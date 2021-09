31-Jährige geschlagen und getreten

Germersheim (ots) – Auf dem Nachhauseweg geschlagen und getreten wurde eine 31-Frau am Samstag 11.09.2021 gegen 04:15 Uhr. Nach einem Gaststättenbesuch traf die 31-jährige in der Innenstadt auf einen 20-Jährigen Mann, der sie nach einem kurzen Streitgespräch ins Gesicht schlug und in den Bauch trat.

Hintergründe für den Streit sind bisher unbekannt. Die Frau wurde leicht verletzt.

Einbruch in Kinderhort (siehe Foto)

Minfeld (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 10.09.2021 brachen unbekannte Täter das rückwärtige Fenster des Kinderhorts in der Kirchgasse in Minfeld auf und drangen so in das Gebäude ein. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten und Schränke durchsucht. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

14-Jähriger stürzt mit Fahrrad und verletzt sich schwer

Germersheim (ots) – Ein 14-jähriger Junge stürzte am Freitag 10.09.2021 gegen 18:20 Uhr mit dem Fahrrad und verletzte sich schwer. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad einen Wirtschaftsweg bei Lingenfeld und kam nach einer Linkskurve zu Sturz. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu.

Durch den hinzugerufenen Rettungshubschrauber wurde er nach seiner medizinischen Erstversorgung ins Städtische Klinikum nach Mannheim geflogen. Der Junge trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der K11

Hatzenbühl (ots) – Am Freitagnachmittag 10.09.2021 befuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Mercedes die Kreisstraße 11 von Hatzenbühl in Richtung Rheinzabern. Verkehrsbedingt musste sie etwa 100m vor der Kreuzung ihre Geschwindigkeit verlangsamen. Aufgrund Unachtsamkeit und eines zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr ihr ein 59-jähriger Mann mit seinem Opel auf. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Unfallbeteiligter gesucht

Rheinzabern (ots) – Am Freitag 10.09.2021, fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem VW Golf gegen 17:40Uhr durch die Hauptstraße in Rheinzabern. Etwa auf Höhe der Sparkasse streifte er den rechten Außenspiegel eines geparktes Autos. Der Unfallverursacher parkte seinen PKW und kehrte zur Unfallstelle zurück, wo er jedoch feststellen musste, dass das Fahrzeug nicht mehr da war. Nachdem er 20 Minuten gewartet hatte, fuhr er zur Polizei um den Sachverhalt anzuzeigen.

Sollte jemand einen Schaden an seinem Fahrzeug bemerkt haben, welcher auf den Unfall zurückzuführen ist, wird die Person gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Weingarten

Germersheim (ots) – Ein 35-jähriger Vorderpfälzer parkte seinen schwarzen VW Passat von Freitagmorgen 20.09.2021 auf Samstagmorgen 11.09.2021 auf dem Parkplatz der VR Bank in Weingarten. Als er mit seinem Pkw wegfahren wollte, stellte er eine Einbeulung und Kratzer am hinteren Kotflügel fest.

Ein Verursacher ist nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter Tel.: 07274-9580 oder E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitsüberwachung am Langenberg

Kandel (ots) – Am Samstag 11.09.2021 zwischen 10.15-11.40 Uhr wurde auf der Bienwald-B 9 in Höhe des Langenbergs Fahrtrichtung Frankreich eine Geschwindigkeitskontolle durchgeführt. Von 94 gemessenen Fahrzeugen mussten 22 wegen überhöhter Geschwindigkeit im 70 km/h-Bereich beanstandet werden.

Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 124 km/h.

Einbruch in Gaststätte

Maximiliansau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 11.09.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Gaststätte in Maximiliansau. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten und Schränke durchsucht.

Letztlich wurden Erfrischungsgetränke und ein kleiner Bargeldbetrag entwendet.

Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger vierstelliger Höhe.