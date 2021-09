Pkw beschädigt

Lauterbach – 1.000 Euro Schaden verursachten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (12.09.) an dem Pkw einer 30-Jährigen. Die Lauterbacherin parkte ihren grauen VW Golf am Abend zuvor auf den Parkplatz eines Gasthofes in der Hauptstraße in Maar. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen an beiden Außenspiegeln fest. Zudem entwendeten die Unbekannten die beiden Kennzeichen „VB-IR 91“. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Scheune

Antrifttal – Unbekannte sind zwischen Freitag (13.08.) und Sonntag (05.09.) in die Scheune eines alten Bauernhauses im Erlenweg in Bernsburg eingebrochen. Aus der Scheune entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge – darunter hauptsächlich Bosch Akku-Geräte im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Pkw

Alsfeld – In der Nacht zu Mittwoch (08.09.), zwischen 17 und 6.45 Uhr, kam es in Alsfeld zu mehreren Pkw-Aufbrüchen:

In der Merschroder Straße schlugen unbekannte Täter die Fensterscheiben der Beifahrerseite von zwei an der Straße geparkten Pkw ein. Aus dem schwarzen Peugeot einer 21-Jährigen entwendeten die Unbekannten ein Portmonee mit Bargeld und verschiedenen Ausweisdokumenten. Auch aus dem grauen Skoda Roomster eines 41-Jährigen wurde ein Seesack mit Kleidungsstücken, darunter eine braune Lederjacke und eine neonfarbene Fleecejacke, entwendet.

Aus der grauen Mercedes A-Klasse einer 29-Jährigen, die auf einem Parkplatz in der Schwabenröder Straße geparkt war, wurde ebenfalls eine beige Stofftasche mit beiger Wolldecke geklaut. Auch hier schlugen unbekannte Täter ein Fenster auf der Beifahrerseite ein – ebenso wie bei einem grauen Ford Kuga, der in der Erbsengasse geparkt wurde. Aus dem Fahrzeug einer 55-Jährigen wurde ein Portmonee mit Bargeld und Ausweisdokumenten entwendet.

In allen Fällen entstand Sachschaden im Wert mehrerer hundert Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, bei jeder andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Landesweite Aktionswoche – Polizei Osthessen hat die Sicherheit „Schwächerer Verkehrsteilnehmer“ im Blick

Osthessen (ots)

Osthessen – Fußgänger, Radfahrer und Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen sind im Straßenverkehr tagtäglich erhöhten Gefahren ausgesetzt. Insbesondere bei Kindern und lebensälteren Menschen kommt es mitunter vielfach zu Fehleinschätzungen im Erkennen und Vermeiden von Gefahrensituationen. Aber auch die „Schwächeren Verkehrsteilnehmer“ leisten nicht selten einen nicht unerheblichen Beitrag zur Unfallentstehung. Mangelnde Regelbefolgung und nicht ausreichende Erkennbarkeit sind hierfür mitunter ursächlich.

Aus diesem Grund führt das Polizeipräsidium Osthessen ab dem kommenden Donnerstag (16.09.) bis einschließlich nächste Woche Mittwoch (22.09.) verstärkt Schwerpunktkontrollen in allen drei Landkreisen durch.

Im Vordergrund der Aktionswoche steht der präventive Gedanke. „Schwächere Verkehrsteilnehmer“ sollen über die für sie bestehenden Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt und sensibilisiert werden. Insbesondere Zusammenstöße mit Kraftfahrzeugen, aber auch Verkehrsunfälle von Fußgängern und Radfahrern untereinander, haben in den meisten Fällen schwere Folgen, denn Fußgänger und Radfahrer sind im Vergleich zu motorisierten Verkehrsteilnehmern erheblich weniger geschützt.

Bei den Kontrollen wird die Polizei auch ein Hauptaugenmerkt auf Fahrräder legen. In der Vergangenheit wurde das zweirädrige Verkehrsmittel immer beliebter. Mit der steigenden Zahl von Fahrrädern und Pedelecs im öffentlichen Straßenverkehr, stieg jedoch auch die Zahl der Unfälle, an denen diese Fahrzeuge beteiligt waren.

Ziel der landesweiten Aktion ist es, ein regelkonformes Verhalten aller Verkehrsteilnehmer zu erreichen und die gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern.

Weitere Informationen in Sachen Verkehrsprävention finden Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de sowie in den sozialen Medien unter dem Hashtag #sichermobilleben.

Einbruch in Dachgeschosswohnung

Bebra – Am Donnerstag (09.09.), zwischen 18 und 21.30 Uhr, sind unbekannte Täter in die Dachgeschosswohnung eines Hochhauses in der Nürnberger Straße eingebrochen. Die Langfinger hebelten mit einem unbekannten Gegenstand die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Unbekannten voraussichtlich bei ihrem Vorhaben gestört. Sie verließen die Wohnung ohne Diebesgut. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – In ein Einfamilienhaus im Zedernweg wurde im Zeitraum zwischen Sonntag (15.08.) und Freitag (10.09.) eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten im Anschluss die Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stahltresor entwendet

Rotenburg – Das Küchenfenster eines Wohnhauses in der Kasseler Straße hebelten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (09.09.) und Freitag (10.09.) auf. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und entwendeten ersten Erkenntnissen zu Folge einen Stahltresor im Wert von rund 350 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Automat aufgebrochen

Bad Salzschlirf – Zwischen Montag (06.09.) und Freitag (10.09.) brachen Unbekannte bei einem Wohnmobilstellplatz in der Riedstraße einen Münzautomaten auf. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Bad Salzschlirf – In der Nacht zu Samstag (11.09.) stahlen Unbekannte in der Lindenstraße ein Fahrrad. Das Zweirad im Wert von circa 1.000 Euro stand auf einem überdachten Abstellplatz einer Reha-Klinik und war mit einem Spiralschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Fulda – In der Karlstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (11.09.) in eine Apotheke ein. Die Täter verschafften sich über den Haupteingang Zutritt ins Gebäude und durchsuchten den Verkaufsraum. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten daraufhin unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike gestohlen

Fulda – In der Petersberger Straße stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagmorgen (09.09.) und Freitagnachmittag (10.09.) ein Mountainbike. Das schwarze Rad der Marke Hercules hatte einen Wert von circa 600 Euro und stand abgeschlossen unter einem Carport im Hinterhof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda – Unbekannte stahlen im Gallasiniring in der Nacht zu Samstag (11.09.) einen schwarzen Roller der Marke Peugeot mit den Kennzeichen 414NBN. Das Zweirad stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus und hatte einen Wert von circa 450 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de