Kassel-Mitte (ots) – Ein besonders skrupelloser Diebstahl ereignete sich am Donnerstagmorgen 09.09.2021 auf dem Lutherplatz: Nachdem dort ein 58-jähriger Mann gestürzt war und einen Krampfanfall erlitt, durchsuchte ein bislang unbekannter Täter die Taschen des am Boden liegenden Mannes und stahl Bargeld aus seiner Geldbörse. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Hedwigstraße.

Zeugen, die die Tat beobachtet hatten, eilten dem verletzten Mann umgehend zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst sowie die Polizei.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 45 Jahre alt, dickliche Statur und schwarze Haare. Schwarze Kleidung, ungepflegtes Erscheinungsbild.

Ereignet hatte sich der Diebstahl an dem Donnerstag gegen 10:25 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 58-Jährige aus Kassel zu Fuß über den Lutherplatz gegangen, als er vermutlich wegen des Krampfanfalls stürzte und am Boden liegen blieb. Anschließend näherte sich der Unbekannte an, leistete aber keinerlei Hilfe, sondern nutzte die Hilflosigkeit des Mannes aus und durchsuchte ihn. Die hinzueilenden Zeugen sahen schließlich, wie der Täter wenige Augenblicke später mehrere Scheine aus der Geldbörse des Opfers entnahm, bevor er die Flucht antrat.

Den 58-jährigen Mann brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Wie sich bei einer späteren Befragung des Opfers herausstellte, hatte der Dieb mehrere Hundert Euro erbeutet.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls sowie unterlassener Hilfeleistung und sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen