Heidelberg: Autos geöffnet und durchwühlt; drei versuchte Rollerdiebstähle; sechs junge Verdächtige vorläufig festgenommen

Heidelberg (ots) – Sechs junge Männer im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden

am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle

Weststadt/Südstadt vorläufig festgenommen.

Sie stehen im Verdacht, kurz zuvor durch die Kleinschmittstraße gezogen zu sein

und versucht zu haben, geparkte Fahrzeuge zu öffnen.

In mindestens zwei Fällen waren die Innenräume, die Handschuhfächer und bei

einem Fahrzeug auch der Kofferraum durchsucht. Der Kofferraumdeckel stand dabei

offen.

Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ebenso wenig, ob die Fahrzeuge

aufgebrochen wurden oder nur nicht verschlossen waren.

Drei abgestellte Roller sollten offenbar entwendet werden, wurden aber

beschädigt zurückgelassen.

Ein Zeuge hatte das Sextett bei der Tatausführung beobachtet und die Polizei

verständigt. Während der sofort eingeleitete Fahndung wurden die sechs

Jugendlichen, auf die die Beschreibungen in weiten Teilen zutrafen, an der

Straßenbahnhaltestelle angetroffen. Einer der jugendlichen hatte Handschuhe und

Fahrradwerkzeug einstecken. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde alle

entlassen, einer von ihnen seinen Eltern übergeben.

Heidelberg: Taschendiebstahl; Hinweise zur Vorbeugung

Heidelberg (ots) – Am Samstagvormittag, zwischen 11.00 – 11.30 Uhr schlugen in

der Altstadt wieder Taschendiebe zu.

Betroffen war dieses Mal eine 51-jährige Frau, die in der Fußgängerzone

einkaufen war. Um ihre gekauften Waren zu verstauen, hatte sie einen Rucksack

dabei, den sie auf dem Rücken trug.

Wahrscheinlich nutzte der bislang unbekannte Täter das Gedränge in der

Fußgängerzone bzw. in Geschäften aus, öffnete für die 51-Jährige unbemerkt den

Rucksack und entwendete daraus den Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag,

Scheckkarten und persönlichen Papieren. Als die Frau in einem

Bekleidungsgeschäft an der Kasse Waren bezahlen wollte, bemerkte sie den

geöffneten Reißverschluss des Rucksacks und das Fehlen des Geldbeutels.

Um sich vor Taschendieben zu schützen kann die Polizei nur folgende Ratschläge

geben:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper, nicht in Hand- und Umhängetaschen oder

Rucksäcken.

verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich

unter den Arm.

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Hinweise zum Thema „Taschendiebstahl“ sind auch unter folgendem Link zu

entnehmen:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Darüber hinaus informieren rund um das Thema „Taschendiebstahl“ auch die beiden

Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Heidelberg, Tel.: 06221/99-1234 und in

Mannheim, Tel.: 0621/174-1212.

Heidelberg: Einbruch in Corona-Testzentrum; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag in

ein Corona-Testzentrum am Kornmarkt ein, verwüsteten es und stahlen mehrere

Kartons mit Schnelltest.

Ein Zeuge hatte vier Täter gegen 3.10 Uhr, vom Testzentrum in Richtung

Karlstorbahnhof und Bergbahn flüchten gesehen und die Polizei verständigt. Eine

sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Teile der Beute wurde kurze

Zeit später, im Rahmen der Fahndung, in den Neckarstaden und am Karlsplatz

aufgefunden.

Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Zeugen, denen Personen kurz nach 3 Uhr in der Altstadt, insbesondere in der Nähe

des Karlsplatzes und in den Neckarstaden auffielen und Kartons trugen, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung

zu setzen.

Heidelberg-Bergheim: Pkw kommt von Fahrbahn ab – medizinischer Notfall

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Samstagmorgen gegen 09.45 Uhr ereignete sich im

Bereich der Vangerowstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen

verletzt wurden. Der 24-jährige Fahrer eines SMART war zusammen mit seiner

39-jährigen Beifahrerin von Neuenheim in Richtung Bergheim unterwegs. Kurz nach

der Ernst-Walz-Brücke, auf Höhe der Kreuzung zur Vangerowstraße, kam der

24-Jährige vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der

Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er zunächst über eine dortige Grünfläche und prallte

im Anschluss gegen ein Verkehrszeichen. Danach kollidierte er mit einem auf dem

rechten Fahrstreifen abgestellten Kleinkraftrad. Unmittelbar im Anschluss daran

wurden insgesamt noch drei weitere Pkw, welche auf dem rechten Parkstreifen der

Vangerowstraße abgestellt waren, in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.500 Euro. Der SMART des Unfallverursachers war

nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst aufgeladen werden.

Der 24-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht. Seine Beifahrerin nahm eine weitere medizinische

Versorgung selbstständig in Anspruch. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch

den Verkehrsdienst Heidelberg. Zu einer Verkehrsbeeinträchtigung kam es

lediglich temporär.

Heidelberg-Rohrbach: Handtaschendiebstahl vom Autodach / Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstagmittag parkte eine 86-jährige Frau mit ihrem Auto

auf dem Behindertenparkplatz im Parkhaus neben dem Kaufland. Während sie und ihr

Mann gemeinsam den Rollstuhl aus dem Kofferraum entluden, nutzte ein bislang

unbekannter Täter die Gelegenheit aus und entwendete ihre kurzfristig auf dem

Fahrzeugdach abgelegte Handtasche. In der Handtasche befanden sich eine

Geldbörse mit persönlichen Papieren und eine goldene Sehbrille des Herstellers

Fielmann.

Eine Beschreibung des Täters liegt noch nicht vor.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221

34180, zu melden.

Heidelberg/Dossenheim: Einbruch in Raiffeisenmarkt; Propangasflaschen entwendet; Zeugen gesucht

Heidelberg/Dossenheim (ots) – Zwanzig Propangasflaschen im Gesamtwert von rund

1.000.- Euro entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bislang

unbekannte Täter bei einem Einbruch in den direkt an der L 531 gelegenen

Raiffeisenmarkt in der Dossenheimer Landstraße.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben, verschafften sich die Täter über ein

angrenzendes Gartengrundstück Zugang zum Außengelände des Marktes und brachten

die Gasflaschen durch einen aufgeschnittenen Zaun nach draußen. Von dort müssen

sie die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Zeugen, denen in der Nacht zum Freitag Verdächtiges rund um den Raiffeisenmarkt

auffiel -Personen oder Fahrzeuge- oder die sich bereits Tage zuvor verdächtig

auf dem Gelände des Marktes aufhielten, um es auszubaldowern, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen