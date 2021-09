Beschmierte und abgerissene Wahlplakate Bereich

Oestrich-Winkel, Bereich Eltville 09.09.2021, 17:00 Uhr – 10.09.2021, 08:45 Uhr

(Gr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Bereich von Oestrich

Winkel bis nach Eltville weit über 100 Wahlplakate durch unbekannte Täter

beschmiert, zertreten oder abgehängt. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei

in Wiesbaden aufgenommen. Sie nimmt Hinweise unter der Nummer 0611-345-0

entgegen.

Randalierer am Infostand „Bingen – Rüdesheimer“ Rüdesheim, Hindenburgallee,

Am Adlerturm 09.09.2021, 17:30 Uhr – 10.09.2021, 08:20 Uhr

(Gr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch Unbekannte der

Infostand der Schifffahrtsgesellschaft „Bingen-Rüdesheimer“ am Adlerturm in der

Hindenburgallee in Rüdesheim durch Zerschlagen der Scheiben und des

Informations-Monitors stark beschädigt. Der dortige Schrankenzaun wurde

herausgerissen und in den Rhein geworfen. Eine angrenzende Mülltonne wurde

versucht anzuzünden, sie blieb dabei unbeschädigt. Die Ermittlungen hat die

Polizei in Rüdesheim aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen können sich mit Hinweisen

unter der Telefonnummer 06722-911240 bei der Polizei melden.

Brand vom Spitzboden

Aarbergen, Michelbach, Im Krautfeld 12.09.2021, 17:20 Uhr

(Gr) Am späten Sonntagnachmittag kam es in Aarbergen Michelbach im Krautfeld zu

einem Einsatz mehrerer freiwilliger Feuerwehren, da es aus einem Dachstuhl stark

qualmte. Es handelt sich um ein Mehrparteienhaus mit Spitzboden. Den ersten

Erkenntnissen zufolge könnte ein Kabelbrand vermutlich die Ursache für das

Feuer, welches sehr schnell gelöscht werden konnte, gewesen sein. Es wurde

niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro. Die

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruchsdiebstahl in Hochschule

Geisenheim, Von-Lade-Straße 09.09.2021, 20:30 Uhr – 10.09.2021, 05:00 Uhr

(Gr) Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der

Geisenheimer Von- Lade-Straße in das Gebäude der dortigen Hochschule ein und

entwendeten Schmuck und Bargeld. Zugang verschafften sich die Diebe durch ein

Kellerfenster, welches sie zerschlugen, um dann ins Objekt einzudringen. Im

Verwaltungsgebäude beschädigten die Täter zahlreiche Türen, warfen Glasscheiben

ein und hebelten Türen auf. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend

Euro. Die Polizei in Rüdesheim führt die Ermittlungen. Hinweise werden unter der

Telefonnummer 06722-911240 entgegengenommen.

Renault beschädigt und davongefahren

Niedernhausen, Ilfelder Platz 08.09.2021, 15:40 Uhr – 09.09.2021, 01:20 Uhr

(Gr) In der Zeit von Mittwochnachmittag bis zum frühen Donnerstagmorgen wurde in

Niedernhausen auf dem P+R Parkplatz Bahnhof am Ilfelder Platz, ein schwarzer

Renault Zoe mit einem Limburger Kennzeichen stark beschädigt. Der

Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um seine Pflichten zu

kümmern. Der dort geparkte PKW hat Kratzer und Beulen im Heckbereich und an der

Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bei der

Unfallaufnahme konnten einige Spuren gesichert werden, die Hinweise auf das

Verursacherfahrzeug geben. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Verkehrsunfall unter der Telefonnummer

06126-93940.

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Idstein, Bahnhofstraße 11.09.2021, 22:00 Uhr – 12.09.2021, 08:50 Uhr

(Gr) Von Samstag auf Sonntag wurden in Idstein in der Bahnhofstraße ein

Motorroller und ein PKW beschädigt, ohne dass die verantwortliche Person sich im

Anschluss um den Schaden kümmerte. Beide Fahrzeuge waren über Nacht in der

Bahnhofstraße geparkt. Am Sonntagmorgen musste der Besitzer des Motorrollers

feststellen, dass sein Fahrzeug auf der rechten Seite lag. Ein angrenzend

geparkter VW Golf wies ebenfalls frische Beschädigungen auf. Lackspuren vom

Verursacherfahrzeug wurden gesichert. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000

Euro. Die Ermittlungen führt die Polizei in Idstein. Hinweise werden unter der

Telefonnummer 06126-93940 entgegengenommen.

Transporter streift Betonmauer

Aarbergen, Panrod, Palmbachstraße 10.09.2021, 12:25 Uhr

(Gr) Am Freitagmittag wurde in Aarbergen Panrod durch Zeugen beobachtet, wie der

Fahrer eines weißen Transporters beim Abbiegevorgang von der Palmbachstraße in

die Seelbachstraße eine dortige Betonmauer streifte und sich unerlaubt von der

Unfallstelle in Richtung Ortsmitte entfernte. An der Mauer entstand ein Schaden.

Durch den Zusammenstoß löste sich von dem weißen Transporter ein seitliches

Fahrzeugteil, was an der Unfallstelle zurückblieb. Eine Zeugin konnte den Fahrer

sehen und beschrieb ihn als männlich, 20-30 Jahre alt mit schwarzen kurzen

Haare. An dem flüchtigen Fahrzeug war mutmaßlich ein amtliches Kennzeichen mit

der Ortskennung „GG-“ angebracht. Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

Unfall mit drei Verletzten auf der BAB 3, Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Freitag, 10.09.2021, 17:49 Uhr

(wie)Am Freitagnachmittag wurden bei einem Unfall im Regen auf der Autobahn drei

Personen verletzt. Eine 22-Jährige mit einem VW, ein 20-Jähriger mit einem BMW

und eine 42-Jährige mit einem Audi fuhren hintereinander auf dem mittleren von

drei Fahrstreifen auf der A3 in Richtung Frankfurt. Im starken Regen musste der

20-Jährige verkehrsbedingt stark abbremsen. Die 42-Jährige schaffte es nicht

mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den BMW des 20-Jährigen auf, welcher so

auf den VW der 22-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden der 20-Jährige

und seine 19-jähige Mitfahrerin, sowie eine 22-Jährige Mitfahrerin im VW

verletzt. Alle drei wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand

Sachschaden in Höhe von 18.000 EUR.

Betrunkener flüchtet nach Unfall auf der Raststätte Medenbach, Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Sonntag, 12.09.2021, 19:39 Uhr

(wie) Am Sonntag flüchtete ein Betrunkener nach einem Unfall auf der Tank- und

Rastanlage Medenbach-Ost. Ein 60-Jähriger stellte seinen weißen Kia vor der

Raststätte am Parkplatz ab. Zeugen beobachten danach, wie ein 41-Jähriger mit

seinem Ford Transit rückwärts gegen den Kia fuhr. Nachdem der Mann den Schaden

begutachtet hatte, stieg er wieder in den Ford und fuhr über die Autobahn in

Richtung Köln davon. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte das Fahrzeug

ausfindig machen, kurz darauf anhalten und kontrollieren. Hierbei wurde der

passende Unfallschaden festgestellt. Außerdem roch der Fahrer nach Alkohol,

weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem das Ergebnis von mehr

als 1,8 Promille deutlich ausfiel, wurde der 41-Jährige aus Polen festgenommen

und zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle sistiert. Nach Abschluss der

Maßnahmen wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt eine Parkkralle an dem Ford

montiert, da auch der Beifahrer betrunken war. Am nächsten Morgen konnte die

Streife der Autobahnpolizei allerdings nur noch eine beschädigte Parkkralle

vorfinden. Diese war mit roher Gewalt geöffnet und das Fahrzeug entfernt worden.

Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Unfallflüchtiger von Autobahnpolizei gestoppt, Wiesbaden, Bundesautobahn 3,

Samstag, 11.09.2021, 20:29 Uhr

(wie)Am Samstag flüchtete ein Mann nach einem Sachschadensunfall, wurde jedoch

schnell gestellt. Zeugen riefen die Polizei, nachdem sie einen Unfall beobachtet

hatten. Ein 55-Jähriger war im Baustellenbereich, kurz hinter dem Wiesbadener

Kreuz in Richtung Köln, gegen die Betonschutzmauer und dann einfach weiter

gefahren. Dank der guten Beschreibung der Zeugen konnte eine Streife der

Autobahnpolizei das flüchtige Fahrzeug kurz darauf sichten und anhalten. Ein

Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

52-Jähriger löst Polizeieinsatz aus,

Wiesbaden-Frauenstein, 12.09.2021, 00.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag sorgte ein 52-jähriger Mann in

Wiesbaden-Frauenstein für einen größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen

00.50 Uhr von einem Zeugen mitgeteilt, dass er soeben aus dem Bereich seines

Nachbarhauses Schussgeräusche wahrgenommen habe. Da auf den im Nachbarhaus

wohnenden 52-jährigen Mann mehrere Schusswaffen registriert sind und eine Gefahr

nicht ausgeschlossen werden konnte, begaben sich mehrere Polizeifahrzeuge vor

Ort und umstellten das betroffene Anwesen bis zum Eintreffen der verständigten

Spezialeinheiten. Nach Aufklärungsmaßnahmen konnte der 52-Jährige schließlich

gegen 04.30 Uhr aus dem Haus gesprochen und widerstandlos sowie unverletzt

festgenommen werden. Der Festgenommene gab an, dass er zuvor in seinem Garten

mit seinem Luftgewehr geschossen habe. Hierbei bestand ersten Erkenntnissen

zufolge keine Gefahr für andere Personen. Nach der Festnahme erfolgte auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft noch eine Durchsuchung des Wohnhauses. Hierbei

wurden mehrere Schusswaffen aufgefunden. Da bei der Durchsuchung auch noch eine

geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurde und der 52-Jährige angab, unter

Betäubungsmitteleinfluss zu stehen, wurden die aufgefundenen Waffen zwecks einer

Prüfung durch die Waffenbehörde präventiv sichergestellt.

In Wohnung randaliert und anschließend Widerstand geleistet, Wiesbaden,

Adelheidstraße, 10.09.2021, 15.15 Uhr,

(pl)Ein 48-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag in seiner Wohnung in der

Adelheidstraße randaliert und anschließend Widerstand geleistet. Mehrere

Personen verständigten gegen 15.15 Uhr die Polizei und teilten mit, dass der

48-Jährige in seiner Wohnung randalieren und hierbei auch Gegenstände aus dem

Fenster werfen würde. Beim Eintreffen der verständigten Polizeikräfte verlagerte

sich das Geschehen in den Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses, wo der

Randalierer nicht auf die Anweisungen der eingesetzten Streifen reagierte und

davonlaufen wollte. Als er daraufhin von einem der Beamten festgehalten wurde,

setzte sich der 48-Jährige zur Wehr und versuchte die anschließende Festnahme zu

verhindern. Hierdurch entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei

welcher der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche

48-Jährige sowie ein Polizist leicht verletzt wurden. Der Festgenommene wurde

vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und im Anschluss zur

Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Klinik überstellt.

21-Jährige verletzt,

Wiesbaden-Dotzheim, August-Bebel-Straße, 10.09.2021, 17.15 Uhr,

(pl)Am Freitag erlitt eine 21-jährige Frau aus Dotzheim eine leichte

Schnittverletzung. Nach Angaben der 21-Jährigen sei sie gegen 17.15 Uhr vor

ihrem Wohnhaus in der August-Bebel-Straße in Dotzheim von einem ihr unbekannten

Mann angegriffen und mit einem Messer in den Oberkörper gestochen worden. Im

Anschluss habe sie sich zunächst zurück ins Haus begeben. Erst etwa zwei Stunden

später wurde dann die Polizei verständigt, welche nun wegen gefährlicher

Körperverletzung ermittelt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des geschilderten

Vorfalles werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Mit Pfefferspray gesprüht,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, 10.09.2021, 23.20 Uhr,

(pl)In der Parkanlage „Warmer Damm“ hat eine unbekannte Person am Freitagabend

mit Pfefferspray gesprüht und hierdurch zwei junge Männer leicht verletzt. Der

Sprühstoß wurde gegen 23.20 Uhr in der gut besuchten Parkanlage abgegeben. Da

bislang keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, bittet das 1. Polizeirevier

mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu

melden.

Fahrausweisprüferinnen bedroht und beleidigt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

12.09.2021, gg. 13.10 Uhr

(pa)Am Sonntag wurden in Wiesbaden zwei Fahrausweisprüferinnen bei ihrer Arbeit

beleidigt und bedroht. Ein Bus der Linie 27 befand sich gegen 13.10 Uhr in der

Dotzheimer Straße an der Bushaltestelle „Loreleiring“, als die Kontrolleurinnen

das Ticket eines Fahrgasts überprüfen wollten. Der Mann konnte keinen Fahrschein

vorzeigen. Stattdessen soll er die beiden Frauen beleidigt und ihnen körperliche

Gewalt angedroht haben. Bevor die Polizei zur Feststellung seiner Personalien

hinzugezogen werden konnte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Er wird

beschrieben als circa 180cm bis 185cm groß und brünett. Getragen habe er dunkle

Kleidung und eine Jeans. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2340 entgegen.

Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen, Wiesbaden, Mz-Kastel, Am

Königsfloß, 12.09.2021, gg. 19.45 Uhr

(pa)Am Sonntagabend kam es in Kastel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei

Gruppen von Kindern und Jugendlichen. Gegen 19.45 Uhr gerieten im Bereich der

Straße „Am Königsfloß“ mehrere Jungen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren in

Streit. In dessen Verlauf soll es zu gegenseitigen Schlägen gekommen sein. Ein

14-Jähriger soll die Gruppe der Kontrahenten zudem mit einem Messer bedroht

haben. Zum Hintergrund sowie dem genaueren Ablauf des Tatgeschehens ermittelt

das Wiesbadener Haus des Jugendrechts. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Seniorin von Trickdieben bestohlen,

Wiesbaden-Bierstadt, Schultheißstraße, 11.09.2021, 18.00 Uhr,

(pl)Zwei Trickdiebe entwendeten am Samstagabend in der Schultheißstraße in

Bierstadt unbemerkt die Geldbörse einer Seniorin. Nach Angaben der Geschädigten

habe das Duo ihr gegen 18.00 Uhr beim Hochtragen der Einkäufe in die Wohnung

helfen wollen. Als die Seniorin diese Hilfe annahm und die beiden Männer ihre

Wohnung betreten ließ, musste sie später feststellen, dass ihre Geldbörse sowie

eine Geldkassette verschwunden waren. Eine nähere Beschreibung der beiden

Trickdiebe liegt nicht vor. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Sechs geparkte Autos zerkratzt,

Mainz-Kostheim, Mathildenstraße, 11.09.2021, 20.00 Uhr bis 12.09.2021, 08.30

Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag waren im Bereich der Mathildenstraße in Kostheim

Vandalen unterwegs. Die Täter zogen durch die Straße und zerkratzten mindestens

sechs dort geparkte Fahrzeuge im Bereich der Fahrerseite. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 2.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Fensterscheiben von Schule beschädigt, Wiesbaden-Dotzheim,

Hans-Böckler-Straße, 09.09.2021, 18.00 Uhr bis 13.09.2021,

(pl)Zwei Fensterscheiben einer Schule in der Hans-Böckler-Straße in Dotzheim

wurden zwischen Donnerstagabend und Montag beschädigt. Unbekannte schlugen die

beiden Glasscheiben ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Trickdiebstahl von falschen Polizeibeamten auf BAB 3

Wiesbaden (ots) – Am Sonntag, gegen 22:20 Uhr gaben sich zwei unbekannte

männliche Täter als Polizeibeamte aus und kontrollierten zwei tschechische

Staatsangehörige, die mit ihrem Transporter und einem leeren PKW-Anhänger auf

dem Parkplatz Oberbach, an der A 3, Richtung Köln Pause einlegten. Im Rahmen

dieser Kontrolle durchsuchten die falschen Polizeibeamten die beiden

Geschädigten und deren Fahrzeug, wobei eine Tasche mit einem höheren Geldbetrag

gefunden wurde. Mit dieser Tasche flüchteten die Unbekannten und fuhren mit

einem dunklen PKW, Ford Focus 5-türig in Richtung Köln davon.