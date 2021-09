Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Am Sonntagmorgen 11.09.2021 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Kassel im Bahnhof Wilhelmshöhe eine 31-jährige Deutsche fest, die sich mit ihrem 5-monatigen Baby am Bahnsteig aufgehielt. Die Mutter war so stark alkoholisiert, dass sie sich weder um sich selbst, noch um das Kind kümmern konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille.

Die Frau musste zu ihrem Schutz in Gewahrsam genommen werden. Der Vater des Säuglings konnte nicht erreicht werden, sodass die Polizisten das Baby auf gerichtliche Anordnung an das Jugendamt übergaben.

Der Säugling wurde zur Kontrolle in eine Kasseler Klinik gebracht. Über den weiteren Verbleib des Kindes befindet nun das Vormundschaftsgericht.

