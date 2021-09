Schriesheim: Blau-Weißer Roller gestohlen; Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – Ein blau-weißer Roller der Marke Piaggio mit dem

Versicherungskennzeichen WHE-812 wurde im Laufe des Montages in der Ladenburger

Straße gestohlen.

Das Fahrzeug, der einen Wert von über 1.000.- Euro hat, war verschlossen vor dem

Anwesen 1-3 abgestellt und zwischen 07.50 Uhr und 12.45 Uhr gestohlen worden.

Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301

oder an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich – Wer hatte grün?

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem schweren Verkehrsunfall in

der Überführungsstraße sucht das Polizeirevier Hockenheim Zeugen des Geschehens.

Der Fahrer eines Hyundai fuhr am Samstag um 14.30 Uhr von der B39 kommend bei

der Ausfahrt Hockenheim Talhaus ab um anschließend nach links in die

Überführungsstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von

links kommenden Mercedes-Fahrer. An beiden Pkw entstand dabei Totalschaden.

Glücklicherweise wurde keiner der Männer im Alter 55 und 84 Jahren verletzt. Bei

der anschließenden Unfallaufnahme gaben beide Beteiligten an „grün“ gehabt zu

haben. Für die weiteren Unfallermittlungen werden Zeugen des Vorfalls gebeten,

sich unter 06205 28600 an die Beamten zu wenden.

Gem. Dielheim: Motorradfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Gem. Dielheim (ots) – Am Samstagnachmittag wurde eine 62-jährige

Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung von der K 4178/L 612

verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Kurz nach 15 Uhr wollte die 62-jährige Bikerin von der Meckesheimer Straße nach

rechts auf die L 612 in Richtung Dielheim abbiegen, musste aber noch wegen des

herrschenden Verkehrs anhalten. Dies erkannte eine nachfolgende 31-jährige

Nissan-Fahrerin zu spät und fuhr auf.

Dabei entstand ein Sachschaden von etwas über 10.000.- Euro. Beide Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden.

Bis zum Ende der Unfallaufnahme und Abschleppen der Fahrzeuge wurde der Verkehr

von Polizeibeamten geregelt.

Weinheim: Zwei Autos aufgebrochen; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der

Kopernikusstraße zwei Fahrzeuge aufgebrochen, die nur wenige Metern voneinander

entfernt geparkt waren.

Der oder die Täter schlugen zunächst die Scheibe der Fahrertür eines Mercedes

380 SL-Oldtimers ein und bauten das Cockpit/Armaturenbrett sowie Teile des

Lenkrades aus. Anschließend wurde in VW Tiguan aufgebrochen, aus dem, nach den

derzeitigen Erkenntnissen lediglich einen Tiefgaragenschlüssel entwendet.

Der angerichtete Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Beide

Fahrzeuge wurden vor Ort sichergestellt und sollen im Laufe des Montages

kriminaltechnisch untersucht werden.

Zeugen, denen in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder

Fahrzeuge auffielen, vielleicht schon auch bereits in den Tagen und Nächten

zuvor, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu

melden.

Weinheim: Unfall unter Alkohol verursacht und dabei schwer verletzt

Weinheim (ots) – Mit schweren Verletzungen wurde am frühen Montagmorgen ein

60-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Er

war zuvor gegen 2.15 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Weinheimer Straße unterwegs

und gegen einen geparkten Mercedes der V-Klasse geprallt.

Zeugen hatten einen lauten Knall gehört, Polizei und Rettungsdienste

verständigt, die den 60-ährigen schließlich aus seinem total beschädigten

Fahrzeug bargen.

Ein erster Alkoholtest ergab etwas über 1,2 Promille. Eine Blutprobe und seinen

Führerschein musste der 60-Jährige daraufhin abgeben.

Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren

tausend Euro.

Ketsch: Fahrradfahrer verletzt aufgefunden; Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Mit schwere Verletzungen wurde am Sonntagabend, kurz nach 20.30

Uhr, ein 39-jähriger Fahrradfahrerin der Speyerer Straße aufgefunden.

Ob der alkoholisierte Mann selbst stürzte oder ob ein Auto eine Rolle spielte,

ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bei seiner ersten Vernehmung äußerte er den Umstand, dass ein unbekannter

Autofahrer ihn „geschnitten“ hätte und er deshalb stürzte.

Während der rund einstündigen Unfallaufnahme war die Speyerer Straße gesperrt.

Zeugen wenden sich bitte an die Unfallfluchtermittler der Verkehrspolizei

Mannheim, Tel.: 0621/174-4222.

Edingen / BAB 656: Verkehrsunfall mit Roller – zwei Verletzte

Edingen / BAB 656 (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr kam es auf der

BAB 656, Höhe Edingen, zu einem Verkehrsunfall bei welchem zwei Personen

verletzt wurden. Der 62-jährige Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades der Marke

VESPA war zusammen mit seiner 56-jährigen Sozia von Heidelberg in Richtung

Mannheim unterwegs und verlor vermutlich aufgrund von einsetzendem Starkregen

die Kontrolle über seinen Roller. In der Folge kam er mit seinem Fahrzeug nach

links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Fahrbahnbegrenzung

aus Beton. Sodann stürzten Fahrer als auch Sozia auf die Fahrbahn. Beide

Personen wurden verletzt. Aufgrund einer Baustelle ist die BAB 656 in diesem

Bereich aktuell jeweils nur auf einer Fahrspur in beide Richtungen befahrbar.

Ein Rettungswagen, welcher zufälligerweise gerade in Richtung Heidelberg

unterwegs war, erkannte die Unfallsituation und kam zur Hilfe. Aus diesem Grund

war die BAB 656 für kurze Zeit vollgesperrt. In beide Richtungen kam es jedoch

nur zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die beiden Verletzten wurden zur

weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die

Schwere der Verletzung ist zum Berichtszeitpunkt noch unbekannt. Am

Leichtkraftrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Unfallaufnahme

erfolgte durch die Verkehrsgruppe Bundesautobahn Seckenheim.

Hemsbach / BAB 5: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen – leicht verletztes Kleinkind

Hemsbach / BAB 5 (ots) – Am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr ereignete sich auf der

BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkw

beteiligt waren. Der 41-jährige Fahrzeugführer eines BMW X5 befuhr zum

Unfallzeitpunkt die BAB 5, als er kurz nach der Anschlussstelle Hemsbach den vor

ihm verkehrsbedingt abbremsenden Skoda einer 38-jährigen Frau übersah. In der

Folge fuhr der BMW dem Skoda hinten auf. Hierdurch wurden sowohl die 38-Jährige,

als auch dessen mitfahrendes Kleinkind leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren

medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide

Fahrzeuge mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme durch Abschleppdienste

abgeschleppt werden. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000

Euro. Bei dem Skoda waren es ca. 10.000 Euro. Während dem Zeitraum der

Unfallaufnahme mussten sowohl der linke als auch der rechte Fahrstreifen

gesperrt werden. Der Verkehr wurde teils über den Verzögerungsstreifen der AS

Hemsbach geleitet. Zu größeren Staubildungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme

erfolgte durch die Verkehrsgruppe Bundesautobahn Seckenheim.

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit gestohlenem Auto – Sicherstellung; vier vorläufige Festnahmen; Drogenbeeinflussung; Blutproben; Zeugen gesucht

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer,

bzw. Autofahrerin steht im Verdacht, am späten Freitagabend an der Einmündung

von der K 4189 zur die L 532 einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend

geflohen zu sein.

Kurz nach 23 Uhr kamen gleichzeitig ein Autofahrer und zufällig auch das Team

eines Rettungswagens an der Unfallstelle vorbei und sahen einen weißen Hyundai

mit Lörracher Kennzeichen (LÖ) im Graben liegen.

Mehrere, mindestens jedoch zwei Personen standen um das Fahrzeug herum, um die

sich die Retter zunächst kümmerten. Wie viele Personen zum Unfallzeitpunkt im

Fahrzeug saßen und wer gefahren ist, steht noch nicht fest.

Zwei Personen entfernten sich noch während daxs Rettungsteam und Zeuge vor Ort

waren in Richtung Reichartshausen.

Erste Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Flüchtigen -ein Mann und eine Frau-

wurden sofort eingeleitet; bei den Überprüfungen am Fahrzeug wurde festgestellt,

dass dieses Ende August in Lörrach gestohlen wurde. Das Fahrzeug wurde daraufhin

sichergestellt und abgeschleppt. Eine kriminaltechnische Spurensicherung wird

noch durchgeführt.

Im Rahmen der Fahndung wurden in kurz vor 1 Uhr in Reichartshausen, auf den

Stufen der Volksbank, drei Personen festgestellt, die beim Erkennen der Streife

flüchteten. Zwei von ihnen, ein Mann und eine Frau, auf die die Beschreibung des

Zeugen exakt zutraf, wurden vorläufig festgenommen. Da beide unter

Drogeneinfluss standen, wurden ihnen Blutproben entnommen. Ein Vortest beim Mann

hatte bereits Hinweise auf Cannabiskonsum ergeben. Indizien, wer von den beiden

mit dem Hyundai gefahren sein könnte, lagen zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.

Gegen 2 Uhr wurden sie entlassen.

Rund drei Stunden später, kurz nach 5 Uhr, informierte ein weiterer Zeuge das

Polizeirevier Sinsheim, dass sich wiederrum zwei Personen an der Volksbank in

der Hauptstraße in Reichartshausen in verdächtiger Art und Weise aufhalten

sollen. Eine Streife stellte dort schließlich eine 31-jährige Frau aus dem

Neckar-Odenwald-Kreis und einen 44-jährigen Mannheimer fest, die auf zwei

Stapeln Zeitungen saßen, die für den Zeitungsboten gerichtet waren.

Aufgrund erster Überprüfungen ergaben, dass gegen die 31-Jährige bereits wegen

des Verdachts, den weißen Hyundai in Lörrach gestohlen zu haben, ermittelt wird.

Ob der 44-Jährige hierzu einen Tatbeitrag geleistet hatte, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen.

Beide wurden ebenfalls vorläufig festgenommen und zum Revier gebracht, wo

ebenfalls Blutentnahme wegen Drogeneinflusses durchgeführt wurden. Beide waren

nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ob einer dieser beiden das Auto zum

Unfallzeitpunkt fuhr, muss ebenfalls noch ermittelt werden.

Als die polizeilichen Maßnahmen noch im Gange waren, teilte der Zeitungsbote dem

Revier mit, dass er zwischen den Zeitungen einen Autoschlüssel gefunden hätte.

Sie wurden sichergestellt und passen nach einer Überprüfung zum gestohlenen

Hyundai.

Sämtliche Puzzelteile werden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen

zusammengefügt.

Fest dürfte bislang nur stehen, dass die 31-Jährige das Fahrzeug gestohlen haben

dürfte. Wer den Hyundai zum Unfallzeitpunkt allerdings fuhr, ist noch unbekannt.

Hierzu setzen die Ermittler auch auf die Kunst der Zentralen Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Die Oberbekleidung der vorläufig

Festgenommenen sowie deren Handy wurden zwecks Auswertung sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, insbesondere wer zum

Zeitpunkt des Unfalls im Fahrzeug saß, bzw. dieses fuhr, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Neulußheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Neulußheim (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, brach ein bislang

unbekannter Täter in ein mehrstöckiges Einfamilienhaus in der Neufeldstraße ein.

Dazu hebelte er mit einem Stemmeisen die rückwärtige Terrassentür auf und

durchsuchte das Erdgeschoss, während sich gleichzeitig im Obergeschoss zwei

jugendliche Bewohner aufhielten.

Dem Täter fiel im Büro ein Tresor in die Hände, in dem sich Bargeld in

unbekannter Höhe, sowie Papiere und Fahrzeugschlüssel befanden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wickelte er den kleinen Tresor in eine Decke

mit Leopardenmuster, die er vor Ort vorfand.

Noch im Büro traf er auf einen der Jugendlichen, stieß ihn zur Seite und

flüchtete aus dem Haus.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre; 180 cm; breit gebaut; schwarze,

nach hinten gestylte Haare. Er trug eine medizinische Maske, ein enges,

schwarzes Kurzarm-T-Shirt und dunkelblaue Jeans.

Zeugen, denen am Freitagnachmittag in der Neufeldstraße oder in deren

unmittelbarer Umgebung ein Mann auffiel, der einen in eine Decke mit

Leopardenmuster eingewickelten Gegenstand trug und möglicherweise tatortnah auch

in ein Fahrzeug einstieg, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim,

Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

Schriesheim: Blau-Weißer Roller gestohlen; Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – Ein blau-weißer Roller der Marke Piaggio mit dem

Versicherungskennzeichen WHE-812 wurde im Laufe des Montages in der Ladenburger

Straße gestohlen.

Das Fahrzeug, der einen Wert von über 1.000.- Euro hat, war verschlossen vor dem

Anwesen 1-3 abgestellt und zwischen 07.50 Uhr und 12.45 Uhr gestohlen worden.

Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301

oder an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Walldorf: BMW auf Holzblöcke gestellt und alle vier Kompletträder entwendet; Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden alle vier Räder

eines schwarzen 3er BMW von bislang unbekannten Tätern entwendet, der zwischen

22 Uhr und 05.30 Uhr in der Bürgermeister-Willinger-Straße, Höhe Anwesen Nr. 30

abgestellt war.

Um die Räder abzumontieren, stellen sie das Fahrzeug zunächst auf vier

Holzblöcke. Womöglich luden die Täter die Kompletträder – Reifen mit Felgen – im

Wert von über 1.500.- Euro anschließend noch an Ort und Stelle oder zumindest in

unmittelbarer Nähe in ein Fahrzeug zum Abtransport ein.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten

Walldorf, Tel.: 06227/841999-0 oder das Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0.

Neckargemünd: Unfallflucht im Kreisverkehr; Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es im Kreisverkehr in der

Neckarsteinacher Straße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher

das Weite suchte.

Gegen 00.30 Uhr war der unbekannte Autofahrer mit seinem grauen Fahrzeug aus

Richtung Neckarsteinach in den Kreisverkehr eingefahren und wollte ihn an der

Ausfahrt in Richtung Heidelberg verlassen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn

und kollidierte mit einem 44-jährigen Skoda-Fahrer, der ihm entgegenkam. Der

Sachschaden am Skoda schlägt mit mehr als 1.000.- Euro zu Buche.

Als der 44-Jährige nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Verursacher die Polizei

rufen wollte, setzte sich der Unbekannte wieder in sein Auto und fuhr in

Richtung Friedensbrücke davon.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre, ca. 175-178 cm; dicker Bauch;

Glatze mit seitlich kurzen Haaren (Haarkranz); Brillenträger. Er soll einen

alkoholisierten Eindruck gemacht und verwaschen gesprochen haben.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

Wiesloch-Frauenweiler: Lkw-Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinwirkung

Wiesloch-Frauenweiler (ots) – Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste am

Freitagnachmittag ein 56-jähriger Lkw-Fahrer abgeben, da er im Ortsteil

Frauenweiler mit nahezu 1,0 Promille einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mann

war gegen 13.40 Uhr auf einem Firmengelände in der Ludwig-Wagner-Straße beim

Rangieren gegen einen anderen Lkw geprallt und hatte einen Sachschaden von rund

4.000.- Euro verursacht. Die Ermittlungen dauern an.

Wiesloch-Frauenweiler: Fünf Männer randalieren – Zigarettenautomat beschädigt und verunreinigt – Sparkassenautomat verunreinigt

Wiesloch-Frauenweiler (ots) – Was fünf erwachsene Männer im Alter zwischen 21-23

Jahren dazu bewog, am frühen Samstagmorgen zwei Automaten mit Erbrochenem zu

verunreinigen und darüber hinaus noch auf einen Zigarettenautomaten einzutreten,

wird womöglich auf ewig deren Geheimnis bleiben. Ein Grund hierfür dürfte aber

ihr alkoholisierter Zustand gewesen sein. Zumindest werden sie für den

entstandenen Sachschaden, bzw. die Reinigungskosten aufkommen müssen.

Das Quintett war gegen 2.45 Uhr offenbar auf dem Nachhauseweg und zog dabei

durch die Alte Bruchsaler Straße/Kleinfeldstraße. Zunächst malträtierten sie in

der beschriebenen Weise einen Zigarettenautomaten, zogen dann weiter und

übergaben sich noch über einen Geldautomaten der Sparkasse. Aufgrund eines

Hinweises wurde das Quintett noch in der Alten Bruchsaler Straße angetroffen und

ihre Personalien festgestellt.

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sind die Ermittlungen aufgenommen.

Ketsch: Mehrere Unfälle unter Alkohol verursacht; gestohlene Kennzeichen verwendet; keinen Führerschein

Ketsch (ots) – Am späten Freitagabend verursachte ein 29-jähriger VW-Fahrer

innerorts in Ketsch mehrere Verkehrsunfälle und flüchtete daraufhin.

Dank der Unterstützung mehrerer Zeugen konnte der Mann wenig später festgenommen

und zum Revier gebracht werden.

Was war zuvor geschehen: Der Mann war gegen 23.30 Uhr in der Bahnhofstraße

unterwegs und touchierte dabei zwei geparkte Fahrzeuge, die dadurch erheblich

beschädigt wurden. Der Geschädigte eines dieser Fahrzeuge traf kurz darauf vor

seinem Haus auf zwei Fahrradfahrer, die den Flüchtenden zunächst verfolgten und

anschließend den Beamten auch den entscheidenden Hinweis lieferten, wo das

Verursacherfahrzeug abgestellt wurde.

Die Streife stellte schließlich den beschädigten VW in einer Tiefgarage in der

Gutenbergstraße fest. Der verantwortliche Fahrer, der bei der Einfahrt offenbar

auch noch mit der Mauer kollidiert war, hatte sich zunächst in der Tiefgarage

versteckt, wurde jedoch aufgespürt und festgenommen.

Wie sich herausstellte, war der 24-Jährige mit über 2,4 Promille deutlich

alkoholisiert und seit vier Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen dürften zudem gestohlen sein.

Überprüfungen hierzu dauern derzeit noch an.

Nach der Blutprobe, die auch auf Drogenbeeinflussung untersucht wird, durfte der

24-Jährige die Dienststelle verlassen.

Der Gesamtschaden wird auf weit über 10.000.- Euro geschätzt.

Hockenheim: Unfall im Einmündungsbereich, eine Person verletzt

Hockenheim (ots) – Am Freitagabend, kurz vor 21 Uhr, kam es an der Einmündung L

723/L 599 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 64-jährige Nissan-Fahrerin war auf der L 723 zunächst in Richtung

Altlußheim unterwegs und bog an der Einmündung Hockenheim-Mitte nach rechts auf

die L 599 ab. Dabei übersah sie einen 24-jährigen Audi-Fahrer, der zunächst auf

der L 723 in der Gegenrichtung unterwegs war und bei Grün nach links auf die L

599 abbog.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, worauf die Autofahrerin nach

rechts abgewiesen wurde und eine tiefe Böschung hinunterfuhr. Die 64-Jährige

wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine

Klinik gebracht.

Ihr total beschädigtes Fahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim

geborgen. Dieses und das Fahrzeug ihres Unfallgegners wurden abgeschleppt. Der

Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000.- Euro.

Zur Fahrzeugbergung war die Einmündung für rund eine halbe Stunde voll gesperrt.

Kurz vor 22.30 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen und der Verkehr konnte

wieder uneingeschränkt fließen.

Eberbach: Tieflader mit Bagger bleibt an Unterführung hängen; Hydraulikschläuche gerissen – Fahrbahnverschmutzung – anhaltende Verkehrsbehinderungen

Eberbach (ots) – Am späten Freitagvormittag kam es in der Wilhelm-Blos-Straße zu

einem Verkehrsunfall, dessen Folgen sich bis in die späten Nachmittagsstunden

hinzogen.

Gegen 11.30 Uhr war der 25-jährige Fahrer eines Tiefladers, auf dem er einen

Bagger transportierte, von der B 37 kommend auf der L 2311 (Wilhelm-Blos-Straße)

in Richtung Industriegebiet unterwegs. An der Unterführung der Bahnlinie blieb

er mit dem Greifarm des Baggers an der Brücke hängen, da dieser -so die ersten

Ermittlungen- nicht ordnungsgemäß eingefahren war. Dadurch rissen die über den

Kranhebel verlaufenden Hydraulikschläuche an der Unterkante der Brücke ab und

das Hydrauliköl ergoss sich über einen Teil der Fahrbahn. Eine Spur der

einbahngeregelten Fahrbahn wurde daraufhin gesperrt.

Eine Fachfirma zur Reinigung war bis gegen 16 Uhr im Einsatz, weshalb zunächst

der Verkehr bis gegen 16 Uhr ab der B 37 geregelt werden musste.

Über den entstandenen Schaden lässt sich noch nicht Genaues sagen. Die Statik

Brücke wird überprüft. Ein Zugverkehr zwischen Hirschhorn und Eberbach findet

derzeit wegen anderer Arbeiten nicht statt.

Bammental: Auffahrunfall an Ampel; eine Person verletzt

Bammental (ots) – Am Freitagvormittag, kurz nach 10 Uhr, kam es an der

Einmündung B45 (Bammentaler Straße)/L 600 zu einem Auffahrunfall, bei dem eine

18-Jährige leicht verletzt wurde.

Ein 52-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Mauer unterwegs, als an der Einmündung

die Ampel von Grün auf Gelb schaltete. Wie die bisherigen Ermittlungen der

Verkehrspolizei Heidelberg ergaben, soll der Mann zunächst leicht abgebremst und

dann wieder Gas gegeben haben, um dann doch plötzlich und abrupt anzuhalten. Die

ihm nachfolgende 18-jährige Fahrschülerin konnte ihr Leichtkraftfahrerin nicht

mehr rechtzeitig anhalten und auffuhr. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen

zu, die in einer Klinik untersucht wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000.- Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei in Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 oder beim Polizeirevier

Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.