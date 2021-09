Einkauf beim Bäcker – 2 Kundinnen schlagen sich

Ludwigshafen (ots) – Eine 33-Jährige und eine 43-Jährige gerieten am Samstagvormittag 11.09.2021, 10:15 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Carl-Bosch-Straße zunächst in einen verbalen Streit. Nachdem beide ihre Einkäufe getätigt hatten, verlagerte sich der Streit auf die Straße.

Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sowie zu gegenseitigen Beleidigungen. Gegen beide Frauen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Brand einer Tiefgarage mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag dem 11.09.2021 gg. 01.48 Uhr wurde die integrierte Leitstelle Ludwigshafen über eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Knollstraße in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei sowie weiteren Rettungskräften konnte festgestellt werden dass mindestens 2 Pkw im Vollbrand standen.

Durch den Brand wurden weitere Pkw sowie ein über der Tiefgarage gelegener Lebensmittelmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist im Moment noch nicht bekannt. Es wird mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf ca. 1,5 Millionen Euro.

Raub nach Unterrichtsende im Stadtteil Nord

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 10.09.2021 gegen 13.20 Uhr, hatte ein 14-jähriger Ludwigshafener Unterrichtsende in einer Realschule im Stadtteil Nord und wollte fußläufig nach Hause gehen. Nach ca.3 Minuten Fußweg sei er von einer ca. 10-köpfigen Personengruppe (alles männliche Jugendliche) von hinten aufgefordert worden stehen zu bleiben. Danach hätte ein Jugendlicher aus der Gruppe ein ca. 15cm langes Butterfly-Messer gezogen und in der Hand gehalten.

Ein weiterer Jugendlicher hätte den 14jährigen Ludwigshafener gefragt, ob er Geld einstecken hätte. Als dies der 14jährige verneinte, hätte ihm ein anderer Jugendlicher aus der Gruppe seine Umhängetasche abgenommen und diese Tasche durchsucht. Hierbei hätte dieser Jugendliche Geld aufgefunden, diesen Geldschein an sich genommen und dem 14jährigen wieder die Umhängetasche ausgehändigt. Die Gruppe hätte sich danach fußläufig entfernt.

Der 14-jährige ging nach Hause und informierte seinen Vater über den Vorfall. Danach erschienen beide Personen auf der Polizeidienststelle und beanzeigten den Vorfall.

Der 14-jährige beschrieb die Personen als südländisch, ca. 15-17 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen oder blauen Jeans, teilweise mit längeren nach hinten zusammengebrachten Haaren und schwarzen Nike-Schuhen.

Der geschädigte Jugendliche gab an, dass er die Jugendlichen aus der Gruppe noch nie gesehen hätte.

Motorrollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Freitag 10.09.2021 kurz nach 20.30 Uhr, wurden mehrere Jugendliche im Bereich der Mozartschule in Ludwigshafen-Rheingönheim gemeldet, welche offensichtlich mit “getunten Motorrollern” in diesem Bereich herumfahren würden. Nachdem eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 an der Örtlichkeit eintraf, konnte ein Jugendlicher auf einem Motorroller fahrend festgestellt werden.

Außerdem trug der Jugendliche keinen Helm. Bereits beim Erkennen der Polizeistreife beschleunigte der Rollerfahrer seinen Motorroller stark und flüchtete in Richtung Ortsmitte Rheingönheim. Die Polizeistreife folgte den Mann mit Sondersignalen und gab ihm außerdem Anhaltesignale, welche der Jugendliche missachtete und durch verschiedene Straßen in Rheingönheim fuhr. Im Gewerbegebiet Mörschgewanne wurde der Sichtkontakt zu dem Jugendlichen verloren. Der Flüchtige konnte nicht mehr angetroffen werden.

Der oben genannte Motorroller konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Hintergründe der Flucht sind noch nicht geklärt. Weitere Ermittlungen folgen.

Zweiradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 12.09.2021, 05:30 Uhr fielen einer Polizeistreife auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen zwei Motorroller auf, welche ohne Beleuchtung fuhren. Die Fahrer der beiden Roller beschleunigten ihre Motorroller beim Erkennen der Polizeistreife und wollten sich der Kontrolle entziehen.

Ein Motorroller flüchtete durch die Heny-Roos-Passage in Richtung Rheinuferstraße. Der zweite Motorroller, auf welchem sich noch ein Sozius befand, flüchtete in Richtung Mundenheimer Straße und sollte dort einer Kontrolle unterzogen werden. Der Motorrollerfahrer reagierte auf die Anhaltesignale nicht und flüchtete durch mehrere Straßen der Innenstadt. An einer Kreuzung stieg der Sozius ab und flüchtete zu Fuß.

Der Fahrer des Motorrollers setzte seine Flucht fort und konnte im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße gestoppt werden. Hier versuchte der Fahrer, ein 15 Jähriger aus Frankenthal, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch durch die Polizei eingeholt werden. Da der Fahrer alkoholisiert war, wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund fehlender Fahrerlaubnis wurde zusätzlich zu der Trunkenheitsfahrt ein Ermittlungsverfahren aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Wie der 15jährige in den Besitz des Motorrollers kam, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Motorroller wurde sichergestellt und abgeschleppt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten überstellt.

