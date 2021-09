Marburg (ots) – Ein fremder Mann griff am Samstag 11.09.2021 eine 55-Jährige in der Straße Am Ortenbergsteg an. Gegen 01.20 Uhr stieß der Dunkelhäutige die Fußgängerin völlig unvermittelt um und riss an ihrer Kleidung. Die Marburgerin wehrte sich und schrie um Hilfe, woraufhin mehrere Zeugen hinzueilten.

Der Täter flüchtete über die Treppe hinunter zum Bahnhof.

Täterbeschreibung:

männlich, maximal 25 Jahre alt, dunkelhäutig, schmale Statur, lockige Haare. Er war mit einer Sportjacke und einer Jeanshose bekleidet.

Die Kripo in Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen