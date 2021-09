Mannheim-Waldhof: Einbruch in Autowerkstatt – Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter

über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in einen Bürocontainer einer

Autowerkstatt in der Boehringerstraße. Dort nahmen die Einbrecher mehrere

Fahrzeugschlüssel an sich und entwendeten zwei dazugehörige Pkw. Die beiden

Autos, ein BMW und ein Suzuki, haben insgesamt 20.000 Euro. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Zeit von 2 Uhr bis 3.30 Uhr

Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621

174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Mannheim-Jungbusch: Fahrerwechsel bleibt nicht unentdeckt

Mannheim (ots) – Keinen Führerschein dafür allerdings Drogen im Blut und das

hinter dem Steuer eines Pkw – ein 21-Jähriger muss sich jetzt deshalb

strafrechtlich verantworten. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einen Pkw und die darin

befindlichen zwei Männer in der Hafenstraße aufmerksam. Als diese um 23.35 Uhr

einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollten, öffneten die beiden Insassen

die Türen und rannten anschließend einmal um den Kleinwagen umso die Plätze zu

tauschen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus: der „Beifahrer“

hatte keinen Führerschein, außerdem bestätigte sich wenig später der Verdacht,

dass dieser zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein freiwilliger

Drogentest reagierte positiv auf THC. Der Mann im Alter von 21 Jahren muss sich

nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Fahrens und der Beeinflussung

von berauschenden Mitteln verantworten. Sein Mitfahrer und eigentliche Halter

des Fahrzeugs gelangt ebenfalls zur Anzeige, da er den 21-Jährige fahren ließ.

Mannheim-Käfertal: Mülltonnen-Brand an Kirchengebäude

Mannheim (ots) – Aufmerksame Zeugen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag

auf vier in Brand stehende Mülltonnen an der St. Hildegard Kirche in der

Dürkheimer Straße aufmerksam und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die

Wehrleute der Berufsfeuerwehr Mannheim löschten das Feuer schnell ab, sodass ein

größerer Schaden an Fassade verhindert werden konnte. Es entstand ein Schaden

von mindestens 2.000 Euro. Was sich in den geschmolzenen Tonnen befand und

weshalb zum Ausbruch eines Feuers kam ermittelt nun das Polizeireviers Käfertal.

Zeugen, die mögliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621

718490.

Mannheim-Innenstadt: Jugendlicher blendet Straßenbahnfahrer – Festnahme

Mannheim (ots) – Mit einem grünen Laserpointer blendete ein 15-Jähriger am

Samstagabend gleich zwei Straßenbahnfahrer, die gegen 21.20 Uhr beide auf den

Paradeplatz einfuhren. Einer der Lokführer stoppte seinen Zug sofort und stellte

den jungen Mann sowie seinen Begleiter noch an Ort und Stelle. Glücklicherweise

wurde keiner durch das Verhalten des 15-Jährigen verletzt. Die alarmierte

Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt stellten den benutzten

Laserpointer sicher und nahm den jungen Mann mit in die Dienststelle. Gegen ihn

wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Mannheim-Waldhof: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in die

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hubenstraße im Stadtteil

Waldhof eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und eine

Playstation. Zuvor hatten sie Schränke, Schubläden und Kleidungsstücke nach

Beute durchsucht. Hinweise bitte an das Polizeirevier MA-Sandhofen, Tel.:

0621/77769-0.

Mannheim: Personengruppe attackiert zwei Männer auf Nachhauseweg; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Auf dem Nachhauseweg von einer Diskothek in den O-Quadraten kam

es am frühen Samstagmorgen, zwischen 04.30-05.00 Uhr, aus bislang unbekannten

Gründen, im Bereich Kaiserring/Bismarckstraße zu einer Auseinandersetzung

zwischen zwei Personengruppen, die womöglich ihren Ausgang schon in oder vor der

Diskothek wenige Minuten zuvor genommen hatte.

Die beiden späteren Opfer, zwei 20-jährige Männer wollten mit einem Bus vom

Bahnhof aus weiterfahren, wurden jedoch von drei Unbekannten angegangen, wovon

nur zwei von ihnen körperlich Gewalt gegen die beiden 20-Jährigen anwendeten.

Dabei zogen sie nach ersten Angaben der Geschädigten auch ihre Gürtel aus und

schlugen auf einen der beiden ein. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung

Wasserturm.

Beide Opfer erlitten Prellungen und Platzwunden wollten sich aber nicht

ärztlichen behandeln lassen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die beiden Haupttäter

werden wie folgt beschrieben:

Täter: ca. 20 Jahre; ca. 185 cm; schlank; dunkle, kurz Haare; schwarzes

T-Shirt und offenes schwarzes Hemd. Soll laut Opfer Albaner sein. Täter: ca. 20 Jahre; dunkle Haare mit auffälliger Frisur – nach vorne

gekämmtes Pony, das an der Stirn geradlinig abgeschnitten ist; dunkles T-Shirt.

Soll laut Opfer Italiener sein.

Hinweise bitte an das Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310.

Mannheim-Käfertal: Unbekannter Täter verletzt 18-Jährigen mit Messer – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) – Als ein 18-Jähriger am Freitagabend gegen 22:00 Uhr

gemeinsam mit Freunden im Stempelpark saß und alkoholische Getränke konsumierte,

gerieten diese mit einer weiteren Gruppe Jugendlicher, aus bislang nicht

bekannten Gründen, in Streit.

Im Rahmen der sich anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zog ein

bislang Unbekannter ein Messer und bedrohte die Gruppe um den 18-Jährigen. Im

weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, worauf der 18-Jährige den

Messerträger mit einer Flasche schlug und der 18-Jährige selbst mit dem Messer

verletzt wurde. Der Unbekannte sowie ein Begleiter flüchteten in unbekannte

Richtung.

Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich auch der 18-Jährige bereits von der

Tatörtlichkeit entfernt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den

flüchtenden Personen sowie dem verletzten 18-Jährigen wurde bekannt, dass dieser

sich bereits selbstständig eine naheliegende Klinik begeben hatte. Dort wurde

eine Schnittwunde am Rücken medizinisch versorgt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun nach weiteren Zeugen, die möglicherweise Angaben zu der

Auseinandersetzung machen können sowie Hinweise zu der flüchtig gegangenen

Gruppe und deren weitere Fluchtrichtung geben können. Eine Täterbeschreibung

liegt bislang nicht vor.

Die Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, unter der Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte rauben Taxifahrer aus – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 36-jähriger Taxifahrer hielt am Samstag gegen

01:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Riedfeldstraße, Höhe Lupinenstraße, als er

mit einem bislang unbekannten Mann ins Gespräch kam. Als der 36-Jähriger wenig

später weiterfahren wollte, nahm der Unbekannte eine Flasche und warf diese

unvermittelt in Richtung des Fahrzeugs. Die Flasche traf die Heckscheibe des

Taxis, die sofort zersprang.

Der 36-Jährige hielt daraufhin an, stieg aus und stellte den Mann zur Rede. Der

Unbekannte griff den Taxifahrer sofort an, woraufhin sich eine körperliche

Auseinandersetzung zwischen beiden Personen entwickelte. Drei weitere Personen

wurden auf das Geschehen aufmerksam und eilten nicht dem Taxifahrer zuhilfe,

sondern dem unbekannten Angreifer. In der Folge brachten sie den 36-Jährigen zu

Boden, wo sie schließlich weiter auf diesen einschlugen. Einer der Täter griff

schließlich in die Hosentasche des Taxifahrers und entwendete aus dieser dessen

Mobiltelefon. Anschließend suchte einer der Täter das unverschlossene Taxi auf

und entwendete aus diesem einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Daraufhin

ließen die Männer von dem leicht verletzten Taxifahrer ab und flüchteten in

Richtung Lupinenstraße.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht

festgenommen werden. Der Taxifahrer wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.

Einen Transport mit dem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik lehnte er ab.

An dem Taxi entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Täterbeschreibung: Alle vier Täter waren männlich. Einer der Angreifer soll ca.

30 Jahre alt gewesen sein, einen Bart getragen sowie kurze, an den Seiten

abrasierte, Haare gehabt haben. Einer von ihnen habe eine gelbe, kurze Hose

getragen, ein anderer habe wiederum eine blaue, kurze Hose getragen. Einer der

Männer wäre zudem durch ein schwarz/weiß-gestreiftes T-shirt aufgefallen.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern sowie

deren weitere Fluchtrichtung geben können. Hinweise bitte an den

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.