

querenden Mercedes-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wird das Fahrzeug des

Unfallverursachers auf den Bürgersteig geschoben und prallte in der Folge mit

einem der dortigen Eisenpfosten zusammen.

Der Beifahrer sowie ein weiterer Mitfahrer des 36-Jährigen wurden durch den

Zusammenstoß leicht verletzt und mussten vorsorglich mit dem alarmieren

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 18 Jahre alte Mercedes-Fahrer

wurde ebenfalls leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht

nötig.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund ihrer erheblichen Schäden nicht mehr fahrbereit

und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Ettlingen – Radfahrer mit Pkw zusammengestoßen

Ettlingen (ots) – Ein 52-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntagmorgen zwischen

Schluttenbach und Ettlingenweier von einem Pkw erfasst und musste anschließend

in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Ettlingen war der Radfahrer war von

Schluttenbach her auf der Kreisstraße 3546 in Richtung Ettlingen unterwegs. Von

Oberweier kam zur selben Zeit ein 64 Jahre alter Autofahrer, um die dortige

Stopp-Stelle auf der Ettlinger Straße in Richtung Ettlingen weiterzufahren.

Offenbar übersah er dabei den Zweiradfahrer und es kam zur Kollision.

Der Radfahrer stürzte und erlitt Rückenverletzungen sowie Schürfwunden. Unter

Einsatz eines hinzugerufenen Rettungsdienstes kam er in eine Klinik.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

Oberhausen-Rheinhausen – Zigarettenautomaten entwendet und aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf

Sonntag in Oberhausen drei Zigarettenautomaten aus der Verankerung gelöst und

aufgebrochen. Der Inhalt der Automaten wurde an einer anderen Örtlichkeit

entnommen und gestohlen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 02.40 Uhr in der Sofienstraße den Diebstahl

eines Zigarettenautomaten festgestellt. Dieser war an einer Garagenwand

montiert.

Die daraufhin verständigten Polizeibeamten fanden in diesem Zusammenhang im

Umfeld einen silbernen Citroen Picasso mit französischen Kennzeichen. Dieser

könnte in Zusammenhang mit der Tat stehen.

In der näheren Umgebung wurden noch zwei weitere aufgebrochene Automaten

aufgefunden. Der genaue Sach- beziehungsweise Diebstahlschaden schaden konnte

noch nicht beziffert werden.

Malsch- Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein 58 Jahre alter Motorradfahrer,

als er am späten Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 3 mit einem Pkw

kollidierte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 36 Jahre alte Unfallverursacher gegen 17

Uhr auf der B 3 aus Richtung Neumalsch kommend in Richtung Ettlingen. Aufgrund

der stockenden Verkehrslage wechselte er mit seinem Fahrzeug auf die

Linksabbiegerspur und prallte dabei mit dem dort fahrenden Motorradfahrer

zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 58-Jährige zu Boden und zog sich

dabei schwere Verletzungen zu. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der

Zweiradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Linkenheim-Hochstetten – Streitigkeit an Straßenbahnhaltestelle eskaliert

Karlsruhe (ots) – Ein Streitgespräch zwischen zwei jungen Männern im Bereich der

Straßenbahnhaltestelle „Grenzstraße“ in Linkenheim-Hochstetten geriet am Sonntag

gegen 19:00 aus der Fugen.

Ein 18-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und ein 21-Jähriger mit

chinesischer Staatsangehörigkeit gingen zunächst im Haltestellenbereich

aufeinander los. Die Schlägerei verlagerte sich auf die Bahngleise. Auch ein

mitgebrachter Schlagstock und eine zerbrochene Flasche wurden von den jungen

Männern im Rahmen der gegenseitigen gefährlichen Körperverletzung eingesetzt.

Die Ermittlungen über den genauen Tathergang dauern an. Mehrere Zeugen waren vor

Ort.

Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu.

Oberhausen-Rheinhausen – Pkw-Aufbruch bei Campingplatz

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen

Samstagabend, 20.30 Uhr bis Sonntagmorgen, 08.00 Uhr einen abgestellten Pkw in

der Adlerstraße in Oberhausen-Rheinhausen aufgebrochen und Gegenstände im Wert

von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Autoknacker hatten sich über eine

hintere Seitenscheibe Zugang zu dem in unmittelbarer Nähe eines Campingplatzes

am Erlichsee geparkten Wagen verschafft und den Innenraum komplett durchwühlt.

Im Auto befanden sich mehrere Laptops, Festplatten, Sonnenbrillen sowie

hochwertige Kletterausrüstungen mit Rucksäcken und Helmen.

Karlsruhe – Mehrere E-Bikes gestohlen

Karlsruhe (ots) – Gleich drei E-Bikes waren am Sonntag das Ziel von

Fahrraddieben. Im Wilhelm-Jordan-Weg hatten zwei Geschädigte gegen 11.00 Uhr

ihre beiden E-Bikes mit Schlössern an einem Geländer befestigt. Als sie rund

eineinhalb Stunden später wieder zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass

die beiden insgesamt zirka 8.400 Euro teuren Räder verschwunden waren. Bereits

in der Nacht zum Sonntag war zwischen Mitternacht und Sonntagmorgen 05.00 Uhr

ein E-Bike in der Baumeisterstraße der Karlsruher Südstadt gestohlen worden.

Dieses rund 3.000 Euro teure Rad war ebenfalls mit einem entsprechenden Schloss

an einem Laternenmast gesichert gewesen.

Karlsruhe -Einbruch in Eiscafé

Karlsruhe (ots) – Hoher Sachschaden und ein kleinerer entwendeter Bargeldbetrag

sind die Bilanz eines Einbruchs in ein Eiscafé am frühen Sonntagmorgen im

Karlsruher Stadtteil Mühlburg.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte wohl gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen die Tür

zu einem Eiscafé in der Glümerstraße auf. Hierbei entstand hoher Sachschaden von

mehreren hundert Euro.

Anschließend entwendete er Münzgeld aus einer Kasse und Wechselgeld aus einem

Büroraum. Insgesamt beträgt der Diebstahlschaden ungefähr 100 Euro.

Malsch – Auto streift Fußgänger auf Discounter-Parkplatz – Polizei sucht Zeugen

Malsch (ots) – Bei den Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall der sich am

Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sezanner Straße in

Malsch ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen, insbesondere den Ersthelfer.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei hatte ein Auto-Fahrer

gegen 11.30 Uhr beim Abbiegen vor dem Haupteingang offenbar eine Fußgängerin

übersehen und diese leicht am Fuß verletzt. Anschließend entfernte er sich

unerlaubt von der Unfallstelle, konnte im Zuge erster Maßnahmen einige Zeit

später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizei sucht in diesem

Zusammenhang weitere Zeugen und insbesondere den Ersthelfer, der sich nach der

Weiterfahrt des Verursachers um die Verletzte gekümmert hatte.

Zeugen werden geben sich unter der Telefonnummer 07243 3200-0 mit dem

Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Kronau – Kradfahrer erliegt schweren Verletzungen

Karlsruhe (ots) – Wie bereits am gestrigen Samstag berichtet, wurde ein

71-jähriger Kraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L

555 mit der K 3522 schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus eingeliefert, wo er in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag.

Zwei Kradfahrer nach unverschuldeten Unfällen schwer verletzt

Kronau / Östringen (ots) – Am Samstagnachmittag fuhr der 78 Jahre alter Fahrer

eine Wohnwagengespannes, von der Autobahn kommend, auf der L555 in Richtung

Kronau. An der Kreuzung mit der K 3522 ordnete sich der Gespannfahrer zunächst

auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Kronau ein.Kurz vor der Kreuzung

wechselte er zurück auf die Geradeauspur und fuhr trotz Rotlicht für seine

Fahrrichtung in den Kreuzungsbereich ein. Ein 71-jähriger Kradfahrer, der von

Kronau kommend die Kreuzung in Richtung Ubstadt-Weiher überqueren wollte,

prallte hierbei in die Seite des Wohnwagen und stürzte. Hierbei zog sich der

Kradfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in

eine Klinik geflogen werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von

ca. 8000 Euro.

Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein 61 Jahre alter Kradfahrer am

Samstagnachmittag in Östringen zu. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der K

3517 von Eichelberg kommend in Richtung Odenheim. In Höhe des Stifterhofes

wollte eine ebenfalls 61 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw nach links in Richtung

Kloster Odenheim abbiegen. Hierbei übersah sie den Kradfahrer und es kam zu

Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde zu Boden geschleudert und

schwer verletzt. Auch er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik

geflogen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

Waldbronn-Reichenbach – Hoher Sachschaden durch Brand einer Gartenhütte

Waldbronn (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf

Samstag, gegen 01.30 Uhr im Innenbereich eines Gebäudekomplexes in

Waldbronn-Reichenbach, Stuttgarter Straße, eine Gartenhütte in Brand. Das Feuer,

in dem als Sauna genutzten Nebengebäude, breitete sich schnell aus und die Hütte

geriet in Vollbrand. Aus den umliegenden Gebäuden wurden ca. 30 Bewohner

vorsorglich evakuiert und in einer nahegelegenen Gaststätte betreut. Durch die

Flammen und die große Hitze wurden Hausfassaden und Rollläden der angrenzenden

Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die

Freiwilligen Wehren Waldbronn und Ettlingen mit 54 Einsatzkräften und dauerte

bis in die frühen Morgenstunden an. Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei

Feuerwehrkräfte leicht. Zwei Bewohner, einer in Mitleidenschaft gezogenen

Wohnung, mussten vorübergehend anderweitig untergebracht werden, alle anderen

konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern

an.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 000 Euro geschätzt.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 35 bei Helmsheim

Bruchsal (ots) – Am Freitag, kurz vor 18.00 Uhr, befuhr ein 44 Jahre alter

Pkw-Lenker die B35 von Gondelsheim kommend in Richtung Heidelsheim. Aus bislang

ungeklärter Ursache kam er in den Gegenverkehr, streifte zunächst einen

entgegenkommenden Sattelzug im hinteren linken Bereich und kollidierte in der

Folge frontal mit dem ebenfalls entgegenkommenden Pkw einer 19-jährigen Frau.

Deren Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den Grünstreifen (rechtsseitig)

abgewiesen. Die beiden Pkw-Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und

mussten durch die Feuerwehr aus den Autos geborgen werden. Der 44-jährige Mann

verlor dann das Bewusstsein und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation

noch an der Unfallstelle. Die junge Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in

ein Karlsruher Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen sind

noch keine konkreten Angaben möglich. Lebensgefahr besteht nicht. Der

Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

ca. 42500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen

war die B 35 im Bereich der Unfallörtlichkeit zwischen Heidelsheim und

Gondelsheim bis 21.38 Uhr gesperrt.