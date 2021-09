Neustadt: DRK Testzentrum in der Speyerdorfer Straße bietet vorübergehend nur PCR Testungen an

Neustadt an der Weinstraße – Im Testzentrum in der Speyerdorfer Straße 8 werden ab Montag, 13. September 2021, vorerst nur noch PCR Testungen durchgeführt. Für POC-Schnelltestungen werden Personen derzeit an alle anderen Schnellteststellen verwiesen.

Das Testzentrum in der Speyerdorfer Straße hat von Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10:00 bis 15:00 Uhr geöffnet.

Eine Übersicht der aktuellen Schnellteststellen in Neustadt an der Weinstraße steht unter https://www.neustadt.eu/schnelltestung zur Verfügung.