Brandstiftung in der Kropsburgstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 10.09.2021 gegen 18.00 Uhr, wurde ein Bündel Papier in einem Briefkastenschlitz, welcher sich in der Wohnungstür befindet, vorsätzlich in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch mehrere Nachbarn des betreffenden Appartements bemerkt und noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen gelöscht.

Durch die Feuerwehr wurde die betreffende Wohnungstür aufgebrochen. Im Inneren der Wohnung konnte der 38-jährige Bewohner angetroffen werden, welcher nicht verletzt war. Da das Feuer schnell gelöscht wurde, entstand lediglich an der betroffenen Wohnungstür ein Schaden durch den Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrraddiebstahl innerhalb kürzester Zeit aufgeklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 10.09.2021 gegen 08:00 Uhr, wendete sich ein 26-jähriger Mann in der Hohenzollernstraße an eine vor Ort befindliche Funkstreife, da dessen Fahrrad entwendet worden sei. Etwa 2 Stunden später konnte in der Nähe des Klinikums Ludwigshafen ein amtsbekannter 47-jähriger Mann angetroffen werden, welcher auf eben jenem Fahrrad unterwegs war. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der Eigentümer konnte hierüber zeitnahe informiert werden.

Für derartige Vorfälle wird seitens der Polizei angeraten Lichtbilder des eigenen Fahrrads zu fertigen, zugehörige Unterlagen wie z.B. Rechnungen aufzubewahren und insbesondere die zugehörige Rahmennummer zu notieren. Jedes bekannte Detail über das etwaig entwendete Fahrrad kann dem Auffinden und Zuordnen zuträglich sein.

Ladendiebin erwischt

Ludwigshafen (ots) – Eine 49-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag 11.09.2021, 17:45 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem Drogeriemarkt in der Prinzregentenstraße mehrere Artikel im Wert von 165 Euro entwendete. Vor dem Markt wurde sie schließlich durch eine Angestellte angesprochen, woraufhin die Diebin handgreiflich wurde und zu flüchten versuchte.

Nachdem sie jedoch bemerkte, dass die Polizei bereits auf dem Weg war, sah sie ihr Fehlverhalten ein und begab sich mit der Angestellten in den Markt, um auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl von Katalysator

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Freitag 10.09.2021, 13:15 Uhr und Samstag 11.09.2021, 05:30 Uhr wurde an einem in der Bleichstraße geparkten Pkw BMW der Katalysator entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in und rund um die Bleichstraße machen konnten. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 (Tel.: 0621-963 2122) in Verbindung zu setzen.

Erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 11.09.2021 gegen 00:43 Uhr, wurde in der Marienstraße ein 54jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Desweiteren wurde Alkoholgeruch bei ihm festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille.

Auf Grund dessen wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass gegen den Mann eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Da gegen den Mann bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt wurde und wird, wurde dessen Fahrzeug mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt.

Rollerfahrer fährt Schlangenlinien

Ludwigshafen (ots) – Ein 50-jähriger Rollerfahrer fiel am frühen Samstagabend 11.09.2021, 19:15 Uhr der Polizei auf, da dieser vor dem Streifenwagen die Rheinfeldstraße in Schlangenlinien befuhr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Die Weiterfahrt war somit beendet. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Gartenhäuser

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag 09.09.2021, 18:00 Uhr und Freitag 10.09.2021, 14:45 Uhr, brachen vermutlich 2 Täter in zwei Kleingartenparzellen bzw. die dortigen Gartenhäuschen im Bereich der Neuwiesenstraße ein. Hierbei entwendeten die unbekannten Täter zum Teil hochwertiges Werkzeug. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 700 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Industriestraße

Ludwigshafen (ots) Im Zeitraum zwischen Mittwoch 08.09.2021, 12:00 Uhr und Freitag 10.09.2021, 18:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW VW auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in der Industriestraße. Bei seiner Rückkehr stellte der Mann einen Schaden am linken Heckbereich fest.

Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug den PKW beim Ein- oder Ausparken an der benannten Örtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall durch Gaffen

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 10.09.2021 gegen 14:40 Uhr, befand sich eine Funkstreife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in der Carl-Bosch-Straße und war dort mit einer Verkehrsunfallaufnahme beschäftigt. Ein 29jähriger PKW-Fahrer ließ sich in seiner Neugierde derart ablenken, dass er die vor ihm befindlichen und auf Grund der Verkehrssituation vor Ort abbremsenden Fahrzeuge aus den Augen verlor.

Auf Grund dessen fuhr der Mann einem vorausfahrenden Roller auf und schob diesen auf den wiederum davor befindlichen PKW. Der 61jährige Rollerfahrer stürzte hierbei und verletzte sich. Gegen den PKW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei bitte darum sich im Straßenverkehr auf eben diesen zu konzentrieren. Häufig kommt es durch sogenannte “Gaffer” zu Folgeunfällen oder auch Ablenkungen oder gar Behinderungen der Einsatzkräfte vor Ort